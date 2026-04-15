個々の能力を最大限に引き出す「実践！ 社員のモチベーションを上げる等級制度」無料Webセミナー開催
辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 社会保険労務士法人（本社：東京都新宿区、代表社員：高橋紀行）と共催で、2026年4月23日（木）より「実践！ 社員のモチベーションを上げる等級制度」セミナーを開催いたします。
本来、等級制度は単なるランク付けの道具ではなく、一人ひとりが自らの役割を深く理解し、未来へのキャリアを描くための成長の原動力であるべきです。しかし現実には、制度が形式的な運用に留まり、現場のエンゲージメント向上に繋がっていないケースが散見されます。
本セミナーでは、活気ある組織づくりに不可欠な役割基準の考え方を軸に、適切な階層設計から自発的な行動を促す職務記述書の導入、さらに成果を反映させる給与体系との連動まで、実務上の重要事項わかりやすく解説いたします。
実践！ 社員のモチベーションを上げる等級制度
詳細を見る :
https://form.k3r.jp/ht_tax/260423?k3ad=prt
セミナー概要
■セミナータイトル：実践！ 社員のモチベーションを上げる等級制度
■開催日（期間）：2026年4月23日（木）11時30分～2026年4月30日（木）17時00分
※講演時間は約30分
■開催方法：Webセミナー
■費用：無料
■定員：なし
■講演トピック：
・人事制度における等級制度の目的
・従来型の等級制度と現在の等級制度の考え方
・役割等級制度を上手に運用するための留意点
・役割等級制度に不可欠な職務記述書
・等級制度と報酬（基本給）制度の連動
■備考：
事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。
お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りいたします。
本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 社会保険労務士法人の共同開催です。
今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。
■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 社会保険労務士法人（共催）
こちらよりお申込みください :
https://form.k3r.jp/ht_tax/260423?k3ad=prt
申込期限：2026年4月22日（水）17時00分まで
講師情報
山口 忠明（やまぐち ただあき）
山口 忠明（やまぐち ただあき）
辻・本郷 税理士法人 HR室 顧問 人事コンサルタント
慶應義塾大学経済学部卒業。スイス・ジュネーブIMD（旧CEI）経営大学院卒業。スイス銀行、マニュライフ生命、EMC他数社の外資系日本法人の人事担当責任者や役員を歴任後、2007年より人事コンサルタントとして独立し、等級制度、評価制度、報酬制度、配置制度等の創設や改定、個別労務問題の解決、エグゼクティブコーチング、キャリアカウンセリングおよび各種人事研修を行っている。著書『人事制度が会社を変える 実践！中小企業の人事改革』、『ジョブ型人事制度ハンドブック』
法人概要
辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。
■セミナーに関するお問い合わせ
consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）
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