AnyMind Group、エンタメIP向けEC・ファンクラブ統合D2Cパッケージを提供開始

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河宏輔、以下「当社」）は、エンターテインメント業界向けに、ECとファンクラブ（FC）運営を統合したD2Cパッケージの提供を開始しました。

本パッケージでは、コマースプラットフォーム「Shopify」を基盤に、当社の各種プラットフォーム、物流・カスタマーサポート体制、グローバル拠点のネットワークを組み合わせ、IPビジネスの収益最大化とファン体験の向上を支援します。

サービスサイトURL：https://entertainment-d2c.anymindgroup.com/

■背景

近年、アーティストやタレント、キャラクターなどのIP（知的財産）を活用したコンテンツビジネスは世界的に拡大しています。2024年の世界のメディア・コンテンツ市場規模は約2.9兆ドル*1（1ドル150円換算で約435兆円）にのぼります。日本発コンテンツの海外売上は2023年に約5.8兆円となっており、政府はこれを2033年までに20兆円規模へ拡大する目標を掲げています*2。こうした背景から、日本IPのグローバル展開の重要性は一層高まっています。

こうした中、IPを活用したグッズ販売やファンクラブ運営など、ファンビジネスにおいても海外展開を見据えたEC基盤の整備が重要になっています。一方で、限定商品の販売時におけるアクセス集中への対応や大量出荷を伴う物流オペレーション、言語対応や海外配送など、運営面での課題も増加しています。

当社はこれまで、、エンタメ・IP領域におけるEC支援を複数行ってきました。こうした知見や実績をもとに、本パッケージの提供を開始しました。

*1：出所 PwC「Global Entertainment & Media Outlook 2025-2029(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/outlook/insights-and-perspectives.html)」

*2：出所 経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課「コンテンツ産業成長投資支援事業の概要（令和７年度補正予算）(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/009_13_00.pdf)」(令和7年12月19日)

■主な支援内容

1. EC・ファンクラブの統合運営

Shopifyを基盤にECサイトを構築し、ファンクラブの会員データを統合。会員限定販売や特典施策など、ファンロイヤリティを高める購買体験を提供します。ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」を活用し、複数のECモールや自社ECなど販売チャネルを一元管理することで、EC運営の効率化を支援します。

2. エンタメ特化の販売機能

オンラインくじ、抽選販売、イベント会場受け取り、デジタルコンテンツ販売など、エンタメビジネス特有の販売機能に対応します。

3. グローバル物流支援

グローバル物流プラットフォーム「AnyLogi」を活用し、国内外の配送に対応。限定商品の発売時などに発生する大量受注・大量出荷にも対応可能な物流オペレーションを提供します。

4. カスタマーサポート

会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」を活用し、問い合わせ対応や配送通知などを通じて、ファンとのコミュニケーションを支援します。

5. グローバルマーケティング支援

アジアを中心とした15カ国・地域のネットワークを活用し、海外向けマーケティングやインフルエンサー施策を支援します。インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」を活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャンペーン効果の分析を可能にします。

■AnyMind Group 代表取締役CEO 十河 宏輔のコメント

エンタメ業界では、IPを軸としたファンビジネスの重要性が世界的に高まっており、EC、物流、マーケティングなど複数の領域を横断した運営体制が求められています。当社は、Shopifyと当社の各種プラットフォーム、さらに各国でのオペレーション体制を組み合わせたBPaaSモデルを通じて、企業の事業成長をテクノロジーと実行力の両面から後押ししています。本パッケージを通じて、日本発IPの価値を世界のファンへ届けられるよう、取り組みを一層強化してまいります。

【参考】

AnyMind Group、AI搭載型の各種プラットフォームを提供し、吉本興業グループの株式会社FANYに対するEC支援を開始(https://anymindgroup.com/ja/news/press-release/fany-20251008)

AnyMind Group、ストームレーベルズ初の公式ECサイト「Storm Labels Store」開設を支援(https://anymindgroup.com/ja/news/press-release/storm-labels-ec)

■ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」

ECモールや自社ECサイトなど、複数の販売チャネルを一元管理することで、EC運営を支えるECマネジメントプラットフォームです。業務効率化×データ活用、豊富な実績を元にした運用支援、各国・市場のローカルの知見を生かした越境展開・海外販売まで、EC事業の成長に向けた幅広いソリューションを提供します。

URL：https://any-x.com/ja

■インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」

AnyTagは、企業のインフルエンサーマーケティングを支援するプラットフォームです。インサイトデータとAIを活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャスティングを可能にするほか、キャンペーン実施後には、投稿のリアルタイムレポートや効果測定機能も提供します。また、SNSアカウントとの連携により、企業のSNS運用管理ツールとしても活用可能です。2025年12月末時点で、世界45以上の国・地域の310万人以上のインフルエンサーにアクセス可能です。

URL：https://anytag.jp/ja/

■グローバル物流プラットフォーム「AnyLogi」

「AnyLogi」はEC事業者を支援するグローバル物流プラットフォームです。国内外のECカートや配送サービスと自動的に連携できるだけでなく、ECサイト上で送料や関税を表示することも可能です。また、配送サービスの送り状やインボイスの発行、集荷依頼など、すべての配送プロセスをプラットフォーム上で完結します。

URL： https://anylogi.com/ja/

■ 会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」

会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」はリアルタイムでのチャットによる接客体験やカスタマーサポート機能を提供する会話型コマースプラットフォームです。ECサイトとの連携による購買や商品発送をトリガーにした配信のほか、購買に関するデータの収集、分析、活用を通して顧客体験価値を最大化します。

URL： https://anychat.tech/ja/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）