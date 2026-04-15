【新商品】“ピタっとくっつく”ティッシュケース『pego（ペゴ）』

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「最後まで使い切りやすいティッシュケース pego（ペゴ）」を2026年3月に発売しました。

ティッシュ、使いたい場所にありますか？

洗面所で飛び散った水を拭きたいとき。

花粉の季節、鼻をかみたいとき。

「使いたい」と思った瞬間に目の前にティッシュがあったら…。

そんな日常のささやかな願いから生まれたのが、ティッシュケース『pego（ペゴ）』です。

ティッシュの置き場所を自由に

背面にはマグネットを付けられるので、冷蔵庫や洗濯機、玄関の扉、スチールラックなどに取り付けて使えます。

テーブルや棚の上に置くだけでなく、 好きな場所で使えるのがポイントです。

「ここにティッシュがあったら便利」という場所や、今まで空いていたデッドスペースもティッシュの定位置として活用できます。

シンプルな構造だからこそ、さまざまな場所で使えます。

玄関（外出前・花粉シーズン）

外出前の身だしなみチェックや、花粉シーズンのエチケットに便利です。

キッチン（料理中）

ちょっとした汚れを拭きたいとき。

冷蔵庫に付けておくと、調理中でもすぐに使えます。

洗面所（身支度・メイク）

洗顔後やメイク中など、洗面まわりでもティッシュはよく使います。

ちょっと拭きたい時にあると便利です。

デスクまわり

デスクに箱ティッシュを置くと、意外と場所を取ります。

スチールパネルやラックに取り付ければ、デスクのスペースを広く使えます。

最後の一枚まで、いつも通りに取り出せる

最後の数枚になって

「取り出し口の中に落ちてしまう」 「箱を振ったり、指を入れて取り出す」

そんな経験はありませんか？

『pego』は、最後の一枚までスムーズに取り出せます。

ティッシュが少なくなっても取り出し口の近くにある状態が続くため、最後まで取り出しやすさが変わりません。箱を振ったり中身を寄せる必要もありません。

「最後が取りにくい」という小さなストレスを減らしてくれます。

暮らしになじむ、やさしいフォルム

『pego』は角が丸くシンプルなデザインなので、 キッチンや洗面所、玄関などさまざまな空間になじみます。

カラーはホワイトとブラックの2色展開。

インテリアに合わせて選べます。

置いても使える、くっつけても使える

マグネットでくっつけるだけでなく、 棚やテーブルにそのまま置いて使うこともできます。

キッチンでは冷蔵庫に。

リビングでは棚の上に。 洗面所では洗濯機に。

場所に合わせて、使い方を変えられます。

暮らしの中で「ここにティッシュが欲しい」と思う場所に、自然に置けるティッシュケースです。

ホワイトブラック[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/357_1_c221a6d44bc2227970f5119a15162c86.jpg?v=202604150251 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-357-6cca1cc00f7dc3470cb8dee45a91dd28.pdf