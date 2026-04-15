全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、『ハイキュー!! 劇場版 総集編』を5月10日（日）より4週連続で放送します。

5月の「日曜アニメ劇場」は、無料初放送を含む『ハイキュー!! 劇場版 総集編』を4週連続放送！

古舘春一原作で「週刊少年ジャンプ」にて連載された人気コミック「ハイキュー‼」。高校バレーボールを舞台に、小柄な主人公・日向翔陽が天才セッター影山飛雄らと出会い、烏野高校で全国大会を目指して成長と絆を描く青春スポーツアニメ。 躍動感あふれる試合描写と熱い人間ドラマで幅広い層から支持を集め、劇場版展開も行われるなど高い人気を誇る。

放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～ 5月10日（日）劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』 5月17日（日）劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』【無料初放送】 5月24日（日）劇場版総集編 青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能とセンス』【無料初放送】 5月31日（日）劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』【無料初放送】 ★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

掲載時のお願い

＜コピーライト＞ 劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』 ©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS 劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』 ©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS 劇場版総集編 青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能とセンス』 ©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!セカンドシーズン」製作委員会・MBS 劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』 ©古舘春一／集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS

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