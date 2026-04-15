【新発売】“守る”発想から生まれたハンド美容液。能登の自然と発酵の力で、うるおいを閉じ込める「バンデージ※1発想」ケアを実現

アステナホールディングス株式会社

アステナグループの株式会社NAIA（本社：石川県珠洲市、代表取締役社長：清水 雅楽乃）は、手肌をやさしく守りながらうるおいを与える新発想のハンドケアアイテム「NAIA ハンド美容液 - 雨上がりの森の香り -」を、2026年4月15日（水）より公式ECサイトにて発売いたします。

■開発背景：「与える」から「守る」へ

手肌は、日々の手洗いや消毒などによって、うるおいが失われやすい環境にあります。

従来のハンドクリームは油分を与えることによる保湿が中心ですが、NAIAでは植物由来のうるおい成分※2で“うるおいを閉じ込めて守る”という新たなアプローチに着目しました。

そこで開発したのが、フェイスケア発想から生まれた「バンデージ※1ケア」設計のハンド美容液です。

■商品特徴

1．うるおいを閉じ込める“バンデージ※1設計”

日本初採用※3の保湿成分※2が手肌に密着し、薄いヴェールのようにうるおいを保持。

乾燥しやすい環境でも、しっとりとした状態を保ちます。

2．水分ベースでベタつきにくい使用感

みずみずしいテクスチャが角層になじみ、日中の作業やスマートフォン操作の合間にも使いやすい設計。

軽やかでストレスのない使い心地を実現しました。

3．能登の恵み × 発酵美容成分

能登産の酒粕※4やコメヌカ由来成分※5など、自然由来の保湿・整肌成分を配合。

乾燥しやすい手肌にうるおいを与え、なめらかな状態へ整えます。

4．「雨上がりの森」を表現した香り

能登ヒバを中心に、雨上がりの森の静けさとみずみずしさをイメージした天然精油ブレンド。

日常の中でふっと深呼吸したくなるような、穏やかな香りです。

※1 包み込む使用感のこと ※2 （（C12-18）アルカノイルグリセリン/セバシン酸）コポリマー：保湿成分 ※3 当社のライスバンデージクリームが、（（C12-18）アルカノイルグリセリン/セバシン酸）コポリマーを配合した化粧品として日本初（「化粧品に関する調査」2025年9月調査、TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ） ※4 酒粕エキス：保湿成分 ※5 コメヌカエキス（皮膚柔軟成分）

■期間限定イベントでの先行展開

本商品の発売にあわせ、全国の一部店舗にて期間限定イベントを開催しています。

広島では、そごう広島店内のビューティーセレクトゾーンにて、NAIA製品を展開。本ハンド美容液も実際に手に取ってお試しいただけます。

・場 所：そごう広島店 1階 Hiroshima Beauty Edit

また、石川県のライフスタイルショップでは先行販売も実施しており、発売前から体験できる機会を提供しています。ブランドの世界観や香りを直接体感いただける場として、順次展開してまいります。

■商品概要

商品名：NAIA ハンド美容液 - 雨上がりの森の香り -

内容量：50g

価 格：2,090円（税込）

発売日：2026年4月15日（水）

販売場所：公式ECサイト（https://naia-astena.jp/products/201）

■ブランドについて

NAIAは、「世界農業遺産・能登の里山里海」の自然素材を科学的に活用するヘルスケアブランドです。

能登産の原料開発を基盤に、自然と人の調和を目指した製品づくりを行っています。

また、原料だけでなく製造や容器にも地域資源を取り入れることで、能登の循環を体現する取り組みを進めています。

■今後の展開

NAIAでは今後も、スキンケア発想を応用した“守るケア”を軸に、日常に寄り添う製品開発を進めてまいります。

また、能登の自然や文化を感じられる体験価値の創出にも取り組んでまいります。

株式会社NAIA 会社概要

会 社 名 ：株式会社NAIA

所 在 地 ：石川県珠洲市上戸町北方四字177-3

代 表 者 ：代表取締役社長 清水雅楽乃

設 立 ：2023年（令和5年）1月6日

事業内容 ：主に農業×ヘルスケアのソーシャルインパクト事業

URL：https://naia-astena.jp/

IG：https://www.instagram.com/naia_astena_official/