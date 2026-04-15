【1日5組限定】世界に一つだけの「うちの子専用」オリジナルフォトフレームが新発売 愛犬・愛猫の名前やメッセージを立体的に刻印。スマホの写真が特別な宝物に

HosoPhoto

最新の3Dプリンター技術を活用することで、これまで高価だったフルオーダーメイドのペットグッズを【3,480円（送料無料）】という手頃な価格で実現しました。1点ずつ丁寧に設計・出力するため、「1日5組限定」での完全受注生産となります。

URL：https://hosophoto.com/

サービスの目的や背景

現在、ペットは単なる動物ではなく「かけがえのない家族（我が子）」として大切に育てられています。しかし、スマホの中に何千枚と可愛い写真が眠っていても、それを特別な形で飾るための「専用グッズ」は、高価なフルオーダー品が多く、手軽に作れないという課題がありました。

そこで、3Dプリンターの「型を持たずに1点から製造できる」という強みを最大限に活かし、手軽に、そして世界に一つだけのデザインを作れる本商品の開発に至りました。

サービス詳細

【商品の3つの特徴】

1. 最先端3Dプリンターが生み出す「立体的な特別感」 平面の印刷やシールとは異なり、3Dプリンターを用いてフレームそのものを成形します。

ペットのお名前やメッセージが立体的（浮き彫りや切り抜きなど）に表現され、手作り感と温かみのある唯一無二の仕上がりになります。

2. 名前・メッセージ・日付を自由にカスタマイズ可能 「Momo」「Sora」といったお名前はもちろん、「いつも笑顔にしてくれてありがとう」といったメッセージや、お誕生日、お迎えした記念日などを自由に配置できます。

3. 品質を守るための「1日5組限定」生産 お客様からいただいた文字のバランスやデザインを、1つ1つ丁寧に3Dデータ上で調整し、出力します。大量生産にはない「手作業の温もり」と高品質な仕上がりをお約束するため、1日の受注枠を「5組様まで」と限定させていただいております。

詳細を見る :https://hosophoto.com/

サービス料金

【商品概要】

商品名：オーダーメイドフォトプリント

定価価格：3,480円（税込・全国送料無料）

※今後金額の変動可能性あり

カスタマイズ内容：お名前、メッセージ、日付（※英数字・ひらがな等対応）

販売サイト：https://hosophoto.com/

今後の展開

誕生日や記念日のお祝いとしてはもちろん、お空へ旅立ったペットとの思い出を飾るメモリアルグッズ（ペットロスケア）としても寄り添える商品を目指しています。

【事業概要】

屋号：HosoPhoto

所在地：東京都品川区小山台1-4-5

代表者：細矢光輝

URL：https://hosophoto.com/

お問い合わせ先：koki.hosoya@hosophoto.com