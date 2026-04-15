ゴルフアパレルブランド「Jack Bunny!!」が発信するWEBマガジン『JACK BUNNY STYLE』第8弾を公開。ゲストに俳優でダンスボーカルグループ「M!LK」の曽野舜太さんが登場！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区）が展開するゴルフアパレルブランド「Jack Bunny!!（ジャックバニー!!）」はWEBマガジン「JACK BUNNY STYLE（ジャックバニースタイル）」の第8弾を公開。

「JACK BUNNY STYLE」はゴルフのおしゃれも楽しみたいファッショナブルなゴルファーやこれからゴルフを始めたいという方に向けたゴルフウェアの着こなしを提案するWEBコンテンツです。

おしゃれも楽しめるスポーツとして、ゴルフをもっと身近に、『始めてみたい』を『始めるキッカケ』になるコンテンツとして、ゴルフならではの着こなしやカラーコーディネートなどを紹介しています。

ジャックバニー!!ブランドサイトをはじめオウンドメディアにて公開いたします。

第8弾のゲストに俳優でダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバー曽野 舜太さんが登場！

俳優として活躍の場を広げ、昨年末に紅白歌合戦への初出演を果たした曽野舜太さん。

LOOK1では、90’sのムードが漂うトロピカルなコレクションを爽やかに着こなしてくれました。

ウエアをきっかけに高まるゴルフ熱や、日々努力を重ねる素顔とそのまっすぐな現在地に迫ります。

モックネック 262-6167423 \13,200 ショーツ262-6132431 \15,400 ハット 262-6187402 \6,380（ジャックバニー!!）

LOOK1の公開は4月15日（水）を予定。

来月5月20日（水）にLOOK2の公開とインタビュー含めたメイキングMOVIEを公開予定！

※Jack Bunny!!公式ホームページ内、公式Instagram他、オウンドメディアにて配信いたします。

ジャックバニー!! HP： https://www.jack-bunny.net/

ジャックバニー!! Instagram： https://www.instagram.com/jackbunny_official/

WEB MAGAZINEはこちら :https://www.jack-bunny.net/news/information/5555/index.html

＜曽野 舜太 プロフィール＞

2002年生まれ、三重県出身。ドラマ『低体温男子になつかれました。』で初主演を務め、『コスメティック・プレイラバー』、『プロパガンダゲーム』、『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』など数多くの話題作品に立て続けに出演。2022年には持ち前の英語力を活かし、日本テレビ ZIP！内コーナー「ベラベラENGLISH 星星 the Teacher」でレギュラーに抜擢され、2026年4月からはNHK高校講座『ベーシック英語』にレギュラー出演するなどマルチに活躍。5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活動中。

Jack Bunny!!とは

【Jack Bunny!! BRAND CONCEPT】

“Swing every day”（スウィングエブリデイ）

「毎日をもっとスイングしよう。 ゴルフをもっと日常へ！！」

をコンセプトに、 ゴルフの枠にとらわれず身近にある様々なモチーフからインスピレーションを得た大人からジュニアまで幅広い客層に向けたゴルフウェアを提案します。

ジャックバニー!! HP： https://www.jack-bunny.net/

ジャックバニー!! 公式ONLINE SHOP： https://mix.tokyo/pages/jackbunny

ジャックバニー!! Instagram： https://www.instagram.com/jackbunny_official/

ジャックバニー!! YouTube https://www.youtube.com/@jackbunny_official

ジャックバニー!! TikTok https://www.tiktok.com/@jackbunny_official