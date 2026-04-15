【新商品】日本の春を楽しむ傘　晴雨兼用「桜づくし」発売

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株式会社サントス


傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、


桜の美しさを傘 全面に表現した晴雨兼用折りたたみ傘「桜づくし」を発売いたします。



日本の春を象徴する桜を全面にあしらい、その美しさを存分に楽しめるデザインに仕上げました。



■ 商品概要

「桜づくし」は、日本を象徴する花である『桜』をテーマにしたシリーズで、


全4種類のデザインを展開。



それぞれ異なる風情を持ち、上品な華やかさを演出します。



晴雨兼用仕様のため、雨の日だけでなく晴れの日にもご使用いただくことができ、


コンパクトで持ち運びやすいフラット形状に加え、ループ付きの傘袋を付属し、携帯性にも優れています。


■ デザインバリエーション

それぞれ異なる表情の桜を楽しめる、全4種類。



春がすみ



春の桜をイメージした、


水墨画のように淡いピンクが広がるデザイン。


舞い散る桜が印象的です。





みやび



紫から黒へと移ろうグラデーションに桜をあしらった、落ち着きのある上品なデザイン。







桜蝶



黒を基調に、咲き誇る桜と舞う蝶を描いた、


静けさと華やかさを兼ね備えたデザイン。





桜風



黒地にピンクと緑の花びらが舞い、風の流れを感じさせる動きのあるデザイン。






■機能性

生地にはPUコーティングを施しており、


雨天時はもちろん、暑さ対策や紫外線対策にも対応。



日差しの強い日のお出かけにも適しています。



・晴雨兼用（UVカット率99.9％以上／遮光率99.99％以上）


・コンパクトで持ち運びしやすいフラット形状


・ループ付き傘袋で携帯に便利






日本らしいモチーフと色彩を活かしたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）にもおすすめ。



日本土産やギフトとしても適しており、コンパクトさと実用性を兼ね備え、旅行先でも日常使いでも活躍します。




＜晴雨兼用 折りたたみ傘　桜づくし＞


【品番】JK-182


【柄】01春がすみ、02みやび、03桜蝶、04桜風


【価格】2,640円（税込）


【仕様】親骨の長さ：50cm


素材：ポリエステル100％、裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ、グラスファイバー


【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー



【お問合せ先】株式会社サントス


〒461-0027　愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号


Tel：052-937-3700　Fax：052-937-3711


会社HP　URL：https://santos.co.jp



販売ページ


Santos online store　URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=21(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2835885&csid=21)


スーパーデリバリー　URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/15557924/


サントス楽天市場店　URL：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/JK-182/