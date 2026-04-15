愛犬と過ごす旅を、もっと一緒に、より豊かに。志摩地中海村「ワンワンスイートルーム」リニューアルオープン

IXホールディングス株式会社

IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社である株式会社志摩地中海村（本社：三重県志摩市、代表取締役社長：大西晶）は、愛犬とともに滞在できる人気客室「ワンワンスイートルーム」を全面リニューアルし、2026年5月15日より提供を開始いたします。

本リニューアルでは、これまでご宿泊いただいたお客様の声をもとに、愛犬の快適性と安全性、そして飼い主様の利便性を大幅に向上。まるで愛犬と一緒に海外旅行をしているかのような、より上質で自由な滞在体験をご提供いたします。

■志摩地中海村のワンワンスイートルームとは？

志摩地中海村の象徴である白い街並みに佇むプライベートヴィラのうち、2棟限定でご用意する愛犬同伴専用客室です。

1棟貸しの別荘スタイルで、1階に寝室、2階にリビングを備えた約120平米のゆとりある空間が特徴。ご滞在中は、昼も夜も表情を変える美しい街並みを、愛犬とともに自由に散策することができ、まるで地中海の街を旅しているかのような非日常体験をお楽しみいただけます。

■リニューアルの主なポイント

1．寝室でも一緒に過ごせる新ルール

これまで制限していたワンちゃんの寝室利用を解禁。愛犬と同じ空間で過ごすことで、より安心感のある滞在をお届けします。

2．愛犬と一緒に楽しむ新しい朝食スタイル

ご夕食・ご朝食ともにレストランでの愛犬同伴はご遠慮いただいておりますが、新たにお部屋で愛犬と一緒に楽しめる朝食をご用意しました。

客室で楽しめるテイクアウトボックス形式の朝食により、周囲に気兼ねすることなく、愛犬とともにゆったりとした朝の時間をお過ごしいただけます。また、館内カフェ（9:00～17:30）ではこれまで通り愛犬同伴で軽食をお楽しみいただけます。

3．多頭飼いニーズへの対応

従来の頭数制限を見直し、小型犬・中型犬は最大3頭、大型犬は最大2頭まで同時宿泊が可能に。ご家族全員でのご旅行を実現します。

4．愛犬と楽しむ体験コンテンツ

愛犬と楽しめるカフェやクラフト体験、クルージングなど、滞在そのものを特別な思い出にする多彩なコンテンツをご用意しています。

5．愛犬の健康と安全に配慮した空間設計

ワンちゃんの足腰への負担を軽減するため、滑り防止加工を施した専用床材「東リ ファブリックタイル」を採用。室内でも安心して過ごせる環境を整えました。

6．清潔で快適な室内環境

高性能空気清浄機「エアードッグ」に加え、オゾン消臭機器「サンスター技研QAIS-Air-（クアイスエア）」を導入。ペット同伴ならではの気になるニオイを抑え、清潔で安心な空間を実現しています。

7．充実したアメニティグッズ

ワンちゃん用の特製クッキーをはじめ、飼い主様向けの便利グッズ（お散歩バッグ、清掃グッズなど）を充実。客室での時間や村内の散策そのものを楽しめるよう設計しました。

8．アクセス性の向上

新客室はフロントに近い立地へ移設。何かと荷物が多くなる愛犬旅行でも、移動の負担を軽減しました。

9．オリジナルのワンちゃん専用ソファを設置

志摩市の家具メーカー 有限会社サンコウが手がけたワンちゃん専用ソファを導入。ワンちゃんにとっての“特等席”をご用意しました。

※有限会社サンコウ オリジナルブランド「THI THI PET（ティティペット）」

公式HP：https://www.thithipet.shop/

■開発背景

志摩地中海村では、「愛犬ともっと自由に、もっと快適に過ごしたい」という多くのお客様の声を受け、今回のリニューアルに至りました。従来のワンワンスイートルームで課題となっていた移動の負担や利用制限、室内環境などを一つひとつ見直し、“愛犬と過ごす旅そのものの価値”を高めることを目指しています。

■まとめ

本リニューアルにより、志摩地中海村のワンワンスイートルームは、「ペットと泊まれる宿」から、“愛犬とともに過ごす旅そのものを楽しむリゾート”へと進化しました。

大切な家族である愛犬とともに、地中海の街並みを感じる特別なひとときをぜひご体験ください。

【リニューアル記念特別宿泊プラン詳細】

●プラン名：生まれ変わったワンワンスイートで過ごす特別宿泊プラン

●価格例：４名１室でご利用の場合 お１人様１泊２食 24,000円（税込）～

※通常価格より一人当たり2,000円から最大3,300円お得！

※ワンちゃんの宿泊代無料（通常は小型犬1,100円/頭、中型犬2,200円/頭、大型犬3,300円/頭）

●プラン販売期間：2026年5月15日（金）～7月31日（金）

●客室タイプ：ワンワンスイートルーム

●お食事

※ご夕食・ご朝食ともにレストランでの愛犬同伴はご遠慮いただいております。

(1)ご夕食

レストランTaberna Azul（タベルナアスール）にて伊勢志摩の旬の食材をふんだんに使用した「伊勢志摩ビュッフェ」を存分にお楽しみください。コース料理がご希望の場合は変更も可能です（＋追加料金／レストランRias by Kokotxa（リアスバイココチャ）にて新バスク料理のコースに変更となります）。

アスール店内アスール夕食イメージアスール夕食イメージ 郷土料理：手こね寿司・伊勢うどんココチャ店内（八角堂）コースメニュー例：伊勢海老のソカラ

(2)ご朝食

レストランTaberna Azul（タベルナアスール）でビュッフェ朝食、お部屋でランチボックス、カフェAmigo（アミーゴ）のワンワンスペースで軽食の3つからお選びいただきます。

●お問い合わせ：志摩地中海村 予約係 TEL 0599-52-1336（9:00～18:00）

●公式サイト：https://www.puebloamigo.jp/

＜Village&Hotel志摩地中海村について＞

志摩地中海村は、美しいリアス海岸が続く英虞湾（あごわん）の大自然に囲まれたリゾート施設です。訪れる人々を異国情緒あふれる地中海の街並みに誘います。スペイン、イタリア、ギリシャなど地中海沿岸をイメージしてデザインされた村は、白い壁に赤い瓦の建物が立ち並び、まるで海外へ旅したかのような非日常体験が楽しめます。

村内では、多彩なクラフト体験、地元素材を活かしたグルメ、リラックスした空間を心ゆくまで満喫できる宿泊施設を提供。日本と地中海の魅力が融合した、ここでしか味わえないリゾートライフをご体験いただけます。

【天然温泉スパ・アルハンブラ】

ムスリム統治時代のスペインをイメージしたアラビックデザインの天然温泉。スペインの世界遺産、コルドバのメスキータをイメージした浴場やモザイクの装飾で彩られたエキゾチックな内装は『スパ・アルハンブラ』最大の魅力です。アラビックな香りや音楽とともにお楽しみください。

スパ入口スパアルハンブラスパ露天

※画像はすべてイメージです。

株式会社 志摩地中海村

■所在地：〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2619-1

■URL：https://www.puebloamigo.jp/

■電話番号：0599-52-1226（ホテル代表）

■宿泊予約：予約課TEL0599-52-1336（9:00～18:00）

■オンラインショップ：https://onlineshop.puebloamigo.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/shima_chichuukaimura_official/

【会社概要】IXホールディングス株式会社

■所在地：〒519-0502 三重県伊勢市小俣町相合1306

■URL：https://ix-holdings.jp/

■電話番号：0596-22-0297