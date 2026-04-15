近鉄グループの株式会社近商ストア（本社：大阪府松原市、代表取締役社長：上田泰嗣）は、2026年４月18日に創業70周年を迎えます。お客様への感謝の気持ちを込めて、4月16日（木）からスーパーマーケットKINSHO、食品専門館Harves各店で「大誕生祭」を2週にわたって開催します。

期間限定の70周年記念商品や70円均一商品、KIPSボーナス70ポイント商品など多彩に展開します。

今後も周年に関するさまざまなプロモーションを実施する予定です。

当社は1956年に大阪赤十字病院内に売店を出店し小売業としての歩みをスタートさせて以来、多くのお客様、お取引先の皆様、地域の皆様に支えられてまいりました。

今後も「豊かな食卓を提案する暮らしのパートナー」であり続けることを自らのミッションと捉え、地域の発展に貢献できる企業として成長を図ってまいります。

【近商ストアの概要】

１．会社名 株式会社近商ストア（きんしょうすとあ）

２．本社所在地 大阪府松原市上田３丁目８番２８号

３．設立年月日 １９５３年９月１日

４．創 業 年 月 日 １９５６年４月１８日

５．代表者 代表取締役社長 上田 泰嗣（うえだ ひろし）

６．資本金 １億円

７．年間売上高 ５８１億円（２０２４年度）

８．従業員数 社員 ５２７人、パートナー社員 ２，４７０人（２０２６年３月末現在）

９．店舗数 ３６店舗（大阪、奈良、京都）





【沿革】

1953年9月 自動車部品、その他物品の輸入及び販売を目的として、近畿日本商事株式会社を設立

1956年4月 大阪赤十字病院内に売店及び食堂開店（小売業開業）

1960年6月 スーパーマーケット１号店として学園前店開店

1972年4月 商号を株式会社近商ストアに変更

1987年12月 食品専門館Harves1号店として松陽台店開店

2001年8月 本社を大阪市天王寺区から松原市（現在地）へ移転

2005年2月 専従ドライバーを配置した来店宅配サービスを香芝店にて開始

2013年11月 ネットスーパー「楽ねっと便」を高の原店にて開始

2018年4月 移動スーパー「とくし丸」近商ストア１号車を生駒店にて稼働

2019年5月 都市型小型店舗「スーパーマーケットKINSHO Pochette」俊徳道店開店

2026年4月 新業態惣菜ショップ「HarvesDELI」近鉄あべのハルカス店開店（予定）





以上



















