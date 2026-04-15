【母の日】銀座「Armani / Ristorante」初代エグゼクティブペストリーシェフ・河崎賢司と空間デザイナー平野つぼみが贈る、五感を満たす「母の日ギフト」をCAMPFIREにて限定公開！
空間デザインブランド「IROHAD'ECOR(イロハデコール)」(運営会社：株式会社ローズガーデンカンパニー)は、代表であり、植物を用いたブランディング戦略を展開している平野 つぼみが、東京・桜新町のフレンチレストラン「Last Note(ラストノート)」のオーナーシェフ・河崎 賢司氏と特別コラボレーションした「母の日限定ギフトボックス」をCAMPFIREにて公開したことをお知らせします。
本プロジェクトは、平野つぼみの初著書『一目惚れの設計学』の出版を記念した先行販売企画であり、世界を舞台に活躍する河崎シェフの「香り」へのこだわりと、平野の「視覚」へのこだわりが融合したギフト体験を提案します。
▼詳細・ご購入はこちら
https://camp-fire.jp/projects/936756/view
FLOWERBOXとお菓子の詰め合わせ
【本コラボレーションの背景】
「母の日」という特別な日に、単なるプレゼント以上の「癒やし」を届けたい。そんな想いから、以前より店舗装飾等で親交のあった両者のコラボが実現しました。
多忙な毎日を送るお母様へ、箱を開けた瞬間の「花の美しさ(視覚)」と、口にした瞬間に広がる「お菓子の芳醇な香り(味覚・嗅覚)」で、心からリラックスできる時間を設計しました。
【ギフトボックスの3つの特徴】
□世界が認めた技術
銀座「Armani / Ristorante」初代エグゼクティブペストリーシェフを務めた河崎賢司氏が、本ギフトのためだけに焼き上げる特別なスイーツ。
□0.5秒で魅了するデザイン
「一目惚れの設計学」を提唱する平野つぼみが、開けた瞬間に感嘆の声が漏れるような、色彩豊かなボタニカルデザインを監修。
□限定販売
クラウドファンディング「CAMPFIRE」でのみ手に入る、数量限定のプレミアムセットです。
ギフトセット
枯れないバラのギフト
【お菓子の内容】 ・クッキー(バーチディダーマ)5個 ・ナッツクッキー(ディアマンテ)5個 ・マシュマロ6個
【プロジェクト概要】
プロジェクト名： 植物空間の価値を多くの人に伝えたい！
出版プロジェクト×母の日ギフト企画
期間 ： 2026年4月1日(水)～4月30日(木)
URL ： https://camp-fire.jp/projects/936756/preview?token=2zysq9tg&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
＜製品概要＞
商品名： 母の日ギフトボックス
金額 ： 8,000円
内容 ： プリザとドライのフラワーBOX1台
バーチディダーマ5個
カシスのマシュマロ6個
ディアマンクッキー5個
※写真はイメージです。
【プロフィール】
■ 河崎 賢司(Kenji Kawasaki)
「Last Note」オーナーシェフ。2007年、銀座「Armani / Ristorante」の初代エグゼクティブペストリーシェフに就任。その後「ジャニス・ウォン」の日本代表等を歴任。“香りの魔術師”と称され、記憶に残る独創的な一皿で高い評価を得ている。
■ 平野 つぼみ(Tsubomi Hirano)
「IROHAD'ECOR」代表。空間デザイナー。植物と心理学を掛け合わせた「一目惚れの設計学」を確立し、商業施設やオフィス、個人の邸宅まで幅広くプロデュース。現在は5つの植物ブランドを立ち上げている。6月に初のモデルルームオープン、9月に書籍出版予定。
▼詳細・ご購入はこちら
https://camp-fire.jp/projects/936756/view
▼空間装飾事業「IROHAD'ECOR」公式webサイト
https://www.irohadecor.com/
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