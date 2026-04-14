アニメ『ワンパンマン』より、全宇宙の覇者 ボロスがアクションフィギュアに！！
大人気アニメ『ワンパンマン』より、巨大宇宙船で飛来した暗黒盗賊団ダークマターの頭目ボロスがアメイジング・ヤマグチに登場です。パワーを封印する鎧が砕かれ、本来の力を解放した第二形態での立体化です。
威圧的な刺々しいシルエットに、両肩から肩甲骨、僧帽筋にかけて独自の分割で可動するギミックを内蔵して、パワフルなバトルスタイルをアクションポーズで表現。単眼と鋭い牙が特徴の顔は、凶暴な表情違いの交換パーツ3種が付属します。
さらに円形に広がる衝撃波、胸の目から体内のエネルギーを放出する光線のエフェクトで、サイタマと戦いを繰り広げた“全宇宙の覇者”の力を演出！
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「激情顔」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ボロス 第二形態Ver.
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約185mm
●オプションパーツ
・オプションフェイス×2
・オプションハンド×4
・エフェクトパーツ×2
・ディスプレイスタンド×１
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・激情顔 x 1
●原型制作：坂本翔太郎
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：11,000円（税込）
●発売：2027年1月予定
(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「激情顔」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr122
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr
事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
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