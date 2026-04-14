「リジェナフォーラム」開催決定

まごころ少額短期保険株式会社

■ 開催概要

名称 ：リジェナフォーラム

開催日時 ：2026年6月7日（日）10:00～17:00

会場 ：警固神社 社務所ビル4階ホール（福岡県福岡市中央区天神2丁目2-20）

主催・共催：株式会社ラシゴーニュ 株式会社ウェルクリエイト

協力 ：一般社団法人NMN機能性研究協会

■ リジェナフォーラムとは

「もっと健康に。もっと美しく」をテーマに、再生医療・生殖医療の知見を基盤とし、美容医療を単なる“若返りの手段”としてではなく、「人生の質（QOL）を支える医療」として再定義することを目的としたフォーラムです。

技術や情報があふれる現代において、患者が本当に求めているのは、単なる施術や結果ではなく、自らの身体と人生を安心して委ねられる医療機関との信頼関係です。

本フォーラムでは、以下の3つを軸に、医療従事者・研究者・企業・生活者が立場を超えて対話を行います。

・人が本来持つ再生力への理解

・女性のライフステージと身体の変化

・医療・美容・ライフスタイルの統合的視点

本フォーラムへの参画は、専門性や技術力の誇示ではなく、医学的根拠に基づく誠実な医療姿勢を社会に示す機会でもあります。同じ理念を持つ医療者・研究者・企業との対話を通じ、これからの時代にふさわしい医療の姿を共に築く場となります。

■ なぜ、当社が参画するのか

まごころ少額短期保険株式会社は、「人生に寄り添う保障」を理念に掲げ、女性医療やライフステージに応じたリスクへの備えを提案してまいりました。リジェナフォーラムが掲げる次の思想は、当社の理念と深く共鳴しています。

・年齢を否定しない美のあり方

・医学的根拠に基づく信頼性

・人生の質を支える医療

健康と美容を特別なものとして切り離すのではなく、日常の延長線上にあるものとして捉える社会。その実現に向け、当社は理念パートナーとして本フォーラムを支援いたします。

■ 今後の取り組み

本フォーラムを契機として、以下の取り組みを進めてまいります。

・女性医療に関する情報提供の強化

・ライフステージ別の医療リスク啓発

・参加者向け教育コンテンツの展開

・健康・美容イベントでの情報発信

・女性のライフデザインに関するセミナー開催

・啓発コンテンツの共同制作

なお、本取り組みは商品の購入と保険加入を直接結びつけるものではなく、それぞれ独立したサービスとして提供いたします。

また、保険募集行為を行う場合には、関係法令および社内規程に則り、適切に実施いたします。

まごころ少額短期保険株式会社は、今後も女性の人生に寄り添う保険会社として、誠実で持続可能な保障のあり方を提案してまいります。

■ 会社概要

株式会社ラシゴーニュ

〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目5番8号

TEL：0120-732-738

まごころ少額短期保険株式会社

〒244-0805神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1

TEL：045-392-5303

Web：https://www.magocoro-ins.com(https://www.magocoro-ins.com)

■ 本件に関するお問い合わせ先

まごころ少額短期保険株式会社 広報部

TEL：045-392-5303

E-mail：information@magocoro-ins.com

受付時間：平日10:00～17:00