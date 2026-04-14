オフタイム、喧騒から離れ、まだ見ぬ旅路を進むためのパートナー「カーキ フィールド キング」

スウォッチ グループ ジャパン株式会社

ハミルトンが軍へのウォッチサプライヤーから民間向けの時計メーカーへと変貌を遂げた歩みの中で誕生したこのモデルは、常に変化の瞬間を刻んできました。今回、その「カーキ フィールド キング」が新たな目的を携えて帰ってきます。洗練された佇まいで、リラックスした雰囲気でもありながら、確かな機能性を備えたこのモデルは、現代の冒険や探求に寄り添うモダンなパートナーとして再解釈されました。

「カーキ フィールド キング」は、第二次世界大戦後の数年間、ハミルトンが軍事で培った専門知識を一般向けの時計に応用し始めた時代に誕生しました。ラギッドな構造と高い視認性は変わらず重要であり続けましたが、時計そのものを取り巻く状況は変化していました。かつて支給される道具であった時計は、いまや自らの意志で選ぶ存在へと進化していきました。実用性と親しみやすさの絶妙なバランスは、今日に至るまで「カーキ フィールド キング」を象徴する魅力であり続けています。

今回の最新モデルでは、その受け継がれてきた遺産に敬意を払いつつ、より柔らかく洗練されたスタイルに仕上げています。レジャー、アウトドアでの探検、そして自由な時間のためにデザインされた「カーキ フィールド キング」は、あえて露骨なミリタリー要素を抑え、より上品でリラックスした表現を追求しています。

24時間表示をなくすことでダイヤルに余白が生まれ、アラビア数字、ミニッツトラック、そして12時位置に配置された特徴的なデイデイト表示が、より際立つ構成になります。コントラストの効いたトーンで配されたデイデイト表示は、視認性を高めると同時に、”キング”ならではの風格を備えています。

フィールドの枠を超えて着用できるよう設計された「カーキ フィールド キング」は、堅苦しさのない信頼性を求める人々のために作られ、ウィークデーのルーティンから週末のアウトドア、旅先から日常の喧噪を離れた時間へと、シームレスに移行できます。レザーストラップでもスチールブレスレットでも、根底には準備に対するしっかりとした心構えを持ちながら、そのデザインは自由と未知への探求心によって形作られた時計です。

洗練された外観の裏側には、耐久性を追求した設計が施されています。防水性は10気圧に強化され、堅牢なサファイアクリスタルと反射防止加工により、光が移ろう環境下でも視認性が向上しています。内部には自動巻きムーブメントH-40を搭載。80時間の標準持続時間を備え、Nivachron(TM)製ヒゲゼンマイによって耐性が高められています。また、改良されたブレスレット構造とステンレススチール製のムーブメントホルダーが、長期的な耐久性と信頼性を支えています。

「カーキ フィールド キング」は、日常を超えた時間のためにデザインされた一本です。フィールドウォッチが持つ揺るぎない信頼性を、自由と探求、そして冒険が形作る新たな時代へと導いていきます。

ハミルトンについて

1892年アメリカ ペンシルバニア州ランカスターで創業。130年以上の歴史を誇るハミルトンは高精度な時計を作り続けています。ハミルトンのウォッチメイキング技術は、アメリカの鉄道黎明期と共に発展し、軍の兵士、パイロット、ハリウッドスターの腕元を彩りました。フィルムメーカーのウォッチメーカーとして揺るぎない存在であり続けているハミルトンの時計は、500本を超える映画に登場しており、カスタムウォッチが複数のハリウッドの大ヒット映画において非常に重要な役割を担っています。タイムピースを通して、本物のキャラクターやストーリーラインの確立に励む中で、ビデオゲームに登場するブランドウォッチを初めてデザインしたのもハミルトンです。クラフツマンシップと精度を追求し続けるハミルトンは、1957年に世界初の電池式腕時計を発表し、1970年には初のLED式デジタルウォッチを発表しました。ハミルトンはデザイン、テクノロジー、クラフツマンシップを追求し続け、ウォッチメイキングのリーディングカンパニーであるスウォッチグループの一員として、アメリカンスピリットとスイスのテクノロジーが融合したタイムピースを生み出しています。

詳細については、HamiltonWatch.com(https://www.hamiltonwatch.com/ja-jp/)をご覧ください。Facebook、X、Instagramのアカウント @hamiltonwatchをフォローしてください。

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技術仕様カーキ フィールド キング[表: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/119_1_2818b0e97ea2d6156c229407c1a7989a.jpg?v=202604141151 ]

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