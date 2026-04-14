今年の母の日は、より特別に。冠婚葬祭のプロが提案する“想いをかたちにする”「花と食」のギフト特集を公開

株式会社日本セレモ二ー母の日特集「Mother’s Day 2026」。花と食を中心に、想いをかたちにする多彩なギフトをご提案します。

冠婚葬祭をはじめ、人生の節目に寄り添う愛グループ（本社：山口県下関市）は、公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」にて、2026年の母の日に向けた特集ページを公開いたしました。

日頃の感謝を形にする機会として、定番の贈り物にとどまらず、“想いを届ける”ことを大切にしたギフトラインナップをご提案いたします。

■「モノ」だけでなく、「気持ち」を届ける母の日へ

母の日は、普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを伝える大切な機会です。一方で、何を贈るべきか悩む方も多く見受けられます。FUREAIでは、単なるギフトの販売にとどまらず、「相手を想う時間」そのものに寄り添うことを重視し、商品選定と特集構成を行いました。

母の日特集ページはこちら：https://fureaishop.com/category/FEATURE_MOTHERSDAY/

■フラワーアレンジメント

母の日にふさわしい華やかなフラワーアレンジメントとブーケをご用意しました。

感謝の気持ちを、お花とともに届ける定番の贈り物です。

数々の結婚式を彩ってきた「FIVESTAR WEDDING」の専属フローリストが、一つひとつ丁寧に仕立てる本格的な生花アレンジメント。

ウェディングで培った高いデザイン性と厳選された花々により、空間を美しく彩る“贈るアート”としてお楽しみいただけます。

〈ラインナップ〉

・真っ赤なカーネーションの贈り物（4,620円・税込）

・春を束ねたガーデンカラーの贈り物（6,600円・税込）

・母の日アレンジメント（RED）（3,740円・税込）

・母の日ブーケ（WHITE）（4,620円・税込）

※お届け日によりご注文締切が異なります（5月8日・9日着：5月2日まで／5月10日着：5月6日まで）。

■花とギフト

フラワーアレンジメントに“もうひとつの楽しみ”を添えた、特別感のあるセットもご用意しました。

いずれも自社で丁寧に仕立てたこだわりの品々を組み合わせ、目で楽しむ美しさに、心弾む美味しさと、香りに包まれるやすらぎの時間を添えた、母の日ならではのギフトです。

〈ラインナップ〉

・DOLLIEケーキバーフラワーBOX（4,980円・税込）

・宝石ピクルスフラワーBOX（5,500円・税込）

・THE LOVEL FLOWER バスソルトフラワーBOX（5,480円・税込）

箱を開けた瞬間の華やかさとともに、日常に小さな特別を届けるセットとして仕立てています。

※DOLLIEケーキバー／宝石ピクルスフラワーBOXは、4月29日までのご注文で5月8日～10日にお届けいたします。

※バスソルトフラワーBOXは、お届け日によりご注文締切が異なります（5月8日・9日着：5月2日まで／5月10日着：5月6日まで）。

■食べる楽しみと観る美しさを兼ね備えたギフト『宝石ピクルスフラワーBOX』

花とともに贈る「宝石ピクルスフラワーBOX」。目で楽しみ、味わいで心を満たす特別な一品。

中でも「宝石ピクルスフラワーBOX」は、食べる楽しみと観る美しさを兼ね備えた一品です。



使用している〈宝石ピクルス〉は、「大阪・関西万博」への出品や、「OMOTENASHI Selection 2025」金賞、2025年度グッドデザイン賞受賞など、独自性と品質の高さが評価されており、贈り物としての特別感を高めます。

■離れていても想いを届ける、施設への配送対応

介護施設「シャングリラ（下関・宗像）」への配送にも対応。離れていても想いを届けます。

愛グループが運営する介護施設「シャングリラ（下関・宗像）」への配送にも対応しています。

ご自宅だけでなく、施設で過ごされているお母様へも安心してギフトをお届けできる体制を整えました。

お花を中心に、贈る瞬間はもちろん、その後も心に残り続けるような「花と食」のギフトを取り揃えています。母の日という一日を、より印象深い時間として過ごしていただくためのラインナップです。

なお、特集ページではこのほかにも、母の日の贈り物としてお選びいただける多彩な商品をご紹介しています。

ご予約は5月6日（水）まで承っております。

日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを、今年は少し違ったかたちで届けてみてはいかがでしょうか。

※商品やお届け日により締切が異なりますので、あらかじめご了承ください。

詳細およびご注文は、母の日特集ページにてご確認いただけます。

https://fureaishop.com/category/FEATURE_MOTHERSDAY/

取り扱いECサイト「FUREAI」について

「FUREAI」は、55年にもわたり冠婚葬祭を通じて人と人をつなぐサービスを提供してきた「愛グループ」が運営するECサイトです。冠婚葬祭から記念日まで、人生の大切な瞬間を彩るこだわりのアイテムを幅広く取り扱っております。

取り扱いECサイト「FUREAI」はこちら：https://fureaishop.com/

母の日特集ページはこちら：https://fureaishop.com/category/FEATURE_MOTHERSDAY/

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）