【WWDJAPAN最新号】2026-27年秋冬シーズンの完璧版　半年に1度の「トレンドブック」

株式会社INFASパブリケーションズ

今回もパリとミラノ、ニューヨーク、そしてロンドンのファッション・ウイークでかき集めた数百枚の写真と共に、今シーズンのムードやアイテム、素材、色柄、ディテール、バッグ＆シューズを筆頭とするアクセサリーなどのトレンドを分析。同時にトレンドを形作る潮流を読み解くためのデザイナーやバイヤーへのインタビュー、コラムなど、盛りだくさんの内容でお届けしています。

トレンドとしては、「愛着」というムードが台頭しています。母から娘へと受け継ぐ中で愛を込めた刺しゅうや飾りなどがあしらわれたニット、エモい学生服をオリジンとしたブレザーやシャツ、ネクタイなどはシンボリックですが、他にはどんなアイテムがトレンドに躍り出るのでしょう？また女性の日常生活、そもそもの女性自身が多面的になる中で、マスキュリンやフェミニンを行ったり来たり、そのどちらとも断定できないスタイルだったりも浮上しています。具体的などんなアイテムや素材、ディテールに落とし込まれるのでしょうか？答えは、今回のトレンドブックに潜んでいます。

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デザイナーインタビューでは、「プラダ（PRADA）」「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」「ロエベ（LOEWE）」「ジバンシィ（GIVENCHY）」「クロエ（CHLOE）」「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」など、そうそうたるブランドのファッションショーが終わるや否やバックステージに駆け込んで突撃したデザイナーの思いを掲載しています。「プラダ」はなぜ、60ルックをたった15人のモデルで見せたのか？「ボッテガ・ヴェネタ」のルイーズ・トロッター（Louise Trotter）はどうして“控えめなラグジュアリー”だったブランドでドラマティックなコレクションを目指したのか？「ロエベ」のデザイナーデュオが定義する新しいブランドの哲学とは？など、彼らのインタビューには、今という時代を理解する上で大事な価値観が見え隠れします。

また「グッチ（GUCCI）」のデムナ（Demna）による初めてのランウエイショーがバズった理由をデータから分析したり、「ロンシャン（LONGCHAMP）」に代表されるコンテンポラリー・ブランドたちの最新コレクションをまとめたり、今シーズンはパリでのランウエイショーから離れた「ヴァレンティノ（VALENTINO）」と「サカイ（SACAI）」「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」のコレクションを紹介したりと盛りだくさん。27年春夏シーズンの素材トレンドもまとめています。

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CONTENTS

・2026-27年秋冬ルック記事ランキング

・ファッション関連の検索エンジン、タグウォークが分析 デムナの「グッチ」デビューショーの注目度は？

・今季はパリのランウエイを離れた 3ブランドの新しい挑戦

・8組のデザイナーに聞いた、コレクションに込めた思い

・2026-27年秋冬ランウエイトレンド解説 キーワード／注目アイテム／素材／色／柄＆モチーフ／ディテール／バッグ／シューズ ／アクセサリー

・2026-27年秋冬アクセサリーリポート 脱クワイエット鮮明 バイヤーも新トレンドに期待

・百貨店＆有力セレクトを直撃 2026-27年秋冬、気になったムード＆ブランドは？

・買いやすい価格帯ながらブランディングが進化 パリ発注目のコンテンポラリーブランド

・27年春夏を読み解く4つの素材潮流 自然回帰から軽やかな日常まで

・あのジョン・ガリアーノが「ザラ」へ 近年増える有名デザイナーとハイストリートブランドとのコラボ理由

（COVER CREDIT）

BRAND : CHANEL

PHOTO : KUBA DABROWSKI / WWD (C)︎FAIRCHILD PUBLISHING, LLC

DESIGN : JIRO FUKUDA

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1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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