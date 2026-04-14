日本のロック界・フュージョン界を代表するギタリスト、高中正義の世界8都市を巡るワールドツアーよりLA公演を6月にWOWOWで独占放送・配信決定！
株式会社WOWOW
高中正義 TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2026
日本のロック界・フュージョン界を代表するスーパーギタリスト、高中正義。“シティポップ”が盛り上がる音楽シーンを背景にワールドツアーを敢行、そのLA公演をお届け。
日本のロック界・フュージョン界を代表するスーパーギタリスト、高中正義。1972年、サディスティック・ミカ・バンドにギタリストとして参加、その後1976年にソロデビュー。日本のインスト音楽の歴史に輝く名曲「Ready To Fly」「Blue Lagoon」など、爽快感あふれるポップなサウンドと卓越したギターテクニックで人気を博し、当時隆盛だったフュージョンブームを牽引。サンタナ、シーラEといった海外ミュージシャンとも数多く共演し、大きな話題を集めた。
そんな高中が、3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、シドニーなど世界8都市を巡るワールドツアーより、4月13日のロサンゼルス公演の模様をお届けする。世界的なシティポップ・ブームの広がりを背景に、ほぼすべての公演があっという間にソールドアウトとなったプレミアムライブ。シティポップの伝説的アイコンが魅せるハイセンスなステージを、WOWOWにて存分に味わっていただきたい。
＜番組情報＞
高中正義 TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2026
6月放送・配信予定
※放送・配信終了後～1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
収録日：2026年4月13日
収録場所：アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス ハリウッド・パラディアム
【番組サイト】
https://www.wowow.co.jp/music/takanaka/(https://www.wowow.co.jp/music/takanaka/)