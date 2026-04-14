Red Velvet キム・イェリム、『私の夫と結婚して』カン・サンジュン主演！大人の青春ヒーリングドラマ『Azure Spring』、「ABEMA」で4月20日（月）深夜0時～世界最速・独占無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気ウェブトゥーンを原作とした韓国ドラマ『Azure Spring』を、2026年4月20日（月）深夜0時より、世界最速・国内独占無料配信することを決定いたしました。

『Azure Spring』は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマです。砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって、海はただの波ではなく、道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していきます。

そんなアンナを演じるのは、アイドルグループRed Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演する俳優のカン・サンジュンです。

本作は、チャン・ドクヒョンによる同名の人気ウェブトゥーンを実写化した作品で、「ABEMA」での配信が世界最速での配信となります。忙しない日々に本作を視聴すれば、ふと立ち止まって、深呼吸をしたくなるような感覚になるはず。海辺の街を旅する気分で、世界最速無料配信のこの機会にぜひご覧ください。

＜キャラクター紹介＞

▼アンナ

かつて将来を嘱望された青少年国家代表の水泳選手だったアンナは、負傷により選手生活を断たれ、すべての夢が粉々に砕け散ってしまった。行き場を失った彼女は、思い切って母の故郷を訪れ、そこで、正体のわからない男・ドクヒョンと出会う。ぎこちなく不自然な同居生活は、やがて二人の予想もしなかった旅の幕を開けることになる。

▼ドクヒョン

かつて特殊部隊に所属していたドクヒョンは、「人を殺した男」という暗い噂を背負ったまま、過去5年間、海辺の村で暮らしてきた。消えない過去に囚われ、人との距離を置きながら、海辺の裏に根を下ろし、自らを孤立させたまま潜り仕事に励む、事情を抱えた男。深い海に沈んだ傷と秘密を胸に抱え、生きている。

■ABEMA世界最速・国内独占無料配信『Azure Spring』概要

初回配信日時：2026年4月20日（月）深夜0時

※4月20日より、毎週月曜日 深夜0時に最新話を無料配信

番組URL：https://abema.tv/video/title/795-1

※画像をご使用の際は、【(C) OZ Arena Inc. All Rights Reserved.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/