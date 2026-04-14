士別市のイトイGHD、「一般社団法人ブレイズスポーツクラブ」設立

株式会社イトイグループホールディングス

株式会社イトイグループホールディングス（本社：士別市、代表取締役 ：菅原 大介、以下「イトイGHD」）は、2026年3月31日付で「一般社団法人ブレイズスポーツクラブ」を設立したことをお知らせいたします。

■代表コメント

2019年、士別市朝日町から野球少年団がなくなりました。

子供たちが自分らしく過ごせる場所を守りたい。その一心で、ブレイズアカデミーの前身となる活動をスタートさせました。



当初は指導者も道具も手探りで、『お遊びだ』と揶揄されたこともあります。しかし、2022年にジュニアチームが新人戦で初優勝を飾った際、試合に出られなかった6年生たちが、後輩の勝利を自分のことのように喜び、涙を流す姿を目の当たりにしました。その笑顔と涙は、活動を始めた時に描いた夢の何倍も素晴らしいものでした。私たちは今、大きな一歩を踏み出します。



株式会社の一事業から、公益性の高い『一般社団法人』へと移行したのは、

この活動を一時的な流行ではなく、地域の持続可能な文化にするためです。



私たちのスローガンは『BE A PRO』です。これは単に技術のプロを目指すことだけを指すのではありません。

スポーツを通じて規律を学び、友愛の精神を育み、自らの夢に向かって志を燃やす『生き方のプロ』を育てたいと考えています。



また、家庭環境や住んでいる地域、経済的な理由でスポーツを諦める子供がいない社会を目指します。

小学1～4年生の月謝免除やひとり親世帯への支援など、私たちが掲げる

『誰も取り残さない社会』の構築に向けた具体的な挑戦も始めています。



『あったらいいね』と言われた場所を、地域にとって『なくてはならない』

存在へ。 子供たちの未来のために、そして、活力ある明るい地域社会のために。 皆様と共に、ブレイズスポーツクラブは全力で走り続けます。

■法人概要

法人名：一般社団法人ブレイズスポーツクラブ

所在地：北海道士別市朝日町中央4527-89

代表：菅原大介

理事：松田鋼季、馬淵点

監事：西村悦輝

設立：2026年3月31日

事業内容：選手育成、各種大会・イベントの企画運営、地域コミュニティの形成に関する事業