オリジナル雑煮コンテスト「第4回Ｚ-１グランプリ」 グランプリ決戦（最終審査） 取材申込受付中

公益社団法人全国調理師養成施設協会審査員の奥田透（左）と池田航（右）

公益社団法人 全国調理師養成施設協会（会長：中川純一、所在地：東京都渋谷区） は、雑煮の食文化継承を目的とした、オリジナル雑煮コンテスト「第４回Ｚ-１グランプリ」を企画し、2026年5月22日（金）にグランプリ決戦（最終審査）を実施します。

グランプリ決戦に進んだ５作品の中からグランプリが決まる審査の過程を、報道関係者にのみ公開いたしますので、取材をご希望の場合は、2026年5月13日（水）までにフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCiKWMrfDS_FcX__jwhk5AkJAmajAsImW8L5HBJTvDngisA/viewform)または申込用紙(http://www.jatcc.or.jp/upload_files/20260414newsrelease_moushikomi.pptx)よりFAXにてお申し込みください。

＜第４回 Ｚ-１グランプリ グランプリ決戦 概要＞

全国の小中高生から募集し、調理師学校で受け付けた雑煮レシピ1,636作品のうち、一次・二次審査を通過した５作品の中から、今回のグランプリ決戦でグランプリ・準グランプリを決定します。

実食審査の実施に当たり、応募レシピを基に、東京すし和食調理専門学校の教員及び学生が再現調理し、日本料理の有識者ら審査員（後述）が実食審査します。

当日、取材にご来場くださった方にも作品を試食していただける予定です。

・日時 ：2026年５月22日（金）13：30～15：00

・会場 ：東京すし和食調理専門学校（東京都世田谷区池尻2-30-14)

・調理担当：東京すし和食調理専門学校 教員・学生

・グランプリ決選進出５作品： ※盛り付けイメージは本人提供、学年は応募当時のもの

八福の彩り いなむどぅちー雑煮～沖縄伝統×新春～

考案：東与那覇 稀乃（石垣市立石垣中学校２年生）他

推薦：琉球調理製菓専門学校（沖縄県）

伊勢の恵み雑煮～伊勢芋入りつくねと伊勢茶漬け仕立て～

考案：徳永 百花（三重県立明野高等学校２年生）

推薦：ユマニテク調理製菓専門学校（三重県）

イナンクル（幸せ）貝苫（かいせん）雑煮

考案：近藤 未彩（北海道文教大学附属高等学校２年生）

推薦：北海道文教大学附属高等学校（北海道）

岐阜薬膳雑煮

考案：林 瑠海（城南高等学校２年生）

推薦：岐阜調理専門学校（岐阜県）

天むす雑煮

考案：木下 智紗子（愛知県立瑞陵高等学校２年生）

推薦：ニチエイ調理専門学校（愛知県）

・審査員：

長谷川 哲也（東京すし和食調理専門学校 学校長）及び同校学生２名

奥田 透（「銀座小十」店主）

池田 航（俳優・タレント）

＜Ｚ-１グランプリ開催の背景＞

年中行事と食事の結びつきは、ユネスコ無形文化遺産となった「和食」の重要な要素となっています。なかでも、新年を祝う正月行事は古来より日本人が受け継ぎ大切にしている行事であり、その時に食べる「雑煮」は郷土色が豊かで、扱う食材や調理法に地域的特徴があり、代表的な日本の食文化の一つです。しかし、生活スタイルの変化に伴い、家族がそろって雑煮を食し、新年を祝う機会が減ってきています。

調理師は、食文化継承という大切な役割を担っています。当協会は、調理師を育てる学校の団体として食育に力を入れてきました。「Ｚ-１グランプリ」は食育活動の一環として、雑煮文化の継承を目指し、 企画されました。

＜過去大会について＞

本コンテストはプレ大会に始まり、計４回開催され、いずれも計1,000以上の応募がありました。過去にグランプリを受賞した作品の中には、商品化が進み、使用した特産品の販売促進につながったり、地域ホテルの協力の下、レストランで実際に販売されるなど、食を通じた地域活性化・地域貢献を実現しています。

過去の実食審査の様子

＜第４回 Ｚ-１グランプリ概要＞

・WEBページ

https://www.jatcc.or.jp/works/education/z-1/

・名称：

第４回Ｚ-1グランプリ（「Z-1」の読み方：ぜっとわん）

・期間：

2025年12月～2026年5月

・テーマ：

「いつでも食べたい、地元食材で私のオリジナル雑煮！」

・参加対象

全国の小中高生

※個人、グループどちらでも可

※応募は、１人または１グループにつき１点のみ

・賞

二次審査を通過した作品には協賛会社より副賞を贈呈

グランプリ作品、準グランプリ作品には賞状を授与

・審査の流れ

一次・二次審査で書類審査（レシピ審査）を実施。最終審査であるグランプリ決戦では調理師学校生及び教員が、二次審査を通過したレシピ5作品の再現調理を行い、実食審査をします。

2025年12月１日（月）～2026年１月16日（金）：

雑煮レシピ募集（各調理師学校が窓口）→1,636作品を受付

→１月下旬：一次審査（書類選考・各調理師学校で３作品ずつ選出）→計64作品が通過

→２月上旬：二次審査（書類選考・全国で５作品選出）

→５月22日（金）：グランプリ決戦（実食審査・グランプリ決定）

・主催

公益社団法人 全国調理師養成施設協会

・後援

文部科学省、農林水産省、一般社団法人食文化ルネサンス

・協賛

株式会社和泉利器製作所、貝印株式会社、鈴廣かまぼこ株式会社、全国漁業協同組合連合会、全国餅工業協同組合、株式会社にんべん、伯方塩業株式会社、ヒガシマル醤油株式会社

■公益社団法人 全国調理師養成施設協会とは？

1973年(昭和48)設立。全国203校の調理師養成施設(いわゆる調理師学校)を会員とし、質の高い調理師の養成に力を注いでいる。主な事業は調理師学校生を対象としたコンクール「グルメピック」の運営をはじめ、「実技検定」認定証交付、教材の出版、食育インストラクターの認定、調理技術教育学会の運営等。