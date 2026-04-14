[4/15(水)～4/19(日)]【パシオスの暮らし応援宣言】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、4/15(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【パシオスの暮らし応援宣言】を開催いたします。

パシオスでは、シーズンの初めからお求めやすい価格の[価格を見直した商品]と[価値あるお買い得品]の商品を増やし、[パシオスの暮らし応援宣言]として、この春から実施しております。

4/15(水)より、[パシオスの暮らし応援宣言]の商品を集めた売り出しを実施いたします。

- チラシはこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/107_1_01672b7f0bd93b277ae88cabe459c1e1.jpg?v=202604140251 ]

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ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

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