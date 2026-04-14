セラミックタイルテラゾーに新シリーズ「ベニス ヴィッラ ソリッド」を追加

株式会社エービーシー商会床：ソリッド グレージュ（マット）壁：ソリッド ブルー（マット）カウンター：ソリッド ローザ（マット）

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、セラミックタイルテラゾー「ベニス ヴィッラ」の新シリーズとして、単色に近いニュアンスカラーの「ベニス ヴィッラ ソリッド」を追加しました。

「ベニス ヴィッラ シリーズ」は、タイルチップを生地に練りこみ焼成する高度な製法で作られたテラゾー柄のセラミックタイルです。近年、空間のアクセントとして単色を取り入れるデザインが注目されています。

こうしたニーズに応えて追加した「ベニス ヴィッラ ソリッド」は、単色に近いカラーの絶妙なニュアンスと、上品な仕上がりが特長です。カラーは、コントラストの異なるグレートーンをはじめ、重厚感のあるブラウン・ブラック、グレーを含ませたニュートラルなブルー系、今後トレンドとして注目されるピンクなど、空間に取り入れやすい色調で幅広く取り揃えた全10色、マット・グリップの2仕上げを展開。既存の「ベニス ヴィッラ シリーズ」のみならず石目調やセメント調セラミックタイルなどと組み合わせることで、空間のアクセントとしても幅広く活用できます。

また、無垢構造のため加工性がよく、幅木や出隅など小口が見える箇所も自然な納まりで仕上がります。原料リサイクル率は40％以上を実現し、環境保護に配慮した持続可能な製品です。GREENGUARD認定およびLEED(R)認証を取得しているほか、EPD宣言商品として環境負荷の低減に寄与します。

当社では当製品の3年以内の販売目標を5千万円としています。また、本製品のほかセラミックタイル8点を新たに追加しており、今後もあらゆるホテル、商業施設、店舗、住宅への提案を継続していきます。

- カラー- サイズ596mm×596mm×T10mm596mm×1,196mm×T10mm

- 材料設計価格\29,800/平方メートル ～

■製品お問い合わせ先

乾式材事業部

TEL：03-3507-7221

このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2026/article/20260410-ve.html

■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-233-63ff107fb9521abf7e75863ad7a5e761.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。