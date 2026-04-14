元不登校が語る「高校中退後のリアル」「再起のきっかけには共通点があった！」不登校支援15年【キズキ代表×卒業生】対談イベント開催

株式会社キズキ

不登校、引きこもり、発達障害、うつなど苦しんでいる方々へ。

「うちの子の将来、このまま閉ざされてしまうのではないか……」

「引きこもり、不登校でブランクがある自分に、もうチャンスなんてない」

今、そんな暗闇の中にいる親御さんやご本人にこそ、知ってほしい物語があります。

その実体験が語られるのが、今回キズキ共育塾が開催する、代表・安田祐輔と卒業生・山本幹太さんによるオンライン対談イベントです。

5年間のひきこもり生活から、青山学院大学に合格。その後、大手企業ビズリーチを経て、現在は年商億超えの起業家へ。

これは遠い世界の特別な誰かの話ではありません。12年前、「キズキ共育塾」の門を叩いた一人の青年の実話です。

不登校や引きこもりは、人生の「終わり」ではありません。むしろ、その経験があったからこそ掴める未来があります。

■「あのとき、キズキがなければ、僕は今も暗闇の中にいた。」

「あのとき、キズキがなければ、僕は今も暗闇の中にいた。」

そう語るのは、今回のゲスト・山本幹太さんです。

不登校・高校中退から長い引きこもり期間を経て、震える足で「キズキ共育塾」の門を叩いた一人の青年が、そこから青山学院大学に合格し、大手企業を経て、現在は社会の最前線で戦う起業家となりました。

巣鴨のアパートの一室でキズキが誕生して15年。「何度でもやり直せる社会をつくる」ことを目指してきた私たちの背中を押し続けてくれたのは、こうした卒業生たちの歩みです。

本イベントは、4月14日（火）の「山本幹太さんが登場するキズキ共育塾のYouTube動画」の公開を記念した特別対談ライブです（動画リンクは後掲します）。

キズキ共育塾代表・安田祐輔と卒業生・山本幹太さんが、自身の経験や思いを語ります。

動画では語りきれなかった当時の葛藤、そして「今、出口が見えない不安の中にいるあなた」へ届けたいリアルなメッセージを、ライブ形式で赤裸々にお伝えします。

■イベント内容：不登校から難関大学合格、そして起業家へ！？

本イベントは、単なる成功談の発表ではありません。今、暗闇の中にいる親御さんやご本人が「自分たちにも起こり得る変化」として、身近に感じていただくための時間です。

1. 高校中退後のリアルに迫る。

「学校を辞めたら、もう道はないのか？」という不安の渦中にいた当時の心境や、社会から切り離されたような孤独感。綺麗事ではない、当事者だからこそ語れる本当のリアルをお伝えします。

2.再起のきっかけには共通点があった！

どん底から一歩を踏み出せたのは、決して特別な才能があったからではありません。困難を経験した安田と山本さんの二人から見えてきた「共通点」と、変化を生み出すための小さなきっかけを紐解きます。

3. 今、暗闇の中にいる人たちへメッセージ

「今の状態は、決して人生の終わりではない」と断言できる理由があります。出口が見えず、自分を責め続けている親子へ、実際に未来を変えた二人が今一番伝えたいメッセージを贈ります。

■登壇者紹介

山本 幹太（やまもと かんた）

キズキ共育塾卒業生 / 株式会社HIDANE 代表取締役。

1994年生まれ、横浜市出身。5年間の不登校、引きこもりを経験した当事者。2014年にキズキ共育塾に入会。2016年に青山学院大学法学部に合格。大学時代は「全日本ラーメンサークル連合」を創設。新卒で株式会社ビズリーチに入社し、社内表彰を複数受賞。現在は起業家として活躍。

安田 祐輔（やすだ・ゆうすけ）

株式会社キズキ 代表取締役 。

自身も不登校、うつ病による離職・引きこもりを経験。2011年に「キズキ共育塾」を開塾。現在は不登校支援に加え、発達障害の方の就労支援「キズキビジネスカレッジ」など、多角的に「学び直し・やり直し」を支援。著書に『暗闇でも走る』など。

■イベント概要&お申し込みフォーム

イベント概要

参加者限定特典：オンライン個別相談会

- タイトル：元不登校が語る「高校中退後のリアル」「再起のきっかけには共通点があった！」不登校支援15年【キズキ代表×卒業生】対談- 日時： 2026年4月21日（火）19:30～- 場所： オンライン（YouTube LIVE）- 参加費： 無料（事前申込制）- 主催： キズキ共育塾

イベント申込時に、キズキ共育塾による 個別相談も併せてご予約いただけます。

「うちの子の場合は？」「ブランクをどう捉えればいい？」といった、個別の不安に専任の不登校相談員が寄り添います。

お申し込みフォーム

以下のリンクからお申し込みいただけます。

自動返信メールで、イベント視聴URLをお送りします。

https://form.run/@20260421-kizukijuku-event

■YouTube動画のご紹介

今回の登壇者、山本幹太さんがご自身の過去と現在を語る動画を公開いたしました。こちらもぜひご覧ください。

【密着】5年間の不登校・ひきこもりから再起を果たした年商億越え起業家

https://www.youtube.com/watch?v=RiazLdErm00

■運営会社概要

- 会社名：株式会社キズキ- 本部所在地：東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館4階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・うつ・発達障害・中退・引きこもりなどの方の勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=J5AKU-prgt-260414(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=J5AKU-prgt-260414)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/