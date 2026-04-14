SAVE THE DUCKがクオーツ心斎橋に日本初の内装コンセプト店舗を4/25（土）にグランドオープン

SAVE THE DUCK JAPAN株式会社

イタリア発のサステナブルウェアブランド「SAVE THE DUCK（セーブ・ザ・ダック）」 は、大阪・心斎橋に開業する複合施設「QUARTZ SHINSAIBASHI（クオーツ心斎橋）」内に「SAVETHE DUCK QUARTZ SHINSAIBASHI（セーブ・ザ・ダック クオーツ心斎橋店）」を2026年4月25日（土）にオープンします。

同店舗の売場面積は、SAVE THE DUCK としては世界最大となる予定で、内装は日本国内においてSAVE THE DUCK が初めてデザインを手掛けたコンセプトストアです。

木目を基調としたナチュラルな空間に、ブランドの世界観を体現するラグジュアリーな要素を融合。日本限定仕様の特別な店舗として位置付けており、レディース、メンズ、キッズのアウターウェアの他、バッグや帽子などのアクセサリーを展開し、SS26コレクションのフルラインナップをご覧いただけます。

さらに、サステナブルな取り組みの一環として、ご不要になったSAVE THE DUCK 製品を回収する『Recycle Counter』を常設します。プレオープンの4月24日から5月10日まで、Recycle Counter に対象商品をお持ちいただいたお客様には、1回の持ち込みにつき1枚、限定ステッカーをプレゼントします。

同店舗オープンに関して、SAVE THE DUCK S.p.A.の創業者兼CEO でもあるニコラス・バルジは次のようにコメントしています。「大阪・クオーツ心斎橋において、SAVE THE DUCKの新たな章を開くことを誇りに思います。このストアは日本においてブランドが全面的にデザインを手掛けた初めての店舗であり、私たちのビジョンを完全かつ真摯な形で表現する空間を提供できることが、私たちにとって特別な意味を持ちます。このオープンは日本における成長の重要な一歩であり、このマーケットのコミュニティとより深い絆を築いていくという私たちの意志の表れです。」

遠山晃司氏によるイラスト

オープンを記念し、イラストレーター／デザイナーの遠山晃司氏がSAVE THE DUCK のキャラクター「DUCK」と日本の絶滅危惧種を組み合わせて描いたオリジナルイラスト入り限定T シャツを販売するほか、プレオープンの4月24日（金）・グランドオープンの25日（土）の2日間限定で、税込3万円以上お買い上げのお客様に先着・数量限定で、遠山氏がその場で1点ずつ同モチーフのイラストをハンドペイントしたオリジナルノベルティトートバッグをプレゼントします。

また、アウター購入のお客様を対象に先着・数量限定でダックキーチャームをプレゼントするキャンペーンも実施します。

店舗概要

店舗名：SAVE THE DUCK QUARTZ SHINSAIBASHI / セーブ・ザ・ダック クオーツ心斎橋店

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目12番14号 4階

営業時間：10:00～20:00

敷地面積：約138.77平方メートル （41.97坪）

電話番号：080-4182-3196

クオーツ心斎橋 商業施設概要

建物名称：QUARTZ SHINSAIBASHI / クオーツ心斎橋

所在地 ：大阪市中央区南船場3-12-14

敷地面積：約3,289平方メートル （約995坪）

延床面積：約46,227平方メートル （約13,984坪）

建物高さ：約132m

規模 ：地上28階、地下２階

用途 ：店舗、宿泊施設、事務所

竣工 ：2026年3月

公式HP ：https://quartz-shinsaibashi.jp

SAVE THE DUCKについて

2012年に「動物・環境・人に配慮した製品を作る」という理念のもと、イタリア・ミラノで誕生したサステナブルウェアブランドです。

世界中で羽毛を搾取され続けているダックたちを守るため、リアルダウンの代わりに独自開発した高性能素材「PLUMTECH(R)（プラムテック(R)）」を中綿として使用しています。PLUMTECH(R)は、リアルダウンに匹敵する軽さと高い保温性、通気性、速乾性を兼ね備えています。

2019年5月、ヴィーガン・クライマーのKuntal Joisher（クンタル・ジョイシャー）氏がSAVE THE DUCKのマウンテンスーツ（非売品）を着用し、世界最高峰の山・エベレストの登頂に成功しました。彼は動物性防寒着を着用せずエベレスト登頂に成功した、世界初のクライマーとなりました。

また、2021年1月には、Mingma Tenzi Sherpa氏がSAVE THE DUCKのマウンテンスーツ（非売品）を着用し、エベレストより困難とされるK2へ、世界初の冬季登頂に成功しました。

そして同年10月1日、チョ・オユーの山頂に立ち、100%アニマルフリーのSAVE THE DUCKのマウンテンスーツ（非売品）を着用したまま、世界の8,000m峰14座すべての登頂という伝説的な偉業を達成しました。彼らの挑戦は、地球上の最も過酷な環境下でもSAVE THE DUCKの高い機能性が発揮されることを証明しました。

また、2019年にイタリアのアパレル企業として初めて「B Corporation（Bコーポレーション）」認証を取得（獲得スコア95点）して以来、リサイクル生地の割合の増加、再生可能エネルギーの利用拡大を積極的に行っています。

2023年７月には「B Corporation」の認証を更新し、108.4点のスコアを獲得しました。これにより、SAVE THE DUCKはイタリアで最も「B Corporation」から高い評価を得ているアパレル企業となったと同時に、アウターウェア部門ではEUのみならず全世界における第1位のブランド（2023年7月時点）となりました。

公式オンラインストア：https://savetheduck.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/savetheduck_jp/