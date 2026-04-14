SNS総フォロワー数約22万人!漫画やイラストを配信する人気クリエイター「ゆ菓子」の描く今注目のキャラクター、かわいいキメラ「ぐにょちゃん」待望の書籍化!書籍&新グッズが4月21日(火)発売決定!!

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、SNS投稿発のキャラクター、かわいいキメラ「ぐにょちゃん」の新グッズを4月21日（火）より発売いたします。また、ぐにょちゃんの新グッズ発売＆書籍化を記念して、4月21日より丸善丸の内本店にて新グッズの販売を行います。同時にマリモクラフトオンラインショップでも販売を開始いたします。

■「ぐにょちゃん」とは

SNS総フォロワー数約22万人の人気クリエイター「ゆ菓子」氏が描く、SNS投稿発のキャラクター。キメラ・メーカーで動物を合成して作られたかわいいキメラ達の中で失敗作の不思議な喋るキメラ「ぐにょちゃん」。

SNSに投稿される漫画では、ぐにょちゃんと「ジンルイ」の、思わずふふっと笑顔になれる日常を展開。ぐにょちゃんの真っ直ぐで少し不器用な優しさと素直さに、虜になるファンが続出しています。

2025年8月にはクラウドファンディング「ぐにょちゃんBIGクッション化プロジェクト」を成功させるなど、今注目のキャラクターです。

ゆ菓子 公式SNS

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(C)︎ゆ菓子

■グッズ販売店舗

開催期間：2026年4月21日（火）より開始 ※グッズがなくなり次第終了となります。

場所：丸善・丸の内本店 4階

営業時間：9:00～21:00

（店舗詳細：https://www.marunouchi.com/tenants/2015/）

■商品紹介

クリアマルチケース、豆巾着、トートバッグなど‥日常使いしやすいアイテムラインナップ。

クリアマルチケースS（税込：935円）缶バッジ 全2種（税込：各440円）豆巾着（税込：660円）トートバッグ（税込：各2,420円）3連アクリルキーホルダー （税込：1,100円）アイテムラインナップ

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

オンラインショップのご案内

マリモクラフトオンラインショップでも、「ぐにょちゃん」の商品を販売いたします。

■マリモクラフトオンラインショップ

2026年4月21日(火)正午12時から予約開始

https://marimocraft-shop.com/shops/gunyochan

書籍のご紹介

『ぐにょちゃんは失敗作じゃない!』

定価： 1,573円 （本体1,430円＋税）

発売日：2026年04月21日

ISBN：9784049026504

あらすじ：

不器用でいとおしい、奇妙な生き物ぐにょちゃんとの同居生活。動物のキメラを作る“キメラメーカー”で、ある夜生まれた失敗作・ぐにょちゃん。

劣等感とジンルイへの恨みを抱えつつも、交流を重ねるうちに新しい気持ちが芽生えていく。失敗も愛おしくなる、ほのぼの物語。

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

【WEBサイト】

https://marimocraft.co.jp/

【オンラインショップ】

https://marimocraft-shop.com/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

■マリモクラフト 公式X

https://twitter.com/marimo_craft

■マリモクラフト イベント用X

https://twitter.com/marimocraft_eve

■マリモクラフト 公式Instagram

https://www.instagram.com/marimocraft