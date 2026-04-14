女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」が電子書籍『AIに推薦されて″集まる″AI推薦マーケティング』を発行
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株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年4月11日に電子書籍『AIに推薦されて"集まる"AI推薦マーケティング』を発行したことをお知らせします。
■AIに推薦される人と、されない人。あなたはどっち?
今、お客様はGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、Gensparkなどの生成AIに「素敵な講座はないかな?」「この分野の専門家は誰?」と直接聞く時代になっています。
もしAIが、あなたという存在を「信頼できるプロフェッショナル」として認識していなかったら……。それは、大きな機会損失かもしれません。
本書は、アメリカで既に始まっている「AIに推薦されないビジネスは、ネット上に存在しないのと同じ」という新時代の集客構造を、日本の女性起業家向けに徹底解説した一冊です。
電子書籍ダウンロードURL：https://www.active-note.jp/book/ai-recommend/
■本書の内容
本書では、AI時代の推薦設計とは何か、そしてなぜ今「自薦」から「他薦」へのシフトが必要なのかを具体的に解説しています。
【主な内容】
AIに推薦される人と、されない人の決定的な違い
ChatGPTがあなたをどう紹介するか、知っていますか?もしかして、あなたの存在、AIに無視されていませんか?
AI時代の推薦設計とは?
「AIが、あなたを『最高の人』として紹介してくれる状態」を作ること。これまでのSEO(検索エンジン最適化)から、GEO・LLMO・AISEO(AI推薦最適化)への進化を解説。
アメリカで起こっていることは必ず日本でも起こる
ホテル選びも、銀行選びも、専門家選びさえも、AIの推薦(他薦)が決定打になっている現実。日本でも今がチャンスタイム。
「自薦」から「AIに推薦される」マーケティングへ
あなたが寝ている間も、世界中のAIが「この人が1番です」とお客様にささやき続けてくれる。そんなAI時代のブランディングとマーケティングを実現する方法。
30秒でわかるAI存在感診断付き
8つの質問で「AIに推薦されやすい人物かどうか」を診断できます。
■こんな方におすすめです
講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」は、株式会社アクティブノート(代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する、月商7桁・8桁に到達した女性起業家を150名以上輩出してきた実績を持つ集客の教育プラットフォームです。
「お客様へのラブレターを書ける人」を増やすために、AIとWEBマーケティングを掛け合わせた独自メソッドを提供し、女性起業家が「お客様が集まる仕組み」を持ち、夢を叶え、社会を動かす力になる、サスティナブルな未来を全力でサポートしています。
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
詳細はこちら:
https://www.active-note.jp/lp/college/
【Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ) と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
Buddy@iは、あなたの代わりに地球上から"伝わる言葉"を探しだし、お客様の心に届けるラブレターを一緒に作ってくれる、マイ・マーケティングパートナーです。
Buddy@iの詳細はこちら:
https://www.active-note.jp/lp/buddyai/
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。いつでも無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
■AI検索でAIに紹介される集客のハジメカタ|LLMO・GEO・AISEO対策
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiseo-2/
■2026年AEO・GEO・LLMO完全ガイド!SEOとの違いから実践方法まで解説
https://www.active-note.jp/wordpress-seo/2026aeogeollmo/
■【AI SEO解説】時代はキーワードからエンティティへ!女性起業家が信頼されて選ばれる存在になるためのシンプルな仕組みとは?
https://www.active-note.jp/book/bk-entity/
■エンティティ(Entity)とは?検索エンジンに伝わる文章の書き方の基本
https://www.active-note.jp/wordpress-seo/entity/
■エンティティ対策とは?女性起業家のAI時代戦略
https://www.active-note.jp/qa/entity-seo/
■AI時代のSEO・GEO対策はYouTubeが鍵!AIにもお客様にも選ばれる集客の仕組み
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiyoutube/
■女性起業家がAI時代に選ばれるには?Instagram責任者モッセリ氏が語る次なる挑戦
https://www.active-note.jp/sns/frommosseripost/
■SNSと広告の消耗戦から抜け出すための具体策|AI時代の信頼設計とは
https://www.active-note.jp/sns/trustai/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL: https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年4月11日に電子書籍『AIに推薦されて"集まる"AI推薦マーケティング』を発行したことをお知らせします。
■AIに推薦される人と、されない人。あなたはどっち?
今、お客様はGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、Gensparkなどの生成AIに「素敵な講座はないかな?」「この分野の専門家は誰?」と直接聞く時代になっています。
もしAIが、あなたという存在を「信頼できるプロフェッショナル」として認識していなかったら……。それは、大きな機会損失かもしれません。
本書は、アメリカで既に始まっている「AIに推薦されないビジネスは、ネット上に存在しないのと同じ」という新時代の集客構造を、日本の女性起業家向けに徹底解説した一冊です。
電子書籍ダウンロードURL：https://www.active-note.jp/book/ai-recommend/
■本書の内容
本書では、AI時代の推薦設計とは何か、そしてなぜ今「自薦」から「他薦」へのシフトが必要なのかを具体的に解説しています。
【主な内容】
AIに推薦される人と、されない人の決定的な違い
ChatGPTがあなたをどう紹介するか、知っていますか?もしかして、あなたの存在、AIに無視されていませんか?
AI時代の推薦設計とは?
「AIが、あなたを『最高の人』として紹介してくれる状態」を作ること。これまでのSEO(検索エンジン最適化)から、GEO・LLMO・AISEO(AI推薦最適化)への進化を解説。
アメリカで起こっていることは必ず日本でも起こる
ホテル選びも、銀行選びも、専門家選びさえも、AIの推薦(他薦)が決定打になっている現実。日本でも今がチャンスタイム。
「自薦」から「AIに推薦される」マーケティングへ
あなたが寝ている間も、世界中のAIが「この人が1番です」とお客様にささやき続けてくれる。そんなAI時代のブランディングとマーケティングを実現する方法。
30秒でわかるAI存在感診断付き
8つの質問で「AIに推薦されやすい人物かどうか」を診断できます。
■こんな方におすすめです
講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」は、株式会社アクティブノート(代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する、月商7桁・8桁に到達した女性起業家を150名以上輩出してきた実績を持つ集客の教育プラットフォームです。
「お客様へのラブレターを書ける人」を増やすために、AIとWEBマーケティングを掛け合わせた独自メソッドを提供し、女性起業家が「お客様が集まる仕組み」を持ち、夢を叶え、社会を動かす力になる、サスティナブルな未来を全力でサポートしています。
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
詳細はこちら:
https://www.active-note.jp/lp/college/
【Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ) と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
Buddy@iは、あなたの代わりに地球上から"伝わる言葉"を探しだし、お客様の心に届けるラブレターを一緒に作ってくれる、マイ・マーケティングパートナーです。
Buddy@iの詳細はこちら:
https://www.active-note.jp/lp/buddyai/
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。いつでも無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
■AI検索でAIに紹介される集客のハジメカタ|LLMO・GEO・AISEO対策
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiseo-2/
■2026年AEO・GEO・LLMO完全ガイド!SEOとの違いから実践方法まで解説
https://www.active-note.jp/wordpress-seo/2026aeogeollmo/
■【AI SEO解説】時代はキーワードからエンティティへ!女性起業家が信頼されて選ばれる存在になるためのシンプルな仕組みとは?
https://www.active-note.jp/book/bk-entity/
■エンティティ(Entity)とは?検索エンジンに伝わる文章の書き方の基本
https://www.active-note.jp/wordpress-seo/entity/
■エンティティ対策とは?女性起業家のAI時代戦略
https://www.active-note.jp/qa/entity-seo/
■AI時代のSEO・GEO対策はYouTubeが鍵!AIにもお客様にも選ばれる集客の仕組み
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiyoutube/
■女性起業家がAI時代に選ばれるには?Instagram責任者モッセリ氏が語る次なる挑戦
https://www.active-note.jp/sns/frommosseripost/
■SNSと広告の消耗戦から抜け出すための具体策|AI時代の信頼設計とは
https://www.active-note.jp/sns/trustai/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL: https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
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