【カオピーズ】Japan IT Week【春】2026 ご来場ありがとうございました！

株式会社カオピーズ

カオピーズグループは、2026年4月8日（水）～4月10日（金）に東京ビッグサイトにて開催された

「Japan IT Week【春】2026 - ソフトウェア受託開発・開発支援展 」に出展いたしました。

ご多忙の中、弊社ブースへお立ち寄りいただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

■ Japan IT Week【春】2026 出展のご報告

本年もVINASA（ベトナムソフトウェア協会）ブース内にて出展し、多くの企業様と直接お話しさせていただく貴重な機会となりました。

オフショア開発やDX推進に関する関心の高まりを背景に、弊社ブースにも連日多くの来場者様にお越しいただき、大変盛況のうちに会期を終えることができました。

■ 展示内容について

今回の展示では、「Speed × Solutions × Support」をコンセプトに、以下の主力サービスをご紹介いたしました。

・AI応用によるDX推進支援

・システム開発（Web・業務・基幹システム）

・24時間365日監視サービス

・クラウド移行（AWS／Azure／GCP対応）

・顔認証ソリューション

具体的な導入事例やデモンストレーションを通じて、課題解決に向けた実践的なアプローチをご提案させていただき、多くのご関心をいただきました

■ お問い合わせのご案内

会場では十分にご説明ができなかったお客様や、改めてご相談をご希望の方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

▶DX推進支援サービス : https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/

▶システム開発 : https://kaopiz.com/ja-system-development/

▶クラウド・AWS導入支援 : https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/

▶AI・画像認識ソリューション : https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/

▶24時間365日監視サービス : https://kaopiz.com/ja-news-system-monitoring-24-365/

改めまして、ご来場いただいた皆様、ならびに主催者・関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後ともカオピーズをどうぞよろしくお願いいたします。

■ 次回出展について

カオピーズは今後も各種展示会への出展を予定しております。

次回のイベント「SusHi Tech Tokyo 2026（4月27日（月）～4月29日（水）東京ビッグサイト）でまたお会いできるのを楽しみにしております。

【会社概要】

会社名：株式会社カオピーズ

設立：2014年9月29日

代表取締役：TRINH CONG HUAN

従業員数：800名（2026年4月現在／グループ全体）

事業内容：技術コンサルティング、システム開発、AIソリューション、クラウド移行、研究開発 等

Webサイト：https://kaopiz.com/

お問い合わせ：https://kaopiz.com/ja-contact/