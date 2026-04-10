『クラウド分析基盤の課金構造、分析するたびに費用が膨らんでいませんか？』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/celerdata-20260421/M1D
■クラウド分析基盤の課金構造が、データ活用の足かせになっている
クラウドDWHやレイクハウスを活用したデータ基盤は、多くの企業で導入・活用が進んでいます。一方で、クエリ課金や従量課金といった課金構造により、「分析すればするほど費用が増えていく」状況に直面している企業も少なくありません。
データ活用を推進するほどコストが膨らみ、自由にクエリを実行できない、利用部門の拡大にブレーキがかかるといった課題が顕在化しています。本来は意思決定を加速するための基盤であるはずが、コスト制約によって活用を抑制せざるを得ない――このような状況に課題を感じている企業が増えています。
■分析するほど費用が膨らみ、自由に分析できなくなる構造とは
なぜ、データ活用を進めるほどコストが増え、運用が複雑化してしまうのでしょうか。
多くの環境では、クエリ性能や同時実行数の制約を補うために、データの事前集計やワイドテーブルの作成、データコピーといった対応が行われています。その結果、ETLやデータパイプラインが増え、構成は複雑化し、運用負荷も高まっていきます。
さらに、リアルタイムに近い分析やAI活用を実現しようとすると、より多くの処理やデータ更新が必要となり、コストは一層増加します。
「データはあるが、コストや構成の制約によって自由に使えない」――この構造的な問題に、多くの企業が直面しています。
■データ加工やコピーに頼らず、リアルタイム分析とAI活用に使える基盤の作り方
本セミナーでは、こうした課題の背景にある「なぜコストが増え続けるのか」「なぜ構成が複雑になるのか」という構造を整理したうえで、データ加工やコピーに依存しないシンプルな分析基盤の考え方を解説します。
データレイク上のデータをそのまま活用し、高速なデータ結合や高同時実行を実現することで、コストを抑えながらリアルタイム分析やAI活用に対応する新しいアプローチをご紹介します。
単なる性能向上ではなく、「コスト・構成・運用負荷」を同時に見直す視点を持つことで、自社の分析基盤をどのように改善すべきか、その判断軸を持ち帰っていただける内容です。
■こんな方におすすめ
・クラウド分析基盤のコスト増加に課題を感じている方
・Snowflake／BigQuery／Databricks等の運用・見直しを検討している方
・データ加工やワイドテーブル設計の負荷を減らしたい方
・リアルタイム分析やAI活用に向けた基盤設計を検討している方
・既存基盤の延命か、構成見直しかの判断に悩んでいる方
■主催・共催
CelerData, Inc.
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/celerdata-20260421/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]