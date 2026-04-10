『クラウド分析基盤の課金構造、分析するたびに費用が膨らんでいませんか？』というテーマのウェビナーを開催

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■クラウド分析基盤の課金構造が、データ活用の足かせになっている

クラウドDWHやレイクハウスを活用したデータ基盤は、多くの企業で導入・活用が進んでいます。一方で、クエリ課金や従量課金といった課金構造により、「分析すればするほど費用が増えていく」状況に直面している企業も少なくありません。

データ活用を推進するほどコストが膨らみ、自由にクエリを実行できない、利用部門の拡大にブレーキがかかるといった課題が顕在化しています。本来は意思決定を加速するための基盤であるはずが、コスト制約によって活用を抑制せざるを得ない――このような状況に課題を感じている企業が増えています。



■分析するほど費用が膨らみ、自由に分析できなくなる構造とは

なぜ、データ活用を進めるほどコストが増え、運用が複雑化してしまうのでしょうか。

多くの環境では、クエリ性能や同時実行数の制約を補うために、データの事前集計やワイドテーブルの作成、データコピーといった対応が行われています。その結果、ETLやデータパイプラインが増え、構成は複雑化し、運用負荷も高まっていきます。

さらに、リアルタイムに近い分析やAI活用を実現しようとすると、より多くの処理やデータ更新が必要となり、コストは一層増加します。

「データはあるが、コストや構成の制約によって自由に使えない」――この構造的な問題に、多くの企業が直面しています。



■データ加工やコピーに頼らず、リアルタイム分析とAI活用に使える基盤の作り方

本セミナーでは、こうした課題の背景にある「なぜコストが増え続けるのか」「なぜ構成が複雑になるのか」という構造を整理したうえで、データ加工やコピーに依存しないシンプルな分析基盤の考え方を解説します。

データレイク上のデータをそのまま活用し、高速なデータ結合や高同時実行を実現することで、コストを抑えながらリアルタイム分析やAI活用に対応する新しいアプローチをご紹介します。

単なる性能向上ではなく、「コスト・構成・運用負荷」を同時に見直す視点を持つことで、自社の分析基盤をどのように改善すべきか、その判断軸を持ち帰っていただける内容です。



■こんな方におすすめ

・クラウド分析基盤のコスト増加に課題を感じている方

・Snowflake／BigQuery／Databricks等の運用・見直しを検討している方

・データ加工やワイドテーブル設計の負荷を減らしたい方

・リアルタイム分析やAI活用に向けた基盤設計を検討している方

・既存基盤の延命か、構成見直しかの判断に悩んでいる方





■主催・共催

CelerData, Inc.

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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