DX支援で成果を出す社労士事務所の実例を公開！表彰イベント「社労士DX HEROES 2025」を開催

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、同社が社会保険労務士事務所向けに展開するクラウド型労務管理システム「オフィスステーション Pro」のユーザーを対象としたDX推進表彰イベント「社労士DX HEROES 2025」を2026年3月4日（水）に東京・秋葉原UDXにて開催しました。

本イベントでは、顧問先へのDX支援において「アカウント発行」の推進で高い成果を上げた上位事務所を表彰し、受賞者本人が具体的な成功事例を語りました。さらに「エピソード部門」では4名の登壇者がオフィスステーションを通じた現場での取り組みエピソードを披露しました。当日はDX支援を加速させる新サービス「オフィスステーション ストレスチェック」の詳細も発表し、社労士業界の未来に向けた特別な1日となりました。

▼ 当日の様子（動画）

https://youtu.be/qQLxPJE22QI(https://youtu.be/qQLxPJE22QI)

ぜひご覧ください！

■ 注目ポイント

＜1＞ 上位事務所の表彰 & 成功事例の公開

本イベントの中心となったのが、オフィスステーションの活用において優れた成果を上げた事務所への表彰です。今回は以下の3部門で受賞事務所を選定し、受賞者本人が登壇して成功の秘訣を語りました。

■ 当日の様子（動画） https://youtu.be/qQLxPJE22QI

【TOP Award】

オフィスステーションリリース以降、特にアカウント発行数が多かった事務所に贈られる賞です。

受賞：あかね社会保険労務士法人／RSM汐留パートナーズ社会保険労務士法人／社会保険労務士法人協心／社会保険労務士法人コーチジャパン／スポット社労士くん社会保険労務士法人／社会保険労務士法人ＴＭＣ／フクシマ社会保険労務士法人／社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ／税理士法人ＭＡＲＫコンサルタンツ

【ProスクールAward】

社労士事務所のための実務eラーニング「Proスクール」の検定試験や確認テストでスターを獲得し、オフィスステーションの習熟度が特に高いと認められた事務所に贈られる賞です。

受賞：社会保険労務士法人アルファ・コンサルティング

【ニューフェイスAward】

2025年1月～12月の期間にオフィスステーションを導入し、特にアカウント発行数が多かった事務所に贈られる賞です。

受賞：ヒライ労働コンサルタント

顧問先への声かけの工夫、収益化・業務効率化の具体的成果、スタッフの巻き込み方など、"成功した事務所の実際の進め方"を直接聞ける貴重な機会となりました。

＜2＞「エピソード部門」- 現場の取り組みを共有

「エピソード部門」では、4名の登壇者がオフィスステーションを活用した顧問先支援・業務改善・新規獲得など、現場での日々の工夫や取り組みをエピソードとして披露しました。実践に基づくリアルな体験談は、参加者にとって大きな学びとなりました。

＜3＞ 新サービス「オフィスステーション ストレスチェック」の詳細を発表

当日は、新サービス「オフィスステーション ストレスチェック」の詳細を発表しました。社労士事務所が顧問先企業のストレスチェック実施をクラウド上でサポートできる新たなソリューションとして、大きな注目を集めました。

■ 登壇者・講演内容

＜登壇者1＞

社会保険労務士法人コンパス 立山 広将 氏

講演テーマ：「諦めたらそこでDX終了～地方で100名超えイベント実現への挑戦～」

人口約16万人の宮崎県都城市で人事労務クラウドツール展示イベントを開催し、137名を集客。アカウント発行から伴走支援までを実践した経験をもとに、「DXの必要性に地域差はない」という気づきと、地方での成功の秘訣を語りました。

＜登壇者2＞

社会保険労務士法人ステラコンサルティング 坂田 新悟 氏

講演テーマ：「B型事業所の活用で実現する "共に成り立つ"業務負担軽減モデル」

DXで新たに生じた事務作業を就労継続支援B型事業所に委託し、社労士事務所の生産性向上と福祉事業所の工賃向上を同時に実現する仕組みを紹介。複数事務所での導入実績をもとに、具体的な設計と運用を語りました。

＜登壇者3＞

株式会社総合事務所ブレイン 北村 庄吾 氏

講演テーマ：「生成AIを使えない社労士は、確実に取り残される。 ～淘汰の時代に勝ち続ける社労士事務所のAI活用戦略～」

メディア出演1,000回超・著書100冊以上の実績を持つ「年金博士」が、生成AIを社労士実務の"現実的なパートナー"として活用する戦略を提唱。業界初の実践型研究会の知見をもとに、淘汰の時代を勝ち抜くヒントを語りました。

＜登壇者4＞

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ 米田 憲司 氏

講演テーマ：「オフィスステーションシステムを駆使して増員増収を実現！ ～昨年対比15％売上アップ！ 成長を続ける事務所の在り方～」

オフィスステーションを"使う側"から"提供する側"へ転換し、顧問先の労務手続きをクラウドで標準化。正社員33名体制への倍増と売上昨年対比15％増を達成した、増員・増収の具体策を紹介しました。

■ 主催者コメント

「社労士DX HEROES 2025」に多くの皆さまにご参加いただき、大変嬉しく思っております。会場では「明日から早速取り組みたい」「同じ悩みを持つ仲間に出会えた」など、多くの喜びの声をいただきました。日頃からオフィスステーション Proをご利用いただいている社労士事務所の皆さまは、企業のDX支援に非常に積極的に取り組んでおられ、その熱意を改めて実感する1日となりました。今後も、より多くの社労士事務所を通じて全国の企業へDX支援をお届けできるよう、サービスの拡充と支援体制の強化に取り組んでまいります。

■ オフィスステーションとは

「オフィスステーション」は、株式会社エフアンドエムが提供する人事労務クラウドソフトです。社会保険・労働保険の電子申請、年末調整、給与明細、マイナンバー管理など、人事・労務に関わる業務をクラウド上で効率化します。「オフィスステーション Pro」は、社会保険労務士事務所向けのプロフェッショナル版として、顧問先へのDX支援を強力にサポートしています。

■ 本件お問い合わせ先

株式会社エフアンドエム

オフィスステーション Pro

お問い合わせフォーム：https://www.officestation.jp/pro/form/

■ 会社概要

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

講師派遣型研修サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978名（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/