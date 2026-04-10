プロバレーボール選手を空気清浄機「Airdog エアドッグ」でサポート

株式会社エアドッグジャパン

株式会社エアドッグジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：北村重光、柗浦好紀、以下「エアドッグジャパン」）は、プロバレーボールチーム「東京グレートベアーズ」を運営する株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）と、オフィシャルサプライヤー契約を締結した事をお知らせいたします。

これまで、空気清浄機「Airdogエアドッグ」は、きれいな空気を提供することにより、日々努力を重ねているアスリートの皆様のサポートを行うべく数々の取り組みをして参りました。本契約を通じて「東京グレートベアーズ」の選手の体調管理につながる空気環境をサポートしたいとの想いから「Airdog」を提供させていただきました。選手の皆様方が使用するチーム内施設等に「Airdog」を設置していただくことで空気環境を整え、最高の空気をお届けし、コンディションづくりやパフォーマンス向上に寄与して参ります。

■株式会社エアドッグジャパン：

「Improve “Quality Of Life” By Air」をミッションに掲げ、人々を取り巻く「空気」に関する環境改善への取り組みを製品やサービスを通じて行っております。米国FDA認証取得、米国特許技術を用いた「TPA（ティーパ）テクノロジー」※搭載の高性能空気清浄機「Airdog エアドッグ」は全国15,000カ所以上の医療施設や専門施設などに導入されています。

「Airdog」の特徴のひとつに、「空気質指数＝AQI」のディスプレイによる可視化があります。エアドッグジャパンは、いち早く「空気質」の重要性に注目して参りました。コロナ禍以降、大きく見直された「空気」。過去には購入対象ではなかった「水」を買うように、昨今、健康や快適さの視点から安心できれいな「空気」を買う時代となり、環境面において一層重視されるようになりました。現在はウイル、感染症対策としてだけでなく、花粉対策、ハウスダスト対策、ニオイ対策など各シーンにおける空気環境を整備するアイテムとして、一般家庭ほか教育施設や宿泊施設など、他専門施設等へ導入されています。

※用語説明「TPA（ティーパ）テクノロジー」：高性能空気清浄機「Airdogエアドッグ」に搭載された「TPA（ティーパ）フィルター」は、プラスとマイナスが引き合う力の原理を利用し、強力に粉じんを吸着できる革新的なフィルター技術。強力な電磁場で、粉じんを帯電させ「ナノレベルの超微細粒子の除去」や「性能の低下率が少なく、常に最高のパフォーマンスの維持」を実現した革新的なフィルター。

<関連リンク> エアドッグジャパン コーポレートサイト https://corp.airdogjapan.co.jp/

■東京グレートベアーズ：

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

<関連リンク> 東京グレートベアーズHP https://tokyo-greatbears.com/

■Airdog（エアドッグ）とは

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許技術を用いた世界初の「TPA（ティーパ）フィルター」※１を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの６分の１より細かい0.0146μｍの微細粒子を除去※２いたします。全国15,000カ所以上の医療施設や、教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。

【Airdog公式サイト】 https://airdogjapan.com/

※1：米国特許番号：US9868123B2/US9735568B2

※2：密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【試験方法】30㎥の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm) 【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です。X5DとX5sの空気清浄機能は同等となります

株式会社エアドッグジャパン

【お客様からのお問い合わせ先】

エアドッグジャパン カスタマーセンター：0120-333-463



【本リリースに関する報道お問合わせ先】

株式会社エアドッグジャパン 広報

東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター15階

TEL：050-3529-5954／FAX：050-3535-1301／EMAIL：pr@airdogjapan.co.jp