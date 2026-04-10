【新生活・新年度応援セール】日々のデータバックアップを新習慣に！MaktarのQubiiシリーズが最大30%OFF、公式ストア限定のお得なセットも登場！

Maktar 株式会社

スマートフォン周辺機器ブランド・Maktar（マクター）は、進学や就職、異動など、新たな一歩を踏み出す人々を応援する「新生活・新年度応援セール」を、Maktar公式オンラインストアにて開催中です。

■ 新しい環境、増える写真、スマホの容量が足りない！

新年度は、新しい出会いやイベントで写真・動画を撮る機会が増える時期です。そのため、スマホの容量が圧迫されがち。多忙な毎日のなかではデータの整理をする時間もない！Maktarの看板製品「Qubii（キュービー）」シリーズは、「スマホを充電するだけ」で自動的にデータのバックアップが完了する革新的なデバイスです。写真や動画を全てバックアップして、スマホの中のデータを消せば容量不足も解決！

本セールでは、忙しい新生活を支えるための最強セットや、家族・友人とシェアできる複数買いプランを、最大30%OFFの特別価格でご提供します。

■ 注目のセールラインナップ

【新生活・新年度応援セット】

迷ったらこれ！お得に買えるのは公式オンラインストアだけ！

Qubii Duo (Type C) ＋ CCLケーブルQubii Duo (Type C) ＋ CCLケーブル ＋ 20WチャージャーQubii Power ＋ USB C to Cケーブル（グレー）Qubii Power ＋ CCLケーブル

【複数買いでお得】家族やパートナーと一緒にデータを守る「安心シェア」プラン

・Qubii Pro 単品2個セット：30%OFF

・Qubii Duo / Qubii Power 単品2個セット：25%OFF

LINEアカウント登録でさらにお得！

Maktar公式LINEアカウントを登録すると5％OFFクーポンをゲットできます。

Maktar 新生活・新年度応援セール

期間：4月9日(木) 12:00 ～4月30日(木) 18:00

店舗：Maktar公式オンラインストア(https://jp.maktar.com/pages/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E7%89%B9%E9%9B%86)

【Maktarについて】

2014年台湾で創立、AppleのMFi認証を取得したスマートフォン周辺機器の開発、デザイン、製造に注力しているグローバルなコンシューマー・エレクトロニクス企業です。ブランド理念は「暮らしに溶け込むテクノロジー」。直感的に使えるデザインと、複雑な操作を簡略化するインターフェイスによって、テクノロジーが苦手な人でも簡単に使えて不便を解決できる、そんな製品の開発に注力しています。

公式サイト： https://jp.maktar.com