福島・いわき市内初の無人古着屋「NOTIME」が4月25日オープン｜24時間365日営業×セルフレジで“気負わず選べる”新しい古着体験

株式会社AVEND

株式会社AVEND（本社：東京都新宿区／代表：南雲宏樹）は、福島県いわき市鹿島町にて、いわき市内初（※）となる24時間365日営業の無人古着屋「古着屋NOTIME（ノータイム）」を2026年4月25日（土）にオープンいたします。

NOTIMEは「いつでも、好きを気負わずに。」を掲げ、24時間営業という利便性だけでなく、「思い立った時に、気負わず立ち寄れる存在」を目指す無人古着店です。

3行でわかるNOTIME

- 福島・いわき市内初：24時間365日営業の無人古着屋がいわき市鹿島町にオープン- LINEによる入退店システム×セルフレジで、入店～決済までスムーズに完結- コンセプトは**「時間にも流行にも縛られない、ベーシックアメカジの定番店」**。

背景｜“古着”と“無人店舗”が生活の選択肢に

物価高やリユース需要の高まりを背景に、「古着」は特別な買い物ではなく、日常の選択肢として広がりつつあります。

NOTIMEは、古着に対する「入りづらい」「選びづらい」といった心理的ハードルを下げ、地元の方々の生活の一部として馴染むことを目指し、“フラッと”立ち寄れる体験を目指して設計しました。

NOTIME愛媛・伊予松前店

コンセプト｜“ベーシックアメカジ”の定番店

NOTIMEは、強い主張を抑えたシンプルでスタンダードな古着を中心にセレクトし、時間にも流行にも縛られない「定番」を提案します。24時間営業は利便性のためだけでなく、「思い立った時に、気負わず立ち寄れる存在」であるための仕組みです。

取り扱い商品イメージ特徴１.｜24時間365日営業：生活導線の中で“無理なく”古着へ

夜勤明け・仕事終わり・混雑を避けたい時間帯など、ライフスタイルに合わせて立ち寄れる“新しい買い方”を実現します。

特徴２.｜LINE入退店×セルフレジで無人でも安心・スムーズに入店

LINEによる入退店システムを利用して開錠店内：無人運営のため、周囲を気にせず自分のペースで商品を選択決済：セルフレジで完結防犯：防犯カメラに加え、入退店の履歴が残る仕組みを採用

※決済について：オープン初期は現金のみで運用し、順次QR決済・IC/ID等のキャッシュレスに対応予定です。

特徴３.｜“選びやすさ”を最優先した商品設計（MD）

NOTIMEは、流行を追うよりも「自分にちょうどいい定番」を選びたい20～40代男性を中心に想定しています。また、無人でも迷いにくい売場づくりのため、MD方針として「扱う／扱わない」を明確にしています（例：尖りすぎるニッチなヴィンテージ、カジュアル過多なアイテム、ハードモチーフ等は抑制）。

※価格帯（参考・想定）：SS 4,000～7,000円／AW 7,000～10,000円を中心に構成。

NOTIME山形店

※自社調べ（2026年4月時点）。いわき市内において「無人営業（スタッフ常駐なし）かつ古着を主力商品として販売する実店舗」を対象に、インターネット検索および現地確認により調査。

店舗情報｜古着屋NOTIMEいわき店

店名：古着屋NOTIME（ノータイム）

所在地：〒971-8144 福島県いわき市鹿島町久保飯栗田2－1 2階

オープン日：2026年4月25日（土）

営業時間：24時間365日

形態：無人店舗

運営：株式会社AVEND

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会社概要

- 撮影可能：入店（開錠）→商品選び→セルフレジ決済→退店まで一連撮影可能です- コメント対応：オーナー出演／スタッフ対応／利用者コメント対応いずれも可能です- 企画提案：「無人古着店は本当に便利で安心なのか？」を生活者目線で検証いただけます（24時間営業・防犯・買い方の変化）

会社名：株式会社AVEND

事業内容：古着屋の運営、フランチャイズ本部の展開

所在地：東京都新宿区高田馬場3-9-3

代表者：南雲宏樹

設立：2021年9月13日

URL：https://avend.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社AVEND

代表 南雲 宏樹

TEL：080-6753-2023

MAIL：hiroki.nagumo@avend.co.jp