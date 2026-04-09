【SNS運用の第三の選択肢】AIがあなたの代わりにSNSを運用する無料アプリ「カッテニ」β版公開

株式会社Sunshore

株式会社Sunshore（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：勝村 悠里）は、画像や動画をアップするだけで、AIがユーザーになりきり全SNSへの投稿予約までを約30秒で完結させるアプリ『カッテニ』のβ版を、本日2025年3月X日より提供開始いたします。

「SNSは重要だが、時間もお金もない」という地方事業者や個人の切実な課題を解決すべく、基本無料・スマホ完結で使える環境を構築。さらに業界最安値水準でのプロへの制作発注機能も統合し、誰もが格安でプロ並みのSNS運用ができる「第3の選択肢」として、日本のSNSマーケティングにおける新たなインフラを目指します。

1. 開発の背景：原付日本一周で直面した、SNS運用市場の「絶望的な二極化」

現在、店舗や個人のSNS集客において、以下の「二極化」が起きています。

【DIY層】 自分で時間を削り、毎日投稿文に悩みながら手作業で頑張る（しかし続かない）

【外注層】 月額30万円以上の高額な費用を払い、運用代行業者に丸投げする

当社代表の勝村は、起業を志した際、「机上の空論ではなく、日本中の現場にあるリアルな需要を自分の目で見極めたい」と考え、会社員退職後に原付で日本一周の旅に出ました。

そこで地方の飲食店や旅館のオーナーから聞いたのは「集客したいが、業者に払う金はないし、自分でやる時間もない」という切実な悲鳴でした。

同時に、勝村自身も旅をしながら自ら動画を作り、毎日SNSで発信（半年で1万フォロワー獲得、Yahoo!ニュースに掲載）する中で、「投稿文の作成や各SNSへの個別予約など、地味で泥臭い作業が多すぎて、これを一人で継続するのは困難だ」という強烈なSNS疲れに直面しました。

『カッテニ』は、この“めんどくささ”と“コストの壁”を完全に破壊し、代表自身が発信者として「こんな機能があったら絶対に使うのに」と渇望した機能をすべて詰め込んだプロダクトです。

2. すでに動き出している強力なビジネスエコシステム（トラクション）

正式リリース前のβ版の段階から、カッテニの理念と実用性に共感いただいた強力なパートナー企業・個人との連携が決定しています。

14,000人のクリエイター網を持つ制作会社と提携

50億円規模のコンサル企業との座組（SNS運用代行事業・内製化支援の推進）

トップインフルエンサー60名・経営者150名が熱狂し先行利用を開始

3. 他ツールとの決定的な違い。『カッテニ』3つの破壊的機能

１. 【特許申請中】裏で勝手に改善し、あなたに完全憑依する「育てるAI」

従来のツールのように、面倒なプロンプト（指示）は一切不要です。使えば使うほど、裏側でAIが勝手にあなたの口調や絵文字のクセ、世界観を学習・改善し、あなた「専属のAI」へと成長します。

２. スマホ完結の圧倒的UIと「30秒完了体験」

Instagram、TikTok、YouTube Shorts、Threads、X、Facebook、LINE、Googleに対応。

素材をアップするだけで、全メディアへの投稿・カレンダー予約・インサイト分析、レポートなどが、迷わないシンプルな画面（スマホ・PC両対応）で瞬時に完結します。

３. 業界最安値水準！できない作業は「ワンタップ」でプロへ

AIで補えない高度な動画編集や現地撮影は、アプリ内からシームレスにプロへ発注可能。1.4万人のクリエイター網を活かし、他社には真似できない業界最安値での発注を実現。「格安で質の高いSNS運用」を可能にしました。

4. 【先着順】β版の無料テストユーザー募集（公式LINE）

現在、『カッテニ』β版を無料でご体験いただけるテストユーザーを募集しております。すでに多くの反響をいただいており、サポート品質維持のため【限定枠】でのご案内となります。 以下の公式LINEをご登録の上、「β版希望」とメッセージをお送りください。

▼『カッテニ』公式LINE（β版先行登録はこちら）

https://lin.ee/XzODlsD

※今回の無料ご案内枠には限りがございます。

上限に達し次第、一時ストップとなってしまいますので、少しでも気になった方はお早めに覗いてみてください！

▼『カッテニ』先行予約DLはこちら

https://apps.apple.com/jp/app/id6751635842

※予約DLで、リリース日に自動的にインストールされます！

【サービス概要】

サービス名：カッテニ

提供形態：iOSアプリ（App Store）、Androidアプリ（Google Play）、PC（ブラウザ版）

料金プラン：基本ダウンロード・利用無料（※より高度な機能が使える有料プランも業界最安級の月額1,980円～提供）

公式サイト：https://sunshore.jp/katteni

【会社概要】

社名：株式会社Sunshore

設立：2025年

代表取締役：勝村 悠里

事業内容：SNS自動化アプリ「カッテニ」の開発・運営