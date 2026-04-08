アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』から描き下ろしイラスト「プロレスラー！」が登場！イラストを使用したグッズはソフマップ一部店舗で先行販売開始！

株式会社イーディス◆特設サイト

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◆販売情報

【ソフマップ取扱い店舗】

・AKIBAアミューズメント館

・川越店

・なんば店

・神戸ハーバーランド店

・天神１号館

【アキバ☆ソフマップ(通販)】

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◆販売期間

2026年4月8日(水)～4月26日(日)

◆アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』～プロレスラー！～商品情報アクリルスタンド

販売価格：各1,430円 (税込)

本体サイズ：約80×140mm以内

台座サイズ：約50mm角内

素材：アクリル

ラインナップ：カズマ、アクア、めぐみん、ダクネス、ウィズ、ゆんゆん［全6種］

トレーディングメタリック缶バッジ(全6種)

販売価格：550円/BOX 3,300円(税込)

サイズ：約Φ56mm

素材：ブリキ、PET、紙

ホロアクリルキーホルダー

販売価格：各990円 (税込)

サイズ：約47×60mm以内

素材：アクリル、鉄

ラインナップ：カズマ、アクア、めぐみん、ダクネス、ウィズ、ゆんゆん［全6種］

ダイカットステッカーセット

販売価格：715円 (税込)

サイズ：約43×75mm以内

仕様：6枚セット

素材：紙、PP

アクリルブロック

販売価格：3,300円 (税込)

サイズ：約150×105×20mm

素材：アクリル

タペストリー

サイズ：約515×728mm(約B2)

素材：ポリエステル

ラインナップ：カズマ、アクア、めぐみん、ダクネス、ウィズ、ゆんゆん［全6種］

フロストマグカップ

販売価格：2,750円(税込)

サイズ：約Φ80×95mm

素材：ガラス

◆予約商品パイブ椅子

販売価格：22,000円(税込)

サイズ：座面約W450×H450mm／背面：約W500×H225mm

素材：背もたれ・座面／ハードボード・ウレタンフォーム

脚フレーム／Φ19.1スチールパイプ・紛体塗装 質量4.4kg

ビッグアクリルスタンド

販売価格：各3,300円(税込)

全体サイズ：約148×210mm

素材：アクリル

ラインナップ：カズマ、アクア、めぐみん、ダクネス、ウィズ、ゆんゆん［全6種］

◆購入特典

フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、

ノベルティポストカード(全6種)からランダムで1枚プレゼント。

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

◆権利表記

(C)暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば４製作委員会

◆会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

事業：イベント事業・グッズ事業

■自社運営サイトについて

「EDITH ONLINE」https://edith-online.com/

「E-flower」https://e-flower.biz

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱ってます。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。