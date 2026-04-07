CREAL（クリアル）、累計調達額が1,000億円を突破

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）は、運営する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」が、3月4日に募集終了したファンド「東京レジデンスIII」をもって、累計調達額（GMV）（※1）が1,047億円となり、サービス開始8年目で1,000億円を突破したことをお知らせいたします。

累計GMVの推移

- CREAL（クリアル）について

「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる不動産ファンドオンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

- 累計調達額（GMV）1,000億円突破の背景と要因1. 市場環境の変化: 近年のインフレ対策や、個人の資産形成に対する関心の高まり。2. 新スキームの活用: 不動産特定共同事業法3号4号（※2）を活用した大型案件の組成が可能になり、1案件あたりの調達規模が拡大。3. 高い信頼性: 累計組成ファンド数は143本、現在まで元本割れゼロであり、リピート投資率(※3)は80％～90％を維持。- 代表取締役社長執行役員CEO横田大造 コメント

このたび、CREAL（クリアル）の累計調達額（GMV）が1,000億円を突破いたしました。2018年のサービス開始以来、数多くの投資家の皆様に支えられ、この大きな節目を迎えられたことを心より感謝申し上げます。

当社は、"不動産投資を変え、社会を変える" というミッションのもと、誰もが手軽に、楽しく、安心して利用できる資産運用サービスを目指してまいりました。その実現に向けて、きめ細かく透明性の高い情報開示と、初心者の方にも理解しやすい分かりやすい設計を徹底するとともに、厳格な投資判断に基づくクオリティの高いファンドの提供に取り組んでおります。1,000億円という数字は、こうした取り組みに対する皆様からの信頼の積み重ねに他なりません。

今後もCREAL（クリアル）ならではの透明性を一層高めながら、質の高い投資機会を継続的に提供することで、不動産投資の民主化の実現に貢献してまいります。

- 今後の展望

当社は中期経営計画「Game Changer 2030」において、2030年3月期の年間獲得GMV 2,500億円という目標を掲げています。このたびの累計調達額（GMV）1,000億円突破を強力な推進力とし、今年サービス開始を予定している不動産STサービスとあわせ、加速度的な成長を目指してまいります。

＜注釈＞

※1 GMVについて：不特法1号2号事業では、クラウドファンディングによるファンド組成が完了した時点でGMVに計上していましたが、不特法3号4号事業においては、原則としてクラウドファンディングと銀行からの資金調達を組み合わせて不動産を取得するため、双方の資金調達が完了した時点で、合算してGMVに計上しています。

※2 2025年6月26日発表：不動産特定共同事業法３号４号事業に係る許可取得に関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/2a6a8bf2/be39/412e/aefe/7e3b6e99b3e6/140120250626500600.pdf)

※3 1年間に投資実績がある投資家の投資金額が、該当四半期のGMVに占める割合

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

※関連記事：不動産クラウドファンディングとは？仕組み・他の不動産投資商品との比較表付き(https://creal.jp/blogs/crowd-funding/1982/)

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,452,407,050円（2026年３月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）