＜セミナーレポート＞AI時代における「人的資本経営」とは　トイトイ合同会社 代表 永島氏が語る、経営・人事・管理職が結ぶ新しい関係性

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、2026年3月18日（水）に「人的資本経営×AI時代の組織変革」をテーマにトイトイ合同会社 代表 永島 寛之 氏をゲストにお迎えしたセミナーを開催しました。

登壇者（左）：トイトイ合同会社 代表 永島 寛之 氏

▼セミナー概要

本セミナーは、トイトイ合同会社 代表 永島 寛之 氏をゲストに迎え、「AI時代における人的資本経営～経営・人事・管理職が結ぶ新しい関係性～」をテーマに開催しました。人的資本経営の重要性が高まる一方で、実践に悩む企業も多い中、経営と現場の視点からその本質を紐解き、3者（経営・人事・管理職）の連携のあり方を探りました。さらに、海外の最新動向も交えながら、AIを単なる効率化ではなく、人や組織の能力を拡張し、付加価値を生む存在としてどう活用すべきかについて解説しました。

▼登壇者

トイトイ合同会社 代表

永島 寛之 氏

「美しい問いが溢れる組織づくり」をミッションに、トイトイ合同会社を設立。経営者の経営課題に連動した人事戦略、組織設計、人材育成の構築を支援。「組織変革100本ノック」や「部長100本ノック」等の「問い」をベースとしたコーチングセッションが好評。創業前は、ソニーで海外マーケティングに従事。米国駐在を経て、ニトリ入社。2年間の店長経験後、似鳥昭雄会長の元で人事責任者として、組織変革を指揮。その後はレノバにて執行役員 / CHRO。

＜開催概要＞

日程：2026年3月18日（水）19:00~21:00（開場は18:30~）

会場：FabCafe Tokyo（住所：渋谷区道玄坂１丁目２２－７ 道玄坂ピア 1F）

参加費：無料

導入：「戦略人事」から「人的資本」、そして「マネージャーテック」へ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99622/table/112_1_b769c1813fd4d67998082d147fe94f00.jpg?v=202604070551 ]

近年、HRテクノロジーの位置づけは大きく変化しています。従来は、人事業務の効率化や高度化といった、人事機能そのものを支援する役割が中心でした。しかし現在は、その重心が徐々に変わりつつあります。

具体的には、テクノロジーが直接人事を支援するのではなく、現場の管理職によるマネジメントを支援する方向へとシフトしています。管理職が日々の意思決定や部下マネジメントをテクノロジーによって補完する一方で、人事はダッシュボードなどを通じて全体を俯瞰し、人が介在すべき領域に注力する。そのような役割分担が現実のものとなりつつあります。

この流れを大きく捉えると、「戦略人事」「人的資本経営」といった概念の延長線上に、「マネージャーテック」という新たなフェーズが立ち上がってきていると言えるでしょう。

本セミナーは、この変化の潮流を踏まえながら、これからの人事の役割がどのように変わっていくのかについて、順を追って紐解いていきます。

1. 人的資本経営とは何か（言葉の再定義

AIは人を置き換えるためではなく、人の能力を拡張するために使うべき

セミナー冒頭では、「AI」と「人的資本経営」の共通点として、どちらも人の能力を拡張するためのものだと整理されました。これまでのDXやAI活用は、業務削減や効率化など「代替」に寄りがちだった一方で、これからは挑戦や自発的な行動、学習、関係性の構築、意味づけといった付加価値を生む仕事に、人が集中できるようにすることが重要だと指摘しました。

また、「人的資本」とは、社員個人が有する能力、スキル、知識、経験であり、これが企業の経済的成果に直結するものとして捉えることが重要です。そして、「人的資本経営」とは、単なる開示対応や流行語ではなく、人的資本投資により人的資本を最大化し、中長期的に企業価値の向上を目指す経営手法であると説明されました。

そのうえで、必要なスキルを見極めて投資すること、そしてその力を発揮できる環境を整えることの重要性に言及。人的資本経営の目的は、見栄えのよい開示ではなく、人の成長が事業成長につながる「価値創造ストーリー」を描くことにあると述べました。

2. AI時代の衝撃～AIエージェントと組織変革～

「人的資本」とは何か？3つのポイント「人的資本経営」とは何か？（一般的解釈）海外に見る人材マネジメントの進化──ジョブからスキルへ、そしてAI活用の深化

海外の動向に目を向けると、人材マネジメントはすでに「ジョブ（職務）」から「スキル」を基軸とした考え方へと移行し始めています。アメリカ・ラスベガスのHRテックカンファレンスでも、ポジションありきではなく、個人のスキルや能力を起点に、どこで価値を発揮できるのかを捉える重要性が強調されました。

特に象徴的なのが、インターナルモビリティ（社内異動・育成）の高度化です。従来は経験や勘に

頼る部分が大きかった配置転換が、AIによるスキルの可視化によって「根拠ある意思決定」へと進化しつつあります。これにより、異動や配置に対する納得感が高まり、組織としても柔軟かつ戦略的な人材活用が可能になっているといいます。

また、AI活用のフェーズも変化しています。これまでは業務の効率化や自動化といった「代替」が中心でしたが、現在は「どの業務を人が担い、どの業務をAIに任せるのか」を見極める段階に入っています。なかでもAIエージェントは、複数のデータを横断的に取得・分析し、自律的に判断や提案を行う存在として、人材マネジメントや組織運営の在り方を変えつつあります。

一方で、その活用には前提条件があり、明確なゴール設定、質の高いデータの蓄積、そして部門を横断した情報連携が不可欠であり、これらが整わなければAIは十分に機能しません。

さらに、従来のジョブディスクリプション（職務記述書）を基軸とした管理に代わり、プロジェクト単位での役割や活動ログをもとに、AIが「その人がどのようなスキルを発揮できるのか」を推論する考え

方も広がっています。スキルを媒介とした配置や報酬設計など、いわゆる「スキルテック」の活用も進み、人材マネジメントはより動的でデータドリブンなものへと進化しています。

永島氏は、今後は「代替」ではなく「拡張」を前提に、人とAIの役割を再定義していくことが、組織変革の鍵になると述べました。

3. 経営・人事・管理職が結ぶ新しい関係性

人とAIの役割りの再定義：代替ではなく「拡張」へAI時代において人事や現場に求められるのは、「当事者意識」と「観察する力」

AI時代において、人間の役割がなくなるのではなく、むしろ人にしかできない役割がより重要になると述べました。その中核にあるのが、仕事の意味を捉える「当事者意識」と、現場の変化や違和感を捉える「観察力」です。

分析や判断はAIでも担えるようになる中で、何を

問題として捉え、何を目指すべきかを見極めるのは人間の役割です。当事者意識とは、単なる責任感や積極性ではなく、今、何が起きているのか（状況理解）、この状況で何をすべきか（役割理解）、組織はどこに向かっているのか（全体理解）を踏まえ、自らの役割を捉え続けることにあります。与えられた業務をこなすのではなく、「何のための仕事か」「どの価値に貢献しているのか」を問い続ける姿勢が求められます。

一方で、観察力も不可欠です。AIはデータから最適な選択肢を提示できますが、現場の変化や違和感を捉え、その意味を見出すことは人にしかできません。観察力とは、数値に表れない兆しや空気感を捉え、そこから課題を見出し、問いを立てる力です。

つまり、当事者意識が「問いを持つ姿勢」、観察力が「問いを見つける力」であり、この二つが組み合わさることで、AI時代における人の価値が発揮されます。

こうした変化は、時代の流れのなかで「人事の在り方の進化」とも深く関係しています。（右図参照）

この流れの中で、人事には従来の制度運用に加え、現場の管理職を支援しながら、経営と現場を

時代における「人事の在り方の進化」

つなぎ、人材の配置・育成を担う役割が求められます。マネージャーテックの進化により、AIが管理職の意思決定を補完し、人事は全体を俯瞰しながら必要な場面で関与する形へと変化していきます。

また、AIエージェントやスキルテックの進化によって、これまで分断されがちだった経営と現場の関係も補完されつつあり、人事の役割の実現可能性は高まっています。

このような変化の中で、「人事とは何を担う存在なのか」という問い自体が改めて問われています。今後は、AIが人の業務を代替するのではなく、人の意思決定や可能性を拡張する存在として機能する中で、人事・管理職・経営がそれぞれの役割を再定義しながら、組織全体の価値創造を高めていくことが求められます。

▼明日からのはじめやすいアクションプラン「人的資本経営ゲーム」

永島氏より、はじめやすいアクションプランの1つとして、ミイダスが提案する「人的資本経営ゲーム」（紹介動画(https://www.youtube.com/watch?v=XVZwSASNv8E)）をご紹介いただきました。永島氏は、本ゲームの推進アドバイザーとして参画いただいております。懇親会では実際のゲームグッズやゲーム画面の展示を行いました。

本セミナー後に、参加者全員で、飲食をしながら懇親会を実施。左下画像：ミイダスが提案する「人的資本経営ゲーム」を実際に活用するカードを見ながら内容を説明[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99622/table/112_2_314db7aa3a14be9dca90cbcfa7f5fe57.jpg?v=202604070551 ]

ミイダスはこれからも、「人的資本経営」と「はたらく人ファースト」の考え方を大切にしながら、企業と人のより良い関係づくりを支援してまいります。

▼人的資本経営ゲームとは？

本ゲームでは、「採用」「配置転換」「人事施策」など『人への投資』のみで会社を経営し、3年間の経営変化を体験することが可能です。“人事の意思決定”による人材配置と経営数字の相関関係を、リアルに再現しました。人事の施策が、企業利益・離職率・従業員エンゲージメントにどう影響するかを実感することができます。

お問い合わせ：人的資本経営ゲーム公式サイト(https://corp.miidas.jp/landing/human-capital-management-game)

ミイダスHRDC事務局：hrdc@miidas.jp

中途採用サービス『ミイダス』について

採用が変われば、企業が変わる。ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・スカウト」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「ミイダス組織サーベイ」(https://corp.miidas.jp/landing/survey)

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング」(https://corp.miidas.jp/landing/learning)

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・従業員が現在居住している賃貸物件を会社名義の賃貸借契約に切り替え、家賃の一部を給与天引きすることで、税制・社会保険制度を活用しながら従業員の手取り増加と企業の販管費（人件費）削減を実現「ミイダス 社宅」サービス(https://miidas.co.jp/newsrelease/20260401/)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)」優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Winter」(https://itreview.jp/award/2026_winter.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)タレントマネジメントシステム部門で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館17階、18階 ※2026年2月より移転しました

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp