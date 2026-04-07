AIでインフルエンサー選定を自動化｜採用工数を最大70％削減【WoomyCasting】

株式会社ウーミー

初期費用・月額費用・インフルエンサー報酬手数料が「無料」のインフルエンサーキャスティングサービス「woomy casting」を運営する株式会社ウーミーは、クライアント企業の採用業務を劇的に効率化する新機能の提供を開始いたします。

本機能は、応募者情報を出力しAIに読み込ませることで、「誰を採用すれば最も高い効果が得られるか」を自動で判定・提案するシステムです。

本機能は、「インフルエンサーの選び方が分からない」「採用に時間がかかる」「採用基準がぶれる」といった課題を解決することを目的としています。

【開発の背景】

インフルエンサーマーケティングにおいて、自社ブランドにマッチする最適な人材を見極める「採用業務」は、担当者にとって最も重要かつ負担の大きいプロセスです。 特に「woomy casting」は、高いマッチング精度を実現するために採用画面での確認項目を非常に豊富に設けております。

また案件によっては300名以上の応募がある場合もあります。

これはサービスの強みである反面、インフルエンサー採用に初めて取り組む担当者にとっては、多様なデータから最適な人材を選び出すハードルが高く、確認工数がかさむという課題がありました。

【新機能の概要とメリット】

今回の新機能により、クライアント企業は以下のメリットを享受できます。

1. AIによる高精度な採用判定で「脱・属人化」

応募してきたインフルエンサーデータと商品情報を、AI（人工知能）にアップロードするだけで、最も費用対効果が高い候補者をAIがピックアップします。豊富な確認項目を人間がすべて目視で分析する必要がなくなり、経験の浅い担当者でも「プロの品質」で迷うことなく最適な採用が可能になります。



＊インフルエンサーデータ

1.応募情報データ

インフルエンサーごとの応募者情報です。

主に投稿回数、リール指定、顔出し、二次利用許可、投稿報酬等々のデータが格納されております。

2.過去の参加履歴

過去に採用された案件の履歴データです。

クライアントごとの評価や案件辞退した履歴や理由等が確認できます。

3.インサイトデータ

フォロワーの男女比、年齢層、国別比、アクティブ率、エンゲージメント率、平均リーチ数等など

4.過去1年間分の投稿データ

過去1年分のフィード投稿(リール含む)のキャプション、リーチ数、IMP数、いいね数、保存数コメント数及びとストーリーズ投稿のキャプション、リーチ数、IMP数のデータ

5.過去1年間分の報酬データ

案件応募の際の希望報酬金額データと希望日時データ



※AIに読み込ませたデータはプライバシーポリシーに基づき適切に保護されています。

2. 「AIによる案件作成」と「AI採用判定」の強力な連携

すでに提供している「AIによる案件作成機能」に加え、今回の「AI採用判定」が加わることで、募集の準備から採用決定までの一連のフローがAIによって強力にサポートされます。

これにより、インフルエンサーマーケティング初心者でも、迷うことなくスピーディにプロ品質の運用が可能になります。

3. 高精度な判定による担当者の時間創出

豊富な確認項目を人間がすべて目視で分析する必要がなくなります。

これまで1件ずつ過去の履歴やインサイトデータを確認していた時間を数分の1に圧縮し、担当者はより本質的なマーケティング戦略の立案に時間を割くことができます。

＊社内検証において、50名規模の応募案件で最大約70％の工数削減を確認（当社調べ）

【AI採用判定を支える、Woomy独自の4つの評価アルゴリズム】

本機能では、単なるフォロワー数や見かけのいいね数ではなく、インフルエンサーの実力とROI（費用対効果）を可視化するため、高度なデータサイエンスに基づく独自のスコアリング（100点満点）を行っています。

１. 「購買につながるインフルエンサーを可視化する「CVスコア」」の算出（スコア比重：40%）

見かけのリーチ数だけでなく、「アクティブなターゲット層（日本人女性など）の含有率」や「過去の保存数・ストーリーズからのリンク遷移率」を掛け合わせ、実際の購買やサイト遷移にどれだけ貢献するかを推測・スコア化します。

２. 過去データに基づく「PR投稿の動的補正」

インフルエンサーごとに「通常投稿」と「PR投稿（#PRなど）」の数値を比較し、個人の「PR案件時のリーチ減衰率」を自動算出。PR投稿になると極端にエンゲージメントが落ちるアカウントを事前に検知し、よりリアルな数値を予測します。

３. 直近のアカウント勢いを測る「成長トレンド予測」

過去の栄光（過去のバズ）に引きずられないよう、過去数ヶ月のストーリーズのリーチ中央値から「平均月間トレンド率（成長・衰退の勢い）」を算出。

現在のリアルなアカウントパワーに基づいた精度の高い予測を行います。

４. 隠れたコストまで計算する「実質ROI（リーチ単価）の可視化」

インフルエンサーの希望報酬額だけでなく、「商品原価」や「居住地ごとの地域別配送料」までをシステムが自動で合算。企業が実際に支払う総コストから「1リーチあたりの単価」「1保存あたりの単価」を割り出し、圧倒的にコストパフォーマンスの高い人材を抽出します。

【今後の展望】

今回の機能によって、案件作成から採用までをすべてAIでできるようになりますので、クライアント様にかかる主たる実務負担を、商品発送や最終確認などの最小限に抑えることが可能です。

woomy castingは今後も、最新のAI技術やトレンドを柔軟に取り入れ、すべてのクライアント企業が「最小の労力で最大のマーケティング効果」を得られるサービスとして進化を続けてまいります。

■ 株式会社ウーミー 代表取締役 伊達 修のコメント

「クライアント様への情報提供を行うあまりに採用時の情報が多すぎて、採用が難しいという課題が増えておりましたが、今回の機能追加によって、選考作業の短縮化とプロ目線での採用が可能となっております。以前のAIによる案件作成機能に加えて、脱属人化の完成度が高まったと考えております。」

■ Woomy（ウーミー）について

Woomyは、企業とインフルエンサーを直接つなぐマッチングプラットフォームです。今回の新機能を含め、テクノロジーとデータ活用により、もっともROIが高いサービスになるべく邁進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ・サービスの導入について】

広告素材としてのUGC活用や、Woomyの導入をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://woomy.me/casting/

お問い合わせ窓口：contact@woomy.me

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/