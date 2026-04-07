産学連携エコシステム『キャリアスタジアム』始動。「24メソッド」と「264スキル」による「共創ギルド」で、企業のDX課題解決と次世代人材のポートフォリオ形成を直結。書籍『総合型選抜のすすめ』同時刊行。

株式会社ブルースプリング「キャリアスタジアム」概要

株式会社ブルースプリング（広報・運営、本社：岡山県岡山市）と、株式会社川本企画（企画・制作、本社：神奈川県相模原市）は、次世代AIスキルの習得から企業課題の解決までを一気通貫で提供するキャリア・エコシステム『キャリアスタジアム(https://stadium.the-alpha-order.com)』を本格ローンチいたしました 。すでに本メソッドを通じて慶應義塾大学などの難関大へ毎年合格者を輩出しているほか、次世代AIスキルを武器に先進企業から直接スカウトを獲得する若手人材も多数誕生しています。 本サービスの開始に伴い、学生へ実践的な事業課題（ギルドクエスト）を提供する協賛企業、およびポートフォリオ（活動実績）形成のアウトソーシングを希望する教育機関向けの提携募集を開始いたします 。

■ 開発の背景：労働市場と教育現場の構造的課題を解決する「ワンストップ経済圏」

実学・実力・実績のワンストップインフラ

現在、日本企業は深刻なAI・IT人材不足という組織課題に直面しており、新卒採用においてもジョブ型雇用への移行が進んでいます。同時に、大学入試では総合型選抜（AO入試）が急増し、実践的なポートフォリオが求められていますが、現在の教育市場には「学ぶ」場はあっても、それを実社会で試して「実績」に変える場が存在しないという致命的な分断がありました 。 『キャリアスタジアム』は、この「教育」と「実社会」の分断を破壊し 、実在法人インフラのシェアリングによって解決する日本初の次世代型キャリアエコシステムです 。

■ キャリアスタジアムを構成する「3つの絶対的インフラ」

実学・実力・実績のワンストップ経済圏

本システムは、「ACADEMY（実学）」「LICENSE（実力）」「GUILD（実績）」の3つのフェーズを一気通貫で提供します 。

1. ACADEMY（インプット）：世界基準の「アカデミー24メソッド」

単なる受験テクニックや、その場しのぎの正解を与える教育は行いません 。世界基準のアントレプレナーシップ教育を独自に体系化した「アカデミー24メソッド」を用い、ゼロから価値を生み出し、社会課題を解決するための強靭な「思考のOS（魚の釣り方）」を徹底的にインストールします 。

2. LICENSE（アウトプット）：264項目に及ぶ「次世代AIスキル」の完全網羅と可視化

スタンフォード・MIT・バブソンを統合したアントレプレナー24メソッド

曖昧なコミュニケーション能力評価を廃止し、現代ビジネスに不可欠な実務スキルをAI時代に合わせて完全アップデートしました 。8ジャンル・33レベル・全264項目に細分化されたミッションを用意し、実行力と倫理観を「ユニコーン＆ゼブラ」ライセンスと称してAIが客観的に審査します 。合格者にはデジタルライセンスが付与され、自身の「実力」が可視化・証明されます 。なお、各スキル項目はグローバル基準に則り、英語表記で構築されています。

3. GUILD（アウトカム）：法人インフラを活用し、実社会のオファーに挑むオープンイノベーション基盤

次世代8スキルの定義

一定のライセンスを獲得した受講生は、実践の場である「ギルド」へ参加します 。個人の契約・決済問題を実在法人インフラをシェアリングすることでクリアし 、協賛企業からリアルタイムで発注される「ギルドクエスト（事業課題）」に挑戦できます 。 （クエスト例：マーケティングにおける新規D2CブランドのZ世代向けLPコピーライティング、協賛企業の業務効率化を目的としたカスタムAIエージェントの開発など ） プロ基準を満たした成果には報酬が支払われ、シビアな実社会でのコンペティションが最強の当事者意識を育て圧倒的な活動実績（ガクチカ）を形成します 。

【ローンチ記念】「キャリアスタジアム」の全貌を体系化した書籍を刊行

264項目スキルライセンスに基づくギルドシステムのダッシュボード

『キャリアスタジアム』のサービス開始に伴い、本エコシステムの学術的な背景と具体的なメソッドを網羅した書籍『総合型選抜のすすめ～偏差値不問の下剋上を叶えるキャリアスタジアムの衝撃～』を刊行いたしました。

本書では、AI時代における「偏差値教育」の限界と、それに代わる「実学教育」の重要性を説き、当エコシステムの中核である「24メソッド」や「264スキル」、そして「共創ギルド」がどのように若者の未来を変えるのかを、豊富なデータと実践的なロードマップとともに徹底解説しています。キャリアスタジアムに参加を検討される方や、教育の新しい形を模索される保護者・教育関係者様にとって必読のバイブルとなっています。

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■ ターゲット別の提供価値：高校生から大学生までを網羅するキャリア構築

書籍『総合型選抜のすすめ』大学生・若手人材（就職・キャリアアップの「ガクチカ」）：

協賛企業のリアルな事業課題に挑み、報酬を得る「実社会での成功・失敗体験」は、就職活動における最強の「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」となります。これにより、即戦力としての内定獲得や、スタートアップ等からのダイレクトリクルーティングへと直結します。

高校生・受験生（総合型選抜の「絶対的客観証明」）：

「アイデアを考えた」という次元を超え、実際に社会実装したグローバル基準（Tier 1クラス）のトラクションを手に入れることができます 。この圧倒的に差別化されたポートフォリオにより、総合型選抜（AO入試）における難関大学合格を強力に後押しします 。

■ 利用者の声：実践型エコシステムが生み出す「逆転のキャリア」

【総合型選抜での難関大合格】

「従来の学校教育に馴染めず不登校を経験し、学力偏重の進路選択に限界と不安を感じていました。しかし、『キャリアスタジアム』のエコシステムに参加したことで、自分の学びがそのまま社会の役に立つという手応えを初めて得ることができました。実務の課題解決を通じて報酬を得ながら、他にはない圧倒的なポートフォリオ（活動実績）を構築できたことで、第一志望であった慶應義塾大学に合格。自身のキャリアの可能性を大きく広げることができました。」（10代・慶應義塾大学進学）

【セカンドキャリアの構築・ダイレクトリクルーティング】

「プロアスリートを目指していましたが、怪我により挫折。スポーツ以外の経験がなくセカンドキャリアに悩んでいた時期に、このインフラに出会いました。座学だけでなく、実在法人のリソース（名刺やインフラ）を活用してダイナミックに実社会へ飛び込める実践環境は、行動力を活かしたい自分に最適でした。ギルドでの泥臭い社会実装の経験と実績が評価され、尊敬する起業家から直接スカウトを獲得。現在はスタートアップ2社に参画し、新たな挑戦を続けています。」（20代・スタートアップ勤務）

■ B2B提携・協賛パートナーの募集

【教育事業者様・学習塾・学校関係者様へ】

「本物の活動実績」を現場の教職員様だけでサポートするのは限界があります。当エコシステムを貴校の生徒様にご提供いただくことで、現場の負担を増やすことなく、ポートフォリオ形成の「完全アウトソーシング」が可能です。圧倒的な合格＆内定実績の創出に向けて、業務提携を歓迎いたします。

【協賛企業様・スタートアップ様へ】

ギルドにて、貴社のリアルな事業課題をご提示いただける企業様を募集しております 。旧態依然とした採用市場では出会えない、圧倒的な熱量と次世代AIスキルを持つ若き才能に対し、課題解決を通じてダイレクトにアプローチし、採用や事業共創へと繋げることが可能です 。

▼ 提携・協賛に関するお問い合わせ・資料請求はこちら

https://timerex.net/s/kawamoto816_3297/469b5e18

【受講をご検討の皆様へ】

中高生、大学生、若手社会人、アトツギ、アスリート、インフルエンサーなど、自らの実力で人生の主人公になりたいすべての挑戦者を歓迎します。

▶ 無料個別相談のご予約：https://timerex.net/s/kawamoto816_3297/ab885355

【会社概要】

広報・運営：株式会社ブルースプリング

企画・制作：株式会社川本企画（THE ONE Academy）

代表取締役：川本 潤

著書：

「シン・学問のすすめ」https://amzn.asia/d/0ir9Bmap

「総合型選抜のすすめ」https://amzn.asia/d/02IDf4Ra

お問い合わせ：info@the-alpha-order.com

公式サイト：https://stadium.the-alpha-order.com