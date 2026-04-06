2026年5月ＧＷ　正解の存在しない、世界観も問いも異なる ２作品上演　マーダーミステリー2作品スペシャルステージ【聖者の行進ー神の台本ー】＆【天国武将】

株式会社ライズコミュニケーション

来る5月2日（土）~5月6日（水・祝）にマーダーミステリー2作品スペシャルステージ 【『聖者の行進』ー神の台本ー】 【天国武将】 の2作品を浅草花劇場にて上演することが決定！

本企画は、俳優ひとりひとりが物語の当事者となり、その場で下す選択によって、真実と結末が毎回書き換えられる体験型演劇「マーダーミステリー」を舞台作品として上演するプロジェクトです。

昨年上演され、大きな反響を呼んだ、死と裁きを突きつける、ダークマーダーミステリー『聖者の行進』-神の台本-の再演と、和と統治、思想の是非を問う、歴史マーダーミステリー『天国武将』の新作の2作品を日ごとに上演。ゲストキャストも日ごとに変わり同じ舞台は二度となく何度観ても楽しめるステージです。

日替わりで出演する【ゲストプレーヤー】の第一弾キャストとして結滞したのは、アイドルから俳優へ転身し、主演・ヒロインに抜擢されるなど舞台や映像作品で存在感を発揮し躍進を続ける青葉ひなり（5/5出演）、ダンスボーカルグループ「超新星」としてソロとしてアーティスト活動の他、日本語を活かし舞台・映画・ドラマなど多方面で存在感を発揮するグァンス（5/2・3出演）、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストグランプリ受賞後、「動物戦隊ジュウオウジャー」で注目を浴び、以降も映像・舞台作品で活躍を続ける國島直希（5/3出演）、 アイドル活動を経て俳優へ転身し、「ミュージカル・テニスの王子様」や舞台「黒執事」など人気作に出演するほか、アパレル分野でも活躍する栗原航大（5/2出演）、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズをはじめとする人気舞台に多数出演し、関西弁を活かした個性的な演技で観客を魅了する碕理人（5/4出演）、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」でデビュー後、「ROCK MUSICAL BLEACH」などに出演し、舞台と声優の両分野で活躍する佐當友莉亜(5/5出演)、AKB48のメンバーとして活動後、舞台を中心に俳優として活躍するほか、ソロアーティストとしても活動の幅を広げている高橋彩香(5/5出演)、「ミスヤングチャンピオン2016」グランプリなど数々の受賞歴を持ち、『仮面ライダーゼロワン』で注目を集め、ドラマ・舞台を中心に存在感を発揮する中崎絵梨奈(5/5出演)、「SOLIDEMO」としての音楽活動で新人賞を受賞後、俳優としてドラマや舞台に出演し、着実にキャリアを重ねる中山優貴（5/3・４出演）、アニメ・舞台・ドラマとジャンルを横断しながら、確かな演技力で作品ごとに異なる表情を見せる正木郁（5/3・４出演）、劇団Patchでの活動を経て、2.5次元舞台からストレートプレイまで幅広い作品で主演を務めるなど、舞台俳優として存在感を放つ松井勇歩（5/2・3出演）、『ヒプノシスマイク』を皮切りに俳優活動を本格化させ、「ROCK MUSICAL BLEACH」や「ミュージカル・テニスの王子様」など話題作への出演で注目を集める松岡拳紀介（5/2出演）、第24回「JUNONスーパーボーイコンテスト」ファイナリストに選出され、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー』シリーズや舞台『ブルーロック』、主演映画『ゲネプロ★7』などに出演するなど幅広い活躍をする三浦海里（5/6出演）、高い身体能力と天真爛漫な魅力を武器に、ミュージカル『テニスの王子様』で初舞台を踏み、エネルギッシュな演技で注目を集める宮川元和（5/6出演）、ダンス＆ボーカルグループENJINのリードボーカルとして活動する一方、舞台やドラマにも出演し表現の幅を広げている宮里ソル（5/4出演)、ドラマ「こういうのがいい」でヒロインを務め、体当たりの演技で大きな話題を集めるほか、長編ドラマ「証券女王」でも主演を飾るなど、強い存在感で注目を集める美莉(5/5出演)、韓国でのデビュー経験を経て日本で俳優活動を本格化し、舞台・映画作品への出演を重ねながらキャリアを築いている森崎大祐（5/3・４出演）と豪華なキャストが勢揃いしました。

また、【ストーリーテラー】として、怪談最恐位「怪凰」として大規模ライブやフェスを主宰し、全国ツアーも成功させる他、執筆や演出、配信でも人気を集め、怪談界を牽引するぁみ（5/3・4出演）、お笑いトリオ「ニブンノゴ！」としての活動に加え、「全力！脱力タイムズ」などを手がける放送作家・脚本家としても活躍する宮地ケンスケ（5/2・5・6出演）の二人がストーリーを進めます。さらに、レギュラーキャストとして、『ONE PIECE LIVE ATTRACTION』サボ役など話題作に出演し、舞台を中心に着実にキャリアを積み重ねる蒼海弘樹(5/3・4出演)、40作品以上の舞台出演に加え、脚本・演出や声優にも挑戦するなど、クリエイターとしても才能を発揮する岩崎孝次（全日出演）、約70本の舞台出演歴を誇り、剣道で培った殺陣アクションを武器に、確かな基礎力で作品を支える実力派俳優・織田俊輝（全日出演）、190cmの長身を活かしたダイナミックな存在感で、舞台作品を中心に着実にキャリアを重ねる坂下拓郎(５/2・5・6出演)、『忘却バッテリー』をはじめとする舞台作品に多数出演し、186cmの長身とダイナミックな身体表現で観客を惹きつける清水玲雄（5/3・4出演）、モデルとしてのキャリアを経て、身体能力を活かし数々の漫画原作舞台で存在感を示すフィジカル派俳優・田邊謙（全日出演）、ストレートプレイからミュージカルまで幅広い舞台作品に出演し、確かな演技力で存在感を示し続ける福井将太（5/2・5・6出演）の７人もストーリーを固めます。

『聖者の行進』ー神の台本ー 脚本は、大人気作品「コープスパーティーシリーズ」の他ゲームシナリオ、舞台脚本、俳優などジャンルを広げ活動している祁答院慎（けどういんまこと）、

『天国武将』の脚本、両作品の演出には、劇団ウルトラマンション主宰で、「殺し屋にくびったけ」「home」など脚本と演出を中心に幅広く手掛ける安藤亮司。

台本はあるが、結末はない！同じ公演は二度と生まれない！同じ選択も二度と再現されない！演じる側も観る側も、予想できないまさにリアルエンターテインメントの世界をじっくりとお楽しみください！

★チケットは一般発売に先駆けオフィシャル先行（抽選）2026/4/6(月) 17:00 -4/10(金)15:00受付

→特設サイト https://ticketstage.jp/murdermystery/(https://ticketstage.jp/murdermystery/)

出演キャスト（五十音順）

―公演概要―

【公演日】 2026年5月2日（土）~5月6日（水・祝）

【会場】 浅草・花劇場 〒111-0032 東京都台東区浅草2-28-1

【開場/開演】 【1部】開場 13:00/開演 13:45

【2部】開場 17:30/開演 18:15

【出演】（※五十音順）

【5/2出演者】『聖者の行進』

【ゲストプレイヤー】グァンス（超新星）/栗原航大/松井勇歩/松岡拳紀介/他

【ストーリーテラー】宮地ケンスケ

【レギュラーキャスト】岩崎孝次/織田俊輝/坂下拓郎/田邊謙/福井将太

【5/3出演者】『天国武将』

【ゲストプレイヤー】グァンス（超新星）/國島直希/中山優貴/正木郁/松井勇歩/森崎大祐

【ストーリーテラー】ぁみ

【レギュラーキャスト】 蒼海弘樹/岩崎孝次/織田俊輝/清水玲雄/田邊謙

【5/4出演者】 『天国武将』

【ゲストプレイヤー】碕理人/中山優貴/正木郁/宮里ソル（ENJIN)/森崎大祐/他

【ストーリーテラー】ぁみ

【レギュラーキャスト】蒼海弘樹/岩崎孝次/織田俊輝/清水玲雄/田邊謙

【5/5出演者】 『聖者の行進』

【ゲストプレイヤー】青葉ひなり/佐當友莉亜/高橋彩香/中崎絵梨奈/美莉/他

【ストーリーテラー】宮地ケンスケ

【レギュラーキャスト】岩崎孝次/織田俊輝/坂下拓郎/田邊謙/福井将太

【5/6出演者】 『聖者の行進』

【ゲストプレイヤー】三浦海里/宮川元和/他

【ストーリーテラー】宮地ケンスケ

【レギュラーキャスト】岩崎孝次/織田俊輝/坂下拓郎/田邊謙/福井将太

【脚本】 聖者の行進：祁答院慎

天国武将：安藤亮司（劇団ウルトラマンション）

【演出】 安藤亮司（劇団ウルトラマンション）

【チケット代】 S席（前中方席） \8,800 / A席（後方席） \6,700

※いずれも税込 ※4歳以上有料,3歳以下入場不可 ※ドリンク代別途（600円）

【主催】 ライズコミュニケーション

【お問い合わせ】 stage@risecom.jp

【協力】 AUNN/１カラット/エイベックス・マネジメント・エージェンシー/SV ENT Inc./

太田プロダクション/キャストコーポレーション/エムキチビート/ZETT/ZERO project/

田辺屋/俳協/HERO/プラチナムピクセル/ユークリッド・エンターテイメント/吉本興業

【特設サイト】 https://ticketstage.jp/murdermystery/

【Official X】 https://x.com/seija_no_koshin

～あらすじ～

『聖者の行進』ー神の台本ー

アットホームなメンバーが集う、仲良し小劇団「ヒヤリハット」。

そこへ届いた、差出人不明の郵便物。中に入っていたのは、人数分の不思議な「朗読台本」だった。

オカルトに詳しいメンバーが血相を変える。

「それは、呪いの手紙のように日本じゅうの小さな劇団の元を渡り歩いている、この世のものではない

朗読台本『聖者の行進』だ――」という。

演じるたびに内容の変わるその台本は、最後まで演じなければ命を落とす恐ろしい呪物だが、

終幕まで演じ切ればその舞台は大成功し、演者はスターダムへ駆けあがるチャンスを掴む――という

噂であった。そして、これまでに最後まで演じることが出来たものは皆無だという。

話を聞いた代表が台本を捨てようとするが、メンバーが止める。

「噂の台本が、俺たちのところにまわって来てくれた。これはきっと、チャンスだよ！」

【天国武将】

戦国の世に名を刻み、一度は死を迎えた武将たち。

彼らは死後、地獄でも冥府でもなく、まさかの天国で暮らしていた。しかし、その天国もまあまあ治安が悪くなりだした！このままではまた戦乱の時代が、天国でも来てしまう。

よし！武将の誰かにこの天国を収めてもらおう！！

その城を統べ、進行役（GM）を務めるのは――聖徳太子。

「和を以て貴しとなす」を掲げながらも、 この場では誰の言葉も同時に聞き、同時に疑う存在。そして起こる、“二度目の死”。

武将たちは悟る。 ここは天国ではない。 思想と行いが裁かれる、最後の法廷であると。