【鈴木秀脩 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボ出勤！！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年4月6日（月）より、【鈴木秀脩 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボ出勤📚


顔がよすぎて、思わず見惚れる。気づいたら、目で追ってしまう。


若手俳優・【鈴木秀脩】が、まさかのヴィレッジヴァンガード店員に。


カリスマ店員として働く姿に密着し、ここでしか見られない“特別な一日”を撮り下ろし。


ふとした瞬間に見せるやわらかな表情や、仕事中の真剣なまなざしまで--その魅力を余すことなく閉じ込めました。


本人手書きのPOPを使用したグッズや、勤務中と退勤後、それぞれの表情を楽しめる限定アイテムも展開。ヴィレッジヴァンガードでしか出会えない、少し特別で、心が動くラインナップをお見逃しなく。




【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全2種　各\2,500 (税込)




【サイズ】H12.6×W4.9cm


【素材】アクリル樹脂


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■アクリルキーホルダー　全2種　各\1,400 (税込)




【サイズ】H6.8×W5cm


【素材】アクリル樹脂/鉄


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■モバイルバッテリー　\7,000 (税込)




【サイズ】H11.6×W6.4cm


【素材】ABS/ガラス


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■タペストリー　\3,500 (税込)




【サイズ】A3


【素材】ポリエステル/ABS


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■トレーディングステッカー　全11種　《単品》\600（税込）


■トレーディングステッカー《POPセット》\3,600（税込）


■トレーディングステッカー《実写セット》\3,000（税込）


■トレーディングステッカー《全種セット》\6,600（税込）




【サイズ】H8.4×W3.6cm


【素材】PET


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。


※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。


※《POPセット》をご購入いただくと、POPデザインの全6種の絵柄が揃います。


※《実写セット》をご購入いただくと、実写デザインの全5種の絵柄が揃います。


※《全種セット》をご購入いただくと、全11種の絵柄が揃います。



■トレーディングクリアカード　全6種（うち1種シークレット）《単品》\800（税込）


■トレーディングクリアカード《6種セット※シークレット込み》\4,800 (税込)




【サイズ】H8.6×W5.4cm


【素材】PET


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。


※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。


※《6種セット》をご購入いただくと、全6種の絵柄が揃います。



■トレーディング缶バッジ　全5種　《単品》\600（税込）


■トレーディング缶バッジ《5種セット》\3,000 (税込)




【サイズ】直径5.8cm


【素材】ブリキ


※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。


※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。


※《5種セット》をご購入いただくと、全5種の絵柄が揃います。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■POP風アクリルバッジ　全2種　各\1,400 (税込)




【サイズ】H5.4×W7.5


【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■マグカップ　\2,500 (税込)




【サイズ】H9.5×W8cm


【素材】陶器


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■Tシャツ　\6,000 (税込)




【サイズ】M,L,XL


【素材】綿


【受注期間】



2026年4月6日（月）12：00～2026年4月15日（水）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22320/


【関連リンク】



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