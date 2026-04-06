【鈴木秀脩 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボ出勤！！
2026年4月6日（月）より、【鈴木秀脩 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボ出勤📚
顔がよすぎて、思わず見惚れる。気づいたら、目で追ってしまう。
若手俳優・【鈴木秀脩】が、まさかのヴィレッジヴァンガード店員に。
カリスマ店員として働く姿に密着し、ここでしか見られない“特別な一日”を撮り下ろし。
ふとした瞬間に見せるやわらかな表情や、仕事中の真剣なまなざしまで--その魅力を余すことなく閉じ込めました。
本人手書きのPOPを使用したグッズや、勤務中と退勤後、それぞれの表情を楽しめる限定アイテムも展開。ヴィレッジヴァンガードでしか出会えない、少し特別で、心が動くラインナップをお見逃しなく。
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,500 (税込)
【サイズ】H12.6×W4.9cm
【素材】アクリル樹脂
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400 (税込)
【サイズ】H6.8×W5cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■モバイルバッテリー \7,000 (税込)
【サイズ】H11.6×W6.4cm
【素材】ABS/ガラス
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■タペストリー \3,500 (税込)
【サイズ】A3
【素材】ポリエステル/ABS
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■トレーディングステッカー 全11種 《単品》\600（税込）
■トレーディングステッカー《POPセット》\3,600（税込）
■トレーディングステッカー《実写セット》\3,000（税込）
■トレーディングステッカー《全種セット》\6,600（税込）
【サイズ】H8.4×W3.6cm
【素材】PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。
※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。
※《POPセット》をご購入いただくと、POPデザインの全6種の絵柄が揃います。
※《実写セット》をご購入いただくと、実写デザインの全5種の絵柄が揃います。
※《全種セット》をご購入いただくと、全11種の絵柄が揃います。
■トレーディングクリアカード 全6種（うち1種シークレット）《単品》\800（税込）
■トレーディングクリアカード《6種セット※シークレット込み》\4,800 (税込)
【サイズ】H8.6×W5.4cm
【素材】PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。
※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。
※《6種セット》をご購入いただくと、全6種の絵柄が揃います。
■トレーディング缶バッジ 全5種 《単品》\600（税込）
■トレーディング缶バッジ《5種セット》\3,000 (税込)
【サイズ】直径5.8cm
【素材】ブリキ
※《単品》でご購入いただいた場合、ランダムでのお届けとなるため絵柄はお選びいただけません。
※お求めでない絵柄が出ても、返品・交換はできませんのでご了承ください。
※《5種セット》をご購入いただくと、全5種の絵柄が揃います。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400 (税込)
【サイズ】H5.4×W7.5
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■マグカップ \2,500 (税込)
【サイズ】H9.5×W8cm
【素材】陶器
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■Tシャツ \6,000 (税込)
【サイズ】M,L,XL
【素材】綿
【受注期間】
2026年4月6日（月）12：00～2026年4月15日（水）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22320/
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