絶景オーシャンビューで淡路牛を堪能できるステーキレストラン「オーシャンテラス」では、メインとなる淡路牛のステーキに、ステーキをより楽しむことができるオードブルビュッフェを併せてお楽しみいただける新グランドメニューを4月1日（水）より提供いたします。URL：https://ocean-terrace-awaji.jp/news/2284/

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた淡路島で育つ「淡路牛」は、きめ細やかな肉質と上品な甘みのある脂が特徴の、関西を代表するブランド牛。霜降りに依らず、口に入れた瞬間に広がる肉本来の旨みとやわらかさは、特別な一皿にふさわしい味わいです。淡路島は日本を代表するブランド牛へと育つ“素牛”の一大生産地であり、現在市場に出回っている「神戸ビーフ」や「松阪牛」の半数以上が、淡路島から出荷された“素牛”が各地で生育された牛です。淡路牛とは、淡路島での成育期間が最も長い牛の総称であり、まさに、知る人ぞ知るブランド牛です。

当レストランでは、この淡路牛をより多くのお客様に気軽に楽しんでいただきたいという想いから、「セルフローストスタイル」を導入。好みの焼き加減をお客様ご自身で仕上げていただきながら、ステーキをご堪能いただけます。加えて、よりステーキをより楽しむことができるオードブルビュッフェも用意。新鮮な野菜が並ぶサラダバーや、季節の食材を使用したデザートバーなど、多彩な前菜を自由にお楽しみいただけるため、お腹も心もしっかりと満足していただけます。

さらに、当レストランでは「淡路牛」の中でも、厳しい審査基準を満たした高級ブランド牛「淡路ビーフ」のステーキも用意。年間約150～200頭しか出荷されない幻の淡路ビーフを、当レストランは2017年のオープン時より取り扱っており、熟練したシェフによる“シェフロースト”にて提供いたします。

上質な淡路牛を主役に、楽しさと満足感を兼ね備えた新しい食体験を、海を一望できる特別なロケーションでぜひご堪能ください。

■オーシャンテラス 『新グランドメニュー』 概要

提供開始日：4月1日（水）※特別営業のため開店しております営業時間：ランチ／11:30～15:30（最終入店14:00、L.O 15:00） ディナー／17:00～21:00（最終入店19:30、L.O 20:30）内容：淡路牛をはじめとするステーキメニューにオードブルビュッフェが含まれた満足感あるメニューへリニューアル料金：〈メニュー一例〉※いずれも税込の金額となります ・淡路牛 ランプステーキ（150g）／4,600円・淡路牛 リブロースステーキ（150g）／5,300円・淡路牛 サーロインステーキ（150g）／6,500円・淡路牛 ヒレステーキ（150g）／6,800円※ステーキのグラム数により、価格は変動※オードブルビュッフェ（サラダバー、デザートバー）込みの価格となります※シェフローストプランは＋550円で可能（淡路ビーフをご注文の方は追加料金なし）【淡路ビーフ プレミアムメニュー】・淡路ビーフ リブロースステーキ（150g）／9,200円 ・淡路ビーフ サーロインステーキ（150g）／10,000円・淡路ビーフ ヒレステーキ（150g）／20,000円定休日：水曜日HP：https://ocean-terrace-awaji.jp/Instagram：https://www.instagram.com/oceanterraceawaji/お問合せ：オーシャンテラス TEL 0799-82-1907

https://ocean-terrace-awaji.jp/