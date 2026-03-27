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ボッシュ、新コーポレートブランドムービーを公開
森永悠希さん演じるエンジニアが、ボッシュでテクニカルプロジェクトリーダーにキャリアアップ！
「もっと知ってほしい、ボッシュです。」をテーマにしたコーポレートブランドムービー第三弾
ボッシュで活躍するエンジニア役として、俳優・森永悠希さんが再々登場
ボッシュ公式サイトおよびSNSにて3月27日（金）より公開
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュの日本法人、ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区、以下 ボッシュ）は、「もっと知ってほしい、ボッシュです。」をテーマにしたコーポレートブランドムービーの第三弾を、公式サイトおよびSNSにて、本日2026年3月27日（金）より公開します。
今回のコーポレートブランドムービーでは、俳優・森永悠希さんがボッシュで活躍するエンジニア役を続投しています。ボッシュに入社して数年後、テクニカルプロジェクトリーダーとしてキャリアアップを遂げたエンジニアが主役の「もっと知ってほしい、ボッシュです。頼れる相棒」篇および「もっと知ってほしい、ボッシュです。フィードバックに応える」篇の2本を公開しました。後輩エンジニアとともに自動車開発に取り組み、ボッシュで働くことへのやりがいを感じる様子を描いています。
コーポレートブランドムービー「もっと知ってほしい、ボッシュです。」は、森永さん演じるエンジニアがモビリティ業界で成長する姿を描くシリーズです。森永さんは、2023年公開の第一弾では転職に興味津々のエンジニア役を、続く2025年公開の第二弾ではボッシュに入社して3ヶ月の若手エンジニア役を演じています。
第三弾となる今回は、テクニカルプロジェクトリーダーに昇格したエンジニアが、ADAS（先進運転支援システム）や電気信号でタイヤの操舵を制御するステアバイワイヤといった最先端の技術に携わり、グローバルな環境で仕事にまい進する姿を表現しています。撮影は本社で行われ、実際のオフィス環境や開発現場で、お客様の要望に応えようとチームと奮闘するボッシュのエンジニアを、森永さんが熱演しています。
【概要】
公開日：2026年3月27日（金）
公開先：特設サイトおよびSNS
特設サイト：https://www.boschjapan-brandtopics.jp/gettoknow3/
YouTube：https://www.youtube.com/@BoschJp
Facebook：https://www.facebook.com/bosch.co.jp
X：https://twitter.com/BoschJapan
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/bosch-japan/
「もっと知ってほしい、ボッシュです。頼れる相棒」篇
• 15秒 ver.：https://youtu.be/bL3XKl3hqUY
• 30秒 ver.：https://youtu.be/-6ui8UqmnhM
ストーリーボード
「もっと知ってほしい、ボッシュです。フィードバックに応える」篇
• 15秒 ver.：https://youtu.be/ntQvf3ZsfLw
• 30秒 ver.：https://youtu.be/UDX0FE7eckU
森永悠希（もりなが ゆうき）さん プロフィール
生年月日：1996年6月29日
出身地：大阪府
子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の映画「しゃべれども しゃべれども」で、「第３回おおさかシネマフェスティバル」新人賞を受賞。近年はドラマ「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」、「今際の国のアリス」、「王様に捧ぐ薬指」、「ちはやふる-めぐり-」「こちら予備自衛英雄補?!」などに出演。主な映画出演作は、「ちはやふる」シリーズ、「小さな恋のうた」、「市子」、「ブラックショーマン」など。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
関連リンク
特設サイト
https://www.boschjapan-brandtopics.jp/gettoknow3/
「もっと知ってほしい、ボッシュです。頼れる相棒」篇
https://youtu.be/-6ui8UqmnhM
「もっと知ってほしい、ボッシュです。フィードバックに応える」篇
https://youtu.be/UDX0FE7eckU
「もっと知ってほしい、ボッシュです。」をテーマにしたコーポレートブランドムービー第三弾
ボッシュで活躍するエンジニア役として、俳優・森永悠希さんが再々登場
ボッシュ公式サイトおよびSNSにて3月27日（金）より公開
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュの日本法人、ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区、以下 ボッシュ）は、「もっと知ってほしい、ボッシュです。」をテーマにしたコーポレートブランドムービーの第三弾を、公式サイトおよびSNSにて、本日2026年3月27日（金）より公開します。
コーポレートブランドムービー「もっと知ってほしい、ボッシュです。」は、森永さん演じるエンジニアがモビリティ業界で成長する姿を描くシリーズです。森永さんは、2023年公開の第一弾では転職に興味津々のエンジニア役を、続く2025年公開の第二弾ではボッシュに入社して3ヶ月の若手エンジニア役を演じています。
第三弾となる今回は、テクニカルプロジェクトリーダーに昇格したエンジニアが、ADAS（先進運転支援システム）や電気信号でタイヤの操舵を制御するステアバイワイヤといった最先端の技術に携わり、グローバルな環境で仕事にまい進する姿を表現しています。撮影は本社で行われ、実際のオフィス環境や開発現場で、お客様の要望に応えようとチームと奮闘するボッシュのエンジニアを、森永さんが熱演しています。
【概要】
公開日：2026年3月27日（金）
公開先：特設サイトおよびSNS
特設サイト：https://www.boschjapan-brandtopics.jp/gettoknow3/
YouTube：https://www.youtube.com/@BoschJp
Facebook：https://www.facebook.com/bosch.co.jp
X：https://twitter.com/BoschJapan
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/bosch-japan/
「もっと知ってほしい、ボッシュです。頼れる相棒」篇
• 15秒 ver.：https://youtu.be/bL3XKl3hqUY
• 30秒 ver.：https://youtu.be/-6ui8UqmnhM
ストーリーボード
「もっと知ってほしい、ボッシュです。フィードバックに応える」篇
• 15秒 ver.：https://youtu.be/ntQvf3ZsfLw
• 30秒 ver.：https://youtu.be/UDX0FE7eckU
森永悠希（もりなが ゆうき）さん プロフィール
生年月日：1996年6月29日
出身地：大阪府
子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の映画「しゃべれども しゃべれども」で、「第３回おおさかシネマフェスティバル」新人賞を受賞。近年はドラマ「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」、「今際の国のアリス」、「王様に捧ぐ薬指」、「ちはやふる-めぐり-」「こちら予備自衛英雄補?!」などに出演。主な映画出演作は、「ちはやふる」シリーズ、「小さな恋のうた」、「市子」、「ブラックショーマン」など。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
関連リンク
特設サイト
https://www.boschjapan-brandtopics.jp/gettoknow3/
「もっと知ってほしい、ボッシュです。頼れる相棒」篇
https://youtu.be/-6ui8UqmnhM
「もっと知ってほしい、ボッシュです。フィードバックに応える」篇
https://youtu.be/UDX0FE7eckU