FlashIntel Japan、「NexTech Week 2026【春】」に出展 - 世界初音声モデルも披露

FlashIntel Japan株式会社（本社：東京都2026年4月15日（水）から17日（金）に東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される「NexTech Week 2026【春】 第10回 AI・人工知能 EXPO」に出展いたします（ブース番号：2-90）。当ブースでは、AI営業基盤プラットフォーム「FlashRev」および自律型AIエージェント「SuperAgent」「FlashClaw」、音声AIプラットフォーム「FlashAI」のライブデモを実施し、営業・マーケティング・カスタマーサクセス領域における業務自律化の具体的な成果をご覧いただけます。日本企業のRevenue（収益）創出プロセスをAIで自動化・自律化する当社ソリューションを、来場者の皆様に直接体験いただく機会となります。

■ 背景・狙い

日本のB2B企業において、営業リスト作成・企業リサーチ・メール作成・CRM入力・議事録作成といった反復業務が、営業担当者の稼働時間の大半を占めている現状があります。人材不足が深刻化する中、「人を増やさずに売上を伸ばす」仕組みの構築は、業種・規模を問わず急務となっています。

FlashIntel Japanは、「From Automation to Autonomy」をビジョンに掲げ、単なる業務自動化にとどまらない"自律型AI"の実装に取り組んできました。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた「Human-AI Hybrid」アプローチにより、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらすことを目指しています。

今回の出展は、同ビジョンをより多くの日本企業へ届けるとともに、現場での導入・活用に関する具体的な対話の場とすることを目的としています。

■ 出展プロダクト概要

FlashRev ── AI営業基盤プラットフォーム:

B2B営業のすべてのワークフローをAIで完結させるオールインワンプラットフォームです。リスト構築・アウトリーチ・商談分析・自律エージェント実行までを一気通貫でカバーし、複数ツールを契約する必要を排除します。

SuperAgent ── 営業のための、AIエージェント:

CRM・議事録と繋いで、面倒な営業業務をAIが実行。営業が、商談だけを考えられる環境へ。メッセージひとつで提案書作成・フォローアップ・CRM更新・リサーチまで自律実行します。ChatGPTが「回答」を返すのに対し、SuperAgentは「売上につながる作業」を自律実行する点が本質的な違いです。24/7稼働・数千アプリ連携・エンタープライズセキュリティに対応します。

FlashClaw ── 24/7 プロアクティブAIエージェント:

指示を待たずに自律的に収益機会を発掘するプロアクティブエージェント基盤です。30分ごとのHeartbeatシステムで収益拡大プレイブックを自律実行し、夜間・週末・海外タイムゾーンを問わずパイプラインを常に温め続けます。「寝ている間に、売上が生まれる」を現場で実現します。

FlashAI 2.0 ── エンタープライズ向け音声AIプラットフォーム:

世界初のオープンソースEnd-to-Endリアルタイム音声AIモデル「Chroma 1.0」を搭載した音声AIプラットフォームです。受電・架電を人間と区別がつかないレベルの自然な会話で自律対応し、7言語・同時多数対話に対応。カスタマーサポート・アウトバウンドコール・督促対応など幅広い用途に活用できます。

■ 来場者・顧客にもたらす価値

営業生産性の飛躍的向上：ターゲットリスト作成自動化・企業リサーチ自動化・CRM入力自動化・議事録作成自動化など、反復業務をAIが代替し、営業担当者は商談に集中できる環境を実現します。

人員を増やさない収益拡大：SuperAgent・FlashClawが24/7で稼働することで、人員を増やすことなくアプローチ数を拡大。夜間・休日も商談機会を逃しません。

ツールの統合によるコスト削減：複数ツールをバラバラに契約する必要がなくなり、データ断絶とツール管理コストを同時に解消します。

眠ったデータの資産化：展示会で獲得した名刺・ハウスリストの欠損データをAIが自動補完し、購買意欲を「ニーズスコア」として可視化。獲得リードを即日ホットリードへ転換します。

SOC2認定のエンタープライズセキュリティ：専用プライベートインスタンスにより、機密情報を扱う企業でも安心して導入できます。

■ 今後の展開

FlashIntel Japanは、FlashRev・FlashAIを中核に据えながら、自律型AIエージェント基盤としての機能拡充を継続します。営業・マーケティング・カスタマーサクセスの全領域において「人が戦略に集中し、AIが実行を担う」Human-AI Hybridモデルの日本市場での普及を加速させてまいります。具体的な新機能・新サービスの発表については、後日改めてご案内いたします。

■ 出展詳細

※ 詳細な会期・開場時間は主催者の公式サイトをご確認ください。

来場登録（無料）はこちら：

https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605501158560689-ST1

■ 会社概要

FlashIntel Japanは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化し、最終的には自律化へと導くことを目指すAI応用研究所（Applied Research Lab）です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた「Human-AI Hybrid」で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。