Next Unit of Computing（NUC）市場の規模、シェアレポート、成長要因および2025年～2035年の予測
KD Market Insightsは、「Next Unit of Computing（NUC）市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表した。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援する。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っている。
世界のNext Unit of Computing（NUC）市場は、ミニPCおよびコンパクトコンピューティング業界の中で急成長しているセグメントとして台頭している。NUCシステムは、もともとIntelによって導入されたもので、小型フォームファクターでデスクトップレベルの性能を提供するよう設計された高性能コンピューティングデバイスである。これらのシステムは、省スペース性、エネルギー効率、汎用性により、商業、産業、消費者向け用途で採用が拡大している。
市場規模とシェア
世界のNUC市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）14.5%で成長し、2035年末までに434億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は198億米ドルであった。
この成長は、小売、ヘルスケア、教育、産業オートメーションなどの分野での採用拡大によって牽引されている。北米は現在、世界収益の30%以上を占める主要市場であり、アジア太平洋地域は急速なデジタル化と産業拡大により高成長地域として台頭している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345121/images/bodyimage1】
成長要因
NUC市場の成長を加速させている主な要因は以下の通りである：
コンパクトで省スペースなデバイス需要の増加
企業は作業スペースの最適化のためにコンパクトなコンピューティングシステムの導入を進めている。NUCは（多くの場合5リットル未満の）小型設計により、オフィス、小売店舗、制御室などに最適である。
エネルギー効率とコスト削減
NUCは従来のデスクトップと比較して消費電力が少なく、エネルギーコストやカーボンフットプリント削減を目指す企業にとって魅力的である。
リモートワークおよびハイブリッドワークの拡大
リモートワークの普及により、携帯性と高性能を兼ね備えたコンピューティングソリューションの需要が高まり、ホームオフィスや中小企業でのNUC導入が進んでいる。
エッジコンピューティングおよびIoTの拡大
NUCは、その信頼性とコンパクトな設計により、エッジコンピューティング環境、デジタルサイネージ、IoT用途で広く利用されている。
AIおよび高性能コンピューティングの進展
最新のNUCはAIワークロードや高度な処理能力に対応しており、データ集約型アプリケーションやスマートインフラに適している。
市場セグメンテーション
NUC市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、流通チャネルに基づいて分類される。
製品タイプ別：
・ベアボーンNUC（カスタマイズ可能なシステム）
・完成品NUC（事前構成済みシステム）
・NUCキット
ベアボーンシステムは柔軟性とコスト効率の高さから市場で主導的な地位を占めている。
世界のNext Unit of Computing（NUC）市場は、ミニPCおよびコンパクトコンピューティング業界の中で急成長しているセグメントとして台頭している。NUCシステムは、もともとIntelによって導入されたもので、小型フォームファクターでデスクトップレベルの性能を提供するよう設計された高性能コンピューティングデバイスである。これらのシステムは、省スペース性、エネルギー効率、汎用性により、商業、産業、消費者向け用途で採用が拡大している。
市場規模とシェア
世界のNUC市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）14.5%で成長し、2035年末までに434億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は198億米ドルであった。
この成長は、小売、ヘルスケア、教育、産業オートメーションなどの分野での採用拡大によって牽引されている。北米は現在、世界収益の30%以上を占める主要市場であり、アジア太平洋地域は急速なデジタル化と産業拡大により高成長地域として台頭している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345121/images/bodyimage1】
成長要因
NUC市場の成長を加速させている主な要因は以下の通りである：
コンパクトで省スペースなデバイス需要の増加
企業は作業スペースの最適化のためにコンパクトなコンピューティングシステムの導入を進めている。NUCは（多くの場合5リットル未満の）小型設計により、オフィス、小売店舗、制御室などに最適である。
エネルギー効率とコスト削減
NUCは従来のデスクトップと比較して消費電力が少なく、エネルギーコストやカーボンフットプリント削減を目指す企業にとって魅力的である。
リモートワークおよびハイブリッドワークの拡大
リモートワークの普及により、携帯性と高性能を兼ね備えたコンピューティングソリューションの需要が高まり、ホームオフィスや中小企業でのNUC導入が進んでいる。
エッジコンピューティングおよびIoTの拡大
NUCは、その信頼性とコンパクトな設計により、エッジコンピューティング環境、デジタルサイネージ、IoT用途で広く利用されている。
AIおよび高性能コンピューティングの進展
最新のNUCはAIワークロードや高度な処理能力に対応しており、データ集約型アプリケーションやスマートインフラに適している。
市場セグメンテーション
NUC市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、流通チャネルに基づいて分類される。
製品タイプ別：
・ベアボーンNUC（カスタマイズ可能なシステム）
・完成品NUC（事前構成済みシステム）
・NUCキット
ベアボーンシステムは柔軟性とコスト効率の高さから市場で主導的な地位を占めている。