NHN PlayArtとスクウェア・エニックスによる共同開発 『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 本日より正式サービス開始！

オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーン開催！ LINEスタンプ＆オリジナルサウンドトラックも配信開始！

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）は、共同開発を手掛ける新作スマートフォン向けゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』において、本日、正式にサービス開始いたしました。

現在、ゲーム内では、豪華アイテムがもらえるログインボーナスを開催中のほか、モグPayがお得に購入できる「DISSIDIA WEBショップ」をオープン。さらに、正式サービス開始を記念してオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

【 ストア URL】

App Store：https://sqex.to/3urKc

Google Play：https://sqex.to/mGMqp

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 について

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3の2チームと魔物が入り乱れる中、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」です。

片手でも遊べるシンプルな操作で、美麗なセルルックで表現された戦士たちの爽快アクションが楽しめます。

「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが召喚された、新たな異説の舞台となるのは「現代」の東京。フルボイスで紡ぐメインストーリーに加え、戦士たちの日常を垣間見られるショートエピソードも展開。各キャラクターにセットするアビリティのイラストは、豪華クリエイター陣による魅力的な描き下ろしイラストも多数登場します。

「事前登録記念ログインボーナス」 開催中！

事前登録開始時に実施決定した「事前登録記念ログインボーナス」が開催中です。

アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）を始め、歴代『ディシディア』シリーズのBGM（8曲）や好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット5枚など、7日間のログインで豪華アイテムをプレゼントいたします。

▼開催期間

2026年4月24日（金）23:59まで

▼報酬内容

1日目：1000モグPay、歴代「ディシディア」シリーズのBGM(8曲)

2日目：ガチャチケット10枚

3日目：グロウエッグ（強化素材）×5000

4日目：1000モグPay

5日目：1000モグPay

6日目：ガチャチケット10枚

7日目：キャラチケット５枚

※報酬のBGM(8曲)は、バトルBGMプレイリストに直接付与いたします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※150モグPayで、アビリティガチャを1回引くことができます。

※ガチャチケット1枚で、アビリティガチャを1回引くことができます。

▼歴代『ディシディア』シリーズのBGM(8曲)

・臨戦／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - menu -／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - opening - /Edit／DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASYより

・Massive Explosion(Instrumental) ／DISSIDIA FINAL FANTASY(AC)より

・At Long Last／DISSIDIA FINAL FANTASY NTより

・Spark／DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIAより

・Ghost／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASYより

・Finally／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASYより

※報酬のBGM(8曲)は、バトルBGMプレイリストに直接付与いたします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※150モグPayで、アビリティガチャを1回引くことができます。

※ガチャチケット1枚で、アビリティガチャを1回引くことができます。

「DISSIDIA WEBショップ」 オープン！

「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」にてご利用いただける「モグPay」をお得に購入できる「DISSIDIA WEBショップ」をオープンいたしました。「DISSIDIA WEBショップ」では、WEBショップ限定のお得なパックをご用意しております。

★ショップオープンを記念して合計1000モグPayをプレゼント！

スクウェア・エニックス アカウントと「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」を連携すると500モグPay、スクウェア・エニックス アカウント連携後にWEBショップにて500モグPayをプレゼント。

合計1000モグPayを受け取ることができます。ぜひこの機会にご利用ください。

※どちらも1アカウントにつき1回のみ受取可能となります。

※スクウェア・エニックス アカウント（無料登録）はDISSIDIA WEBショップ利用に必要になります。

▼DISSIDIA WEBショップ

https://sqex-bridge.jp/webstore/ddff

「サービス開始記念キャンペーン」開催！

サービス開始を記念してプレゼントキャンペーンを開催。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、応募期間までに対象の投稿をリポストした方の中から抽選で30名様に、オリジナルAmazonギフトカードをプレゼントいたします。

▼応募期間

2026年3月24日(火)～3月30日(月)23:59まで

▼『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 公式X

https://x.com/DDFF_JP

LINEスタンプ、本日より販売開始！

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のゲーム内に登場するスタンプがLINEスタンプとなって登場！

「ファイナルファンタジー」の戦士達のように使いこなしてトークを盛り上げよう！

【商品概要】

スタンプ名：ディシディアデュエルムスタンプ Vol.1

ディシディアデュエルムスタンプ Vol.2

価格：50 LINEコイン(150円)

スタンプ数 ：全 40 種（２セット）

購入ページ：ディシディアデュエルムスタンプ Vol.1 https://line.me/S/sticker/32973290

ディシディアデュエルムスタンプ Vol.2 https://line.me/S/sticker/32973280

※ご利用の際は、あらかじめ「LINE」（無料アプリ）をダウンロードする必要があります。

オリジナルサウンドトラックも本日よりデジタル配信開始！

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のBGMを多数収録したオリジナルサウンドトラックが、本日よりデジタル配信開始！

メインコンポーザーに『ファイナルファンタジーXIV』『ファイナルファンタジーXVI』のサウンドも手掛けた今村貴文（SQUARE ENIX）を迎え、古川亮、TomoLow、廣瀬裕貴（SQUARE ENIX）、関戸剛らが集結。シリーズの伝統を継承しつつ、現代を舞台にした新たな『異説』にふさわしい音楽体験をぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品名：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY ORIGINAL SOUNDTRACK

価格：2,778円（税抜）／ 3,056円（税込）

収録曲数：33曲

配信URL：https://sqex.lnk.to/ddfmg

配信プラットフォーム：iTunes Store、Amazon Music、mora、レコチョク、animelo mix、ドワンゴジェイピー など

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 タイトル概要

タイトル：

DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

対応OS ： iOS／Android

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ddff/

公式X： https://x.com/DDFF_JP

ストアURL ：

iOS https://sqex.to/3urKc

Android https://sqex.to/mGMqp

権利表記 ：

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA

NHN PlayArt について

世界累計1億ダウンロード突破の幅広いユーザーが支持するパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」や、3,500万ダウンロード突破の“ぷにぷに感”が気持ちよい「妖怪ウォッチ ぷにぷに」、1,800万ダウンロードを突破のリアル対戦ゲーム「#コンパス 戦略摂理解析システム」などのスマートフォンゲームを開発しています。

プレイアートはおもしろさを追求し、もっとおもしろいゲームを作るために絶えず挑戦するクリエイターの集団です。

・社名：NHN PlayArt 株式会社（NHN PlayArt Corp.）

・所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

・代表者：代表取締役社長 丁 佑鎭（Chung Ujin）

・設立：2015年10月1日

・資本金：1億円

・事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運営

・企業URL：https://www.nhn-playart.com/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。