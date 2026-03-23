2026年4月10日（金）・11日（土）開催「第79回SBI アートオークション｜LIVE STREAM AUCTION」

SBIアートオークション株式会社

SBIアートオークション株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：藤山友宏）は、2026年4月10日（金）および11日（土）に「第79回SBIアートオークション｜LIVE STREAM AUCTION」を開催いたします。デザイン家具、絵画、立体作品など、幅広い分野から約530点の多彩な作品が出品されます。

本リリースでは、空間や暮らしの中に取り入れやすいサイズの作品や、親しみやすいモチーフが描かれた作品を紹介いたします。春は新たな生活が始まる季節であり、身の回りの空間を見つめ直す機会でもあります。コレクションとしてはもちろん、日常の中で作品と向き合う喜びを感じられるラインナップを通して、幅広いアートの魅力に触れてみるのはいかがでしょうか。

イタリア人建築家アルド・ロッシとインテリアデザイナー内田繁が共同で手がけ、1989年に開業した福岡市のホテル イル・パラッツォ（IL PALAZZO）は、デザイナーズホテルの先駆けとして知られています。同ホテルの客室で実際に使用されていた内田繁の《8月の椅子》が出品されます。彫刻的な造形と軽やかな構造を併せ持つ本作は、家具としての機能性を備えながら、空間そのものの印象を変える存在感を有しています。

また、マーク・ドリューは、漫画『ピーナッツ』の登場人物と1990年代のヒップホップカルチャーを組み合わせた表現で知られています。本セール出品作品の《FAT POCKETS SKINNY (ICE CUBE)》は、キャラクターイメージとは異なる吹き出しのテキストによってイメージを再構成しつつ、親しみやすさも兼ね備えた作品となっています。

2026年4月より豊田市美術館にて過去最大規模の回顧展が予定されている櫃田伸也の作品も登場いたします。櫃田は、長年教育にも携わり、現代の作家にも影響を与えてきました。身近なモチーフや風景を描きながらも、その画面には静けさの中に重ねられた奥行きと強度が感じられます。西洋絵画の技法とやまと絵や山水画といった東洋絵画の要素を併せ持つ作品は、時間をかけて鑑賞することで新たな発見をもたらします。

伝統的な日本画の要素と現代的な抽象表現や技術を融合し、水や滝のモチーフを描くことで知られる千住博の《Metalfall #5-II（つや消し）》。千住が長年取り組んできた「滝」のイメージを展開し、流れ落ちる水の表現は静けさと力強さを兼ね備え、ステンレス・フォトエッチング技法によって表現されています。光や鑑賞する角度によって異なる表情を見せる本作は、落ち着いた質感と広がりのある画面により、空間に穏やかな緊張感をもたらします。

さらに、シミュレーションアートやアプロプリエーションアートの手法を踏まえつつ、名画や既存のイメージに漫画・アニメなどのサブカルチャー要素を融合させた表現で知られる森洋史の《POP #5》も出品されます。国民的キャラクターを想起させる要素を画面に感じさせながらも、そのキャラクター自体は画面に描かれていない構成は、色面や小さなモチーフの関係性を丁寧に構築したものであり、親しみやすさと視覚的な面白さを併せ持つ作品となっています。

■実施概要

「第79回SBIアートオークション｜LIVE STREAM AUCTION」

- オークション：総出品数：536点（予定）日時：2026年4月10日（金）-11日（土）12:00-- 参加方法：電話、書面、またはオンライン入札- オークション進行の視聴：YouTube Streaming(https://www.youtube.com/channel/UC32a7MUOI-xI1DY-CghG-KA)

※本セールはライブ配信型オークションです。下見会の開催はございません。

■出品作品ハイライト

※オンラインカタログ(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/138?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=260411_1stPressRelease_JP)（2026年3月23日（月）公開予定）

■SBIアートオークションとは

20世紀以降のコンテンポラリーアートを中心に、モダンアートや写真・デザイン・工芸など、多岐にわたりお客様のライフスタイルを彩る良品をご紹介する公開型オークションです。登録顧客の国籍は63か国、落札総額の約5割を海外顧客の落札が占める（※）など、国内随一の国際性を誇ります。日本のアートマーケットを象徴する作家の作品はもちろん、国内オークションへの出品が少ない海外作家の作品も積極的に紹介し、日本のアートマーケットの成長・拡大に取り組んでいます。（※）2025年1月現在

■オークション参加について

オークションは売却額を競り上げる方式で行われます。

初めて参加くださるお客様には、事前の登録をお願いしております。

オークションで作品を購入する方法の詳細は、以下のページでご確認いただけます。

- 購入方法詳細(https://www.sbiartauction.co.jp/buy-sell/buy/?utm_source=Benchmark&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PressRelease_JP)

■今後のオークションスケジュール（予定）

- 「第80回SBIアートオークション｜Modern and Contemporary Art」開催日：2026年5月22日（金）、23日（土）- 「第81回SBIアートオークション｜A Passage from the Important Japanese Collection」開催日：2026年5月30日（土）

■SBIアートオークション株式会社

美術品のオークション、売買、売買仲介、ファイナンス、アドバイザリー等、お客様のニーズに応じて、国内外の幅広いネットワークを活用した多角的な事業を展開しています。サービスの提供を通じて、より多くの方に美術品を所有する喜びや大切さ、面白さを伝えていくと同時に、美術品を永く大切にし、次の代につないでいくお手伝いをしております。

会社名：SBIアートオークション株式会社

代表者：代表取締役 藤山友宏

所在地：東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館

設立：2011年4月1日

- ホームページ(https://www.sbiartauction.co.jp/?utm_source=Benchmark&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PressRelease_JP)- Instagram(https://www.instagram.com/sbiartauction/)

※当社ウェブサイトを装ったなりすましにご注意ください。