ダンスと音楽の″予兆″が、再び東京を揺らす。Aile The Shota × RaySTAが贈る次世代ダンス＆ミュージックイベント「OMEN」第3回開催決定！

株式会社BUZZ GROUP

最先端のダンスイベントを数多く手掛ける株式会社RaySTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 勇翔）と、Aile The Shotaが共同主催する次世代ダンス＆ミュージックイベント「OMEN」の第3回公演開催を発表いたします。

OMEN -The Essence-

チケット購入はこちら :https://buzz-ticket.com/e/OMEN

■ OMENとは

"今、この国は踊りたがっている。"--その予兆（＝OMEN）を、音とダンスで浮かび上がらせる一夜。音楽とダンス、アーティストとダンサー、LIVEとショーケース、ジャンルやスタイルの垣根を越えた表現が交錯することで、カルチャーの"本質"が顕れる。『OMEN』は、深夜の東京に生まれる新たなムーブメントの兆しを体感する場です。

2025年7月の初回公演、同年12月の第2回公演はいずれも新宿ZEROTOKYOにて開催。

第2回公演にはRIEHATA、REIKO、RHT.をはじめ、日本のダンス・音楽シーン最前線のアーティストとダンサーが集結し、夜明けまで会場を熱狂で包みました。両者がオーディションを通じて育て上げたダンスアーティストクルー"ODORI"の誕生など、実践を重ねてきたからこそ辿り着けたビジョンがある。その目で、その身体で、カルチャーの"本質"に触れる--その夜が、2026年7月26日に訪れます。

RaySTA公式Instagram(@raysta_info)より

■ イベント概要

イベント名：OMEN（第3回）

日程：2026年7月26日（日）

時間：OPEN 23:00 / CLOSE 4:30

会場：ZEROTOKYO（東京都新宿区歌舞伎町1丁目）

主催：Aile The Shota × RaySTA

形式：アーティストLIVE × ダンスショーケース（オールナイト）

■ チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/358_1_0e872deda15842e2a1ee0bfdfecf17bf.jpg?v=202603211151 ]

販売開始：2026年3月20日（金）21:00～ チケット購入： https://buzz-ticket.com/e/OMEN

チケット購入 :https://buzz-ticket.com/e/OMEN

■ Aile The Shota プロフィール

Aile The Shota

2022年1月「AURORA TOKIO」でBMSGレーベルよりデビュー。

Shin Sakiura、A.G.O、tofubeats、Soulflex、Ryosuke “Dr.R” Sakaiらと制作した楽曲は、

各配信サイトでの1位やメディア各局でのヘビーローテーションを獲得。

Kalassy Nikoﬀ、MATZ、GANMIなど、アーティストやプロデューサーからの注目度も高く、楽曲参加は20曲を超え、その勢いはとどまるところを知らない。

また、音楽による多幸感で満ち溢れたライブへの評判が高く、2023年に開催した初の全国ツアーチケットは完売、大型フェスへの出演も続々と決定。

さらには新世代の音楽・ダンスカルチャーシーンを牽引すべく、毎年オーガナイズイベントを開催している。これまでリリースした4枚のEPを以て、自身のキャリアにおける序章を完結と位置付け、第一章として1stアルバムのリリースと東京ガーデンシアターでのワンマンライブを2025年に開催し、次世代のJ-POPSTARに成りゆくことを宣言している。

楽曲に溶けこむシルキーボイス、審美眼によって紡ぐリリックと感覚で描くメロディでリスナーを魅了。ダンスをルーツにブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有する、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。

Aile The Shota 公式サイト：https://ailetheshota.tokyo/

Aile The Shota 公式SNS：

X：https://twitter.com/Lethe_Shota

X(info)：https://twitter.com/lethe__info

Instagram：https://www.instagram.com/lethe_shota/

YouTube：https://www.youtube.com/@AileTheShota

TikTok：https://www.tiktok.com/@ailetheshota

最新情報は、RaySTA(https://www.instagram.com/raysta_info?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) およびAile The Shotaの公式SNS・Webサイトにて随時発信予定！

■ 会社概要

株式会社RaySTA

社名：株式会社RaySTA

代表者：飯田 勇翔

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：イベント制作、キャスティング、商品開発

HP：https://raysta.jp/

※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/