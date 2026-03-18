《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー4/12(日)朝10時開催 『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤承正)は、2026年4月12日(日)に、Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc(Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』を開催します。
34-3見どころ
■見どころ/主な学習のポイント
・『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』※同時通訳付き
「嚢胞性線維症における終末糖化産物」
Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc
Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital
Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School
1)嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis: CF)は遺伝性疾患であり、進行性の肺疾患、膵外分泌不全、さらに糖尿病発症リスクを伴うことが知られています。
2)皮膚自己蛍光によって測定される終末糖化産物(Advanced Glycation Endproducts: AGE)は、糖尿病を合併している患者で高値を示し、将来的な肺機能の低下および栄養状態の悪化を予測する指標であることが示されました。
3)これらの結果から、AGE測定は嚢胞性線維症患者(PwCF)における重要な臨床的変化を予測する有用なツールとなる可能性が示唆されます。
※キーワード：嚢胞性線維症、糖尿病、終末糖化産物
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KbmsyU5OT_GpCPNnjsCCsw#/registration
■講師紹介
Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc
Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital
Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School
《ご経歴》
役職：ハーバード大学医学部 准教授
所属：マサチューセッツ総合病院
Putman医師は、マサチューセッツ総合病院(MGH)において成人および小児の内分泌専門医として診療を行うとともに、ハーバード大学医学部の准教授を務め、さらにMGH糖尿病研究センターのディレクターを務めている。
彼女の研究は、糖尿病管理における新規ツールおよび治療介入の開発・評価に焦点を当てており、特に嚢胞性線維症関連糖尿病、地方医療地域の患者、妊娠糖尿病、インスリン治療を必要とする2型糖尿病患者、ならびに入院中の糖尿病患者など、高リスクかつ十分に研究が行われていない集団を対象としている。
■無料LiveオンラインZoomセミナー概要
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 3
開催日時 ： 2026年4月12日(日) 10：00～12：00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム： 10：00オープニング・主催者挨拶
10：20『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』
※同時通訳付き
「嚢胞性線維症における終末糖化産物」
Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc
Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital
Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School
12：00エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加いただけません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KbmsyU5OT_GpCPNnjsCCsw#/registration
企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site ： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング