白洋舍 創業120周年を迎え「五十嵐健治記念洗濯資料館」をリニューアルオープン！

株式会社白洋舍

株式会社白洋舍（本社：東京都大田区）は2026年3月14日に創業120周年を迎えました。これを記念し、日頃ご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めた各種プロジェクトを、1年間にわたり展開しております。

この度、その一環として１.本社内「五十嵐健治記念洗濯資料館」のリニューアル、２.白洋舍120年の歩みをまとめた記念動画の公開、３.公式アプリの新機能リリース、４.喪服レンタルサービスを展開する「喪服レスキュー株式会社」との業務提携を実施いたしますので、お知らせいたします。

1. 五十嵐健治記念洗濯資料館 リニューアルオープン

白洋舍本社内の「五十嵐健治記念洗濯資料館」を2026年3月16日（月）にリニューアルオープンいたしました。資料館では、クリーニングの歴史や白洋舍の歩みについて学ぶことができ、創業当時の道具や創業者の愛用品等、貴重な資料を展示しています。今回のリニューアルでは、クリーニングについてもっと身近に感じていただけるようクイズコーナーやフォトパネルを新たに設置し、小さなお子さま連れのご家族にもお楽しみいただける施設へと生まれ変わりました。

【住 所】 東京都大田区下丸子2丁目11番8号 白洋舍本社ビル1F

【開館日】 平日（土・日・祝日、お盆や年末年始は休館）

【開館時間】10:00～17:00 【入場料】無料 【入場予約】不要

2. 白洋舍の120年の歩みを紡いだ記念動画を公開

日本で初めてドライクリーニングを実用化した歴史や、クリーニング文化が社会に広がっていく過程などをまとめた記念動画を、120周年記念サイトにて2026年3月16日（月）より公開いたします。白洋舍の120年の歩みとともに、日本の生活文化の変遷も感じていただける内容となっています。

【120周年記念サイト】 https://www.hakuyosha.co.jp/120th/

3. 公式アプリに便利な新機能をリリース

白洋舍の公式アプリにおいて、多くのお客さまからご要望をいただいていた「仕上がり通知」と「お預かり票の電子化」という２つの機能を、2026年3月23日週より全国でリリース予定です。これにより、さらに便利にご利用いただけるアプリへとアップグレードいたします。

１. 仕上がり通知

アプリのプッシュ通知により、クリーニング品の仕上がりを知らせる機能です。お引き取りのタイミングが分かりやすくなります。

２. お預かり票の電子化

これまでクリーニング品のお引き取りは、レジで発行された紙の伝票をご提示いただく形で行っていましたが、アプリ上で表示される伝票画面をご提示いただくことで、お引き取りが可能になります。なお、紙の伝票についてもこれまで通りご利用いただけます。

【白洋舍公式アプリ紹介サイト】 https://www.hakuyosha.co.jp/app-sp/

4. 喪服レスキュー株式会社との業務提携を開始

喪服レンタルサービスを展開する喪服レスキュー株式会社と、福岡県内における業務提携を2026年3月23日（月）より開始いたします。同社でレンタルされた喪服のクリーニングに加え、白洋舍店舗での喪服返却受付を連携することで、喪服をご利用のお客さまがより便利にサービスをご利用いただけるようになります。同社サービスはWEB予約により24時間いつでも無人店舗で喪服を借りられるサービスです（一部店舗を除く）。

白洋舍のクリーニングを体感いただく機会を広げるため、新しいサービスとの協業にも挑戦してまいります。

【喪服レスキュー株式会社 公式サイト】 https://mofuku-rescue.com/(https://mofuku-rescue.com/?utm_source=hakuyosha&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316pr)

白洋舍では、創業120周年を機に、今後も様々な企画を順次展開してまいります。これからも「大切な一着を、安心して任せられる存在」であり続けるため、サービスのさらなる向上に努めてまいります。

お問い合わせ先

株式会社白洋舍 お客様相談室

TEL：0120-868-944

受付時間：9:00～18:00