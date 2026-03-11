ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月06に「ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場の概要
ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場に関する当社の調査レポートによると、ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場規模は 2035 年に約 155 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場規模は約 65 億米ドルとなっています。ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.35% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場シェアの拡大は、5Gおよび高周波通信の世界的な急速な拡大によるものです。世界経済フォーラムの報告書によると、5G技術の普及拡大により、2035年までに約3.6兆米ドルの経済効果を生み出すと予想されており、シリコンウェーハよりも優れた電子移動度と信号効率を実現するため、より多くのGaAsウェーハが必要となることが浮き彫りになっています。さらに、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、ワイヤレスデバイス、タブレット、スマートデバイスの普及率の上昇も市場の成長を支えています。
https://www.sdki.jp/reports/gallium-arsenide-gaas-wafer-market/83750
ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハに関する市場調査では、衛星システムや航空宇宙と防衛分野におけるGaAsウェーハの採用増加、および先進的なGaAsウェーハ開発への投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、適用範囲の限定や、RFデバイス、フォトニクス、LEDといったニッチな半導体アプリケーションとの互換性の問題により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場セグメンテーションの傾向分析
ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハの市場調査は、アプリケーション別、導電タイプ別、ウェーハ径別、成長技術別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
https://www.sdki.jp/sample-request-83750
アプリケーション別に基づいて、ガリウムヒ素（GaAs）ウェーハ市場は、RFエレクトロニクス、オプトエレクトロニクス/フォトニクス、LED / マイクロLED、太陽電池、センサーとイメージングに分割されています。RFエレクトロニクス分野は、RFパワーアンプ、スイッチ、マイクロ波IC、無線通信モジュールなどへの幅広いアプリケーションにより、予測期間中に47%という最大のシェアを占めると予想されています。衛星通信システム、5Gネットワーク、高周波レーダー技術の導入拡大、そしてミリ波通信および防衛レーダープログラムの急速な拡大が、この分野の成長を支えています。
